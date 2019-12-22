Эксперт отметил стремление КНДР к усилению ядерной мощи

СЕУЛ, 22 дек – РИА Новости. Характер заседания центрального военного комитета Трудовой партии Северной Кореи показывает вновь возросшую роль военных в управленческом аппарате страны и курс на усиление армейской мощи Характер заседания центрального военного комитета Трудовой партии Северной Кореи показывает вновь возросшую роль военных в управленческом аппарате страны и курс на усиление армейской мощи КНДР , считает директор центра исследований Северной Кореи института Сечжон Чон Сон Чжан.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе третьего расширенного заседания центрального военного комитета Трудовой партии Кореи 7-ого созыва сообщил военным о "сложной внутренней и внешней ситуации" , сделав упор на необходимости укрепления всех оборонных сил страны. На заседании обсуждалось формированию новых войск, расширение, переформирование и передислокация существующих подразделений, поставлены цели по достижению "переломного улучшения" оборонной способности КНДР.

"Вполне возможно, что были проведены крупные кадровые перестановки. То, что Северная Корея так демонстрирует уменьшение значимости членов кабинета в центральном военном комитете партии, объясняется тем, что на данном заседании состоялось важное обсуждение усиления ядерных и ракетных возможностей страны… Северная Корея впредь будет избегать усиления международных санкций и, учитывая отношения с Китаем и Россией, будет тайно увеличивать количество и улучшать качество ядерного оружия", - заявил Чон Сон Чжан в комментарии, полученном РИА Новости.

Как следует из анализа фотоматериала и сообщений северокорейских СМИ, который провел эксперт, велика вероятность того, что заседание прошло 21 декабря утром, а место его проведения, то же, что и для новогодней речи Ким Чен Ына 1 января 2019 года, должно было смягчить негативное впечатление за границей.

По мнению Чон Сон Чжана, КНДР намеренно снизила количество прямой речи Ким Чен Ына в сообщениях о заседании, чтобы не задеть каким-либо образом председателя КНР Си Цзиньпина в то время, как Россия и Китай прилагают усилия по смягчению санкций в отношении Северной Кореи через СБ ООН.

Из пяти штатских членов центрального военного комитета партии на заседании присутствовали только директор департамента организации и руководства Ри Ман Гон и его первый заместитель Ким Чо Гук. При этом оба представители партийного аппарата сидели в самом правом конце первого ряда, что демонстрирует уменьшение роли кабинета внутри центрального военного комитета, в то время как значимость военных возросла.

Как считает профессор Института проблем Дальнего Востока при Университете Кённам Ким Дон Ёп, реорганизация структуры армии и реформы сил обороны ради укрепления общей боеспособности были главной целью нынешнего заседания, которое демонстрирует "новый путь", направление развития КНДР в дальнейшем.