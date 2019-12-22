Ким Чен Ын сообщил военным о "сложной внутренней и внешней ситуации"

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе заседания центрального военного комитета Трудовой партии Кореи сообщил военным о "сложной внутренней и внешней ситуации", передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"В ходе заседания верховный лидер Ким Чен Ын проанализировал сложную внутреннюю и внешнюю ситуацию и сообщил, что в рамках заседания будут приняты важные организационные, политические меры и военные шаги по укреплению вооруженных сил страны ... как того требует быстро меняющаяся ситуация в решающее время для корейской революции", - передает ЦТАК.
В последние месяцы официальный Пхеньян все чаще напоминает, что в конце года истекает отведенный США срок, за который Вашингтон должен представить КНДР новые предложения по урегулированию ситуации на Корейском полуострове. По мнению северокорейского МИД, Пхеньян уже достаточно шел навстречу США, и если теперь Вашингтон не сделает ответных шагов, то получит соответствующий "подарок на Рождество".