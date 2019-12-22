Ким Чен Ын сообщил военным о "сложной внутренней и внешней ситуации"

"В ходе заседания верховный лидер Ким Чен Ын проанализировал сложную внутреннюю и внешнюю ситуацию и сообщил, что в рамках заседания будут приняты важные организационные, политические меры и военные шаги по укреплению вооруженных сил страны ... как того требует быстро меняющаяся ситуация в решающее время для корейской революции", - передает ЦТАК.