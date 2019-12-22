Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-22T02:12+0300
https://ria.ru/20191222/1562687457.html
Ким Чен Ын сообщил военным о "сложной внутренней и внешней ситуации"
https://cdn23.img.ria.ru/images/149257/99/1492579942_0:0:2253:1267_1036x0_80_0_0_06157468d54941178b960c1338c1cf43.jpg
РИА Новости

Ким Чен Ын сообщил военным о "сложной внутренней и внешней ситуации"

02:12 22.12.2019
354
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава КНДР Ким Чен Ын
Глава КНДР Ким Чен Ын
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Глава КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе заседания центрального военного комитета Трудовой партии Кореи сообщил военным о "сложной внутренней и внешней ситуации", передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"В ходе заседания верховный лидер Ким Чен Ын проанализировал сложную внутреннюю и внешнюю ситуацию и сообщил, что в рамках заседания будут приняты важные организационные, политические меры и военные шаги по укреплению вооруженных сил страны ... как того требует быстро меняющаяся ситуация в решающее время для корейской революции", - передает ЦТАК.
В последние месяцы официальный Пхеньян все чаще напоминает, что в конце года истекает отведенный США срок, за который Вашингтон должен представить КНДР новые предложения по урегулированию ситуации на Корейском полуострове. По мнению северокорейского МИД, Пхеньян уже достаточно шел навстречу США, и если теперь Вашингтон не сделает ответных шагов, то получит соответствующий "подарок на Рождество".
Министр обороны США Марк Эспер
20 декабря, 18:14
Пентагон надеется на перезапуск переговоров с КНДР по денуклеаризации
831101
Обсудить 1
Ким Чен ЫнПхеньянКНДРТрудовая партия КореиСШАВ мире
Рекомендуем
Компрессорная установка Креховского месторождения природного газа
В "Нафтогазе" заявили о компромиссе с "Газпромом" по транзиту газа
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Гончарук рассказал, как соглашение по газу отразится на украинцах
Фильм Аватар
Джеймс Кэмерон хочет еще раз показать "Аватар" в кино
Новейший корабль Starliner на ракете-носителе Atlas V во время старта c мыса Канаверал во Флориде, США. 20 декабря 2019
В НАСА подтвердили возвращение Starliner на Землю
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак
Россия не может гарантировать содержание ГТС Украины, заявил Козак
Военные в Ливии
США опасаются военного вмешательства извне в конфликт в Ливии
Солнцево
МЧС предупредило москвичей о сильном тумане в ночь на воскресенье
Гватемала. Архивное фото
Число жертв ДТП с автобусом в Гватемале возросло до 22 человек
Сотрудники полиции в Берлине
В Берлине на рождественской ярмарке нашли подозрительный предмет
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов на церемонии вручения государственных наград в Кремле
Зюганов допустил проведение досрочных выборов президента России
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани: Япония предложила Ирану способ "слома" американских санкций
Кадр из фильма Фанат(2019)
Критики Hollywood Reporter выбрали худшие фильмы 2019 года
Базилика Святых Михаила и Флориана
В Польше прокомментировали слова Путина о пакте Молотова-Риббентропа
Сотрудник полиции
В Саратове полицейский получил огнестрельное ранение
Строительство газопровода Северный поток-2
В России раскритиковали санкции США против "Северного потока — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:20Запуск "Гонцов-М" на ракете "Союз-2" отложили, сообщает источник
03:09Посол США заявил о благодарности стран ЕС за санкции по Nord Stream 2
02:30Глава МИД Украины объяснил ужесточение правил поездок граждан в Россию
02:12Ким Чен Ын сообщил военным о "сложной внутренней и внешней ситуации"
01:57ВМС Ливии задержали судно с турецким экипажем, сообщили в ЛНА
01:55Дубовицкая прокомментировала сообщения о возможной свадьбе Петросяна
01:40Астронавт-ветеран НАСА поиронизировал о готовности корабля Starliner
01:15В Берлине завершена операция на рождественском рынке
01:06Президент Бразилии сообщил, что у него не нашли рака кожи
00:59В Саратове умер полицейский, получивший огнестрельное ранение
00:53Выборы нового главы Абакана пройдут в воскресенье
00:48Шнуров высмеял участника шоу "Голос", оскорбившего Гагарину
00:40Водитель сгоревшего в центре Москвы автомобиля раскрыл подробности ДТП
00:37В Боливии партия Моралеса 29 декабря выберет кандидата на выборы
00:28СМИ: в Берлине полиция не обнаружила подозрительный предмет на рынке
00:21В российских городах пройдет церемония зажжения свечей на Хануку
00:16Главы еврейских общин России поздравили иудеев с Ханукой
23:52В ЕР обсудили ситуацию с экс-депутатом, подозреваемым в убийстве
23:49Российская армейская авиация провела два патрулирования в Сирии
23:47В центре Берлина перекрыли движение из-за подозрительного предмета
Лента новостейМолния