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2019-12-22T14:49+0300
https://ria.ru/20191222/1562694059.html
Лавров заявил о "зашкаливающей" русофобии со стороны НАТО
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РИА Новости

Лавров заявил о "зашкаливающей" русофобии со стороны НАТО

14:49 22.12.2019
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© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и госсекретаря США М. Помпео
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и госсекретаря США М. Помпео
© РИА Новости / ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что русофобия со стороны стран-членов НАТО в адрес России зашкаливает.
"Дипломатия – это прежде всего изложение мыслей и аргументов в стремлении убедить партнера. Поэтому если мы берем словесную риторику, которую мы слышим из натовских кругов, как от стран-членов, так и от генерального секретариата, русофобия, конечно, зашкаливает", - сказал Лавров в передаче "Большая игра" на Первом канале.
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Лавров отметил, что его впечатлило, когда после слов президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО в заочный спор с французским лидером вступила ФРГ, в частности, канцлер Ангела Меркель, заявившая, что Германию защитить может только НАТО.
"Честно говоря, я был поражен такими заявлениями, которые звучат не от какой-то маленькой страны с русофобским менталитетом и историческими фобиями, а от Германии, являющейся лидером ЕС и Европы. Поэтому эти мысли, эта паранойя очень глубоко проникла. Я считаю, что для дипломатии как раз принципиально важно изменить нарратив, как сейчас принято говорить. Это пытается сделать президент Франции Макрон, это пытаются сделать целый ряд других лидеров стран-членов НАТО и Европейского союза", - добавил глава МИД РФ.
Он также подчеркнул, что, по мнению Москвы, новый состав Еврокомиссии и руководящих органов ЕС должен будет сформулировать свое отношение к диалогу по вопросам военно-политической безопасности на европейском континенте и по отношению к диалогу по этим делам с Россией и с другими, не входящими в Евросоюз и НАТО странами.
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Президент Франции в интервью журналу The Economist заявил, что НАТО полностью утратила координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как "смерть мозга". По его словам, в альянсе нет координации по стратегическим решениям между США и другими партнерами. Канцлер ФРГ Меркель и генсек НАТО Йенс Столтенберг позднее заявили, что не разделяют резких оценок французского лидера.
Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, слова которого приводит газета "Красная звезда", заявил, что сценарии интенсивных военных учений НАТО указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту. Выступая на брифинге перед военными атташе иностранных государств, Герасимов напомнил, что в доктринальных документах Брюсселя за Россией закреплен статус противника, а на декабрьском саммите НАТО было заявлено о существенном повышении оперативности переброски сил усиления на "восточный фланг" альянса.
Ранее Лавров сказал, что Москву тревожат усиление активности НАТО у границ Белоруссии и РФ, а также принятые на прошедшем в Лондоне в начале декабря саммите альянса решение о наращивании военных бюджетов стран-членов.
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Эммануэль МакронСергей ЛавровНАТОЕвросоюзАнгела МеркельФранцияГерманияБелоруссияЙенс СтолтенбергРоссияБезопасностьВ мире
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