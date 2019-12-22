Лавров заявил о "зашкаливающей" русофобии со стороны НАТО

"Честно говоря, я был поражен такими заявлениями, которые звучат не от какой-то маленькой страны с русофобским менталитетом и историческими фобиями, а от Германии, являющейся лидером ЕС и Европы. Поэтому эти мысли, эта паранойя очень глубоко проникла. Я считаю, что для дипломатии как раз принципиально важно изменить нарратив, как сейчас принято говорить. Это пытается сделать президент Франции Макрон, это пытаются сделать целый ряд других лидеров стран-членов НАТО и Европейского союза", - добавил глава МИД РФ.