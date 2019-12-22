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В Совфеде отреагировали на слова посла США о реакции ЕС на санкции
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РИА Новости

В Совфеде отреагировали на слова посла США о реакции ЕС на санкции

13:31 22.12.2019 (обновлено: 14:29 22.12.2019)
31336
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Строительство газопровода "Северный поток-2". Архивное фото
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков заявил RT, что посол США в Берлине Ричард Гренелл выдает желаемое за действительное, говоря о поддержке дипломатами ряда стран Евросоюза санкций против "Северного потока —2".
Он рассказал, что заявления о "положительных голосах со всех сторон" не соответствуют действительности.
Дипломаты из крупных стран ЕС, по словам Цекова, негативно относятся к санкциям со стороны США.
Кроме того, сенатор напомнил, что Германия высказывает противоположное словам посла США в Берлине мнение.
Ранее США ввели ограничительные меры против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока". Компания Allseas приостановила строительство "Северного потока — 2".
Позднее посол США в Берлине Ричард Гренелл заявил, что многие европейские страны благодарны за эти санкции.
На территории компрессорной станции Nord Stream
21 декабря, 18:45
Захарова прокомментировала санкции США против "Северного потока — 2"
91153205
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Ричард ГренеллСеверный поток — 2Турецкий потокСергей ЦековСовет Федерации РФЕвросоюзМоскваГерманияСШАБерлин (город)В мире
Популярные комментарии
Главное не слова, а действия. Вон швейцарцы отреагировали. Бросили работу и увели корабли в порт.
22 декабря, 13:59
Дик Котов
810205
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