В Совфеде отреагировали на слова посла США о реакции ЕС на санкции

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков заявил RT, что посол США в Берлине Ричард Гренелл выдает желаемое за действительное, говоря о поддержке дипломатами ряда стран Евросоюза санкций против "Северного потока —2".
Он рассказал, что заявления о "положительных голосах со всех сторон" не соответствуют действительности.
Дипломаты из крупных стран ЕС, по словам Цекова, негативно относятся к санкциям со стороны США.
Кроме того, сенатор напомнил, что Германия высказывает противоположное словам посла США в Берлине мнение.
Ранее США ввели ограничительные меры против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока". Компания Allseas приостановила строительство "Северного потока — 2".
Позднее посол США в Берлине Ричард Гренелл заявил, что многие европейские страны благодарны за эти санкции.
21 декабря, 18:45Захарова прокомментировала санкции США против "Северного потока — 2"