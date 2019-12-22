Трамп пригласил Джонсона посетить Белый дом, сообщает СМИ

Источники на Даунинг-стрит сообщают, что стороны пока не обсуждали точных сроков визита. При этом источник, близкий к Белому дому, заявил, что "обсуждались варианты в середине января". "Ясно, что обе стороны хотят, чтобы это произошло где-то в начале 2020 года", - приводит газета его слова.