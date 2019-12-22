Трамп пригласил Джонсона посетить Белый дом, сообщает СМИ

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригласил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона посетить Белый дом в начале года, сообщает издание Sunday Times со ссылкой на источники.
По информации издания, Джонсон получил приглашение посетить США с официальным визитом в сопровождении своей подруги Керри Симондс для обсуждения торговых отношений двух стран после выхода Британии из Евросоюза.
Источники на Даунинг-стрит сообщают, что стороны пока не обсуждали точных сроков визита. При этом источник, близкий к Белому дому, заявил, что "обсуждались варианты в середине января". "Ясно, что обе стороны хотят, чтобы это произошло где-то в начале 2020 года", - приводит газета его слова.
Газета добавляет, что в Великобритании не хотят, чтобы Джонсон оказался втянут в скандал вокруг импичмента Трампа, и что не следует ожидать визита премьера в США ранее февраля.
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