Экс-депутат Рады назвал Порошенко "больным и ущербным существом"

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Бывший депутат Рады Евгений Мураев резко раскритиковал в своем фейсбуке экс-президента Украины Петра Порошенко.
Так экс-парламентарий прокомментировал заявление пресс-секретаря государственного бюро расследований Анжелики Ивановой, которая в пятницу сообщила, что правоохранители в рамках двух уголовных дел проводят обыски в спортклубе "Пятый элемент", который СМИ связывают с бывшим украинским президентом.
По словам Мураева, он "никогда не понимал и не уважал Порошенко", однако ситуация со скрытыми камерами в раздевалках "удивила даже его". Экс-депутат считает, что можно лишь размышлять о том, зачем Порошенко "в одиночестве или с кем-то в компании" смотрел соответствующие записи.
"Тупое, жадное, мелкое, жалкое, больное и ущербное существо. А ведь если мысли возмущенных граждан справедливо материализуются, то персонаж (Петр Порошенко. – Прим.ред.) будет кричать на каждом углу, что членовредительство произошло на политической почве", – заявил Мураев.
Ранее директор госбюро расследований Роман Труба сообщил, что ведомство расследует 15 уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко.
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