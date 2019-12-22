Экс-депутат Рады назвал Порошенко "больным и ущербным существом"

По словам Мураева, он "никогда не понимал и не уважал Порошенко", однако ситуация со скрытыми камерами в раздевалках "удивила даже его". Экс-депутат считает, что можно лишь размышлять о том, зачем Порошенко "в одиночестве или с кем-то в компании" смотрел соответствующие записи.