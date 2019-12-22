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Экс-депутат Рады назвал Порошенко "больным и ущербным существом"
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РИА Новости

Экс-депутат Рады назвал Порошенко "больным и ущербным существом"

04:34 22.12.2019 (обновлено: 08:09 22.12.2019)
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© РИА Новости / РИА НовостиПетр Порошенко
Петр Порошенко
© РИА Новости / РИА Новости
Петр Порошенко. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Бывший депутат Рады Евгений Мураев резко раскритиковал в своем фейсбуке экс-президента Украины Петра Порошенко.
Так экс-парламентарий прокомментировал заявление пресс-секретаря государственного бюро расследований Анжелики Ивановой, которая в пятницу сообщила, что правоохранители в рамках двух уголовных дел проводят обыски в спортклубе "Пятый элемент", который СМИ связывают с бывшим украинским президентом.
По словам Мураева, он "никогда не понимал и не уважал Порошенко", однако ситуация со скрытыми камерами в раздевалках "удивила даже его". Экс-депутат считает, что можно лишь размышлять о том, зачем Порошенко "в одиночестве или с кем-то в компании" смотрел соответствующие записи.

"Тупое, жадное, мелкое, жалкое, больное и ущербное существо. А ведь если мысли возмущенных граждан справедливо материализуются, то персонаж (Петр Порошенко. – Прим.ред.) будет кричать на каждом углу, что членовредительство произошло на политической почве", – заявил Мураев.

Ранее директор госбюро расследований Роман Труба сообщил, что ведомство расследует 15 уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко.
Экс-президент Украины Петр Порошенко
8 декабря, 13:00
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Роман ТрубаСитуация на УкраинеЕвгений МураевПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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