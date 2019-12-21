В спортклубе, который СМИ связывают с Порошенко, нашли скрытые камеры

"По результатам санкционированных обысков в спортивном клубе "Пятый элемент" были обнаружены линзы видеокамер, вмонтированных в элементы вентиляции и сигнализации, которые находились в раздевалках спортклуба", - говорится в сообщении.

Ранее директор госбюро расследований Роман Труба сообщил, что ведомство расследует 15 уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко. Бывший президент ранее давал показания в госбюро по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском", уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой", а также о превышении служебных полномочий. При этом на допрос по делу возможного исчезновения носителей секретной информации из администрации президента Порошенко не явился.