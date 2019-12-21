В спортклубе, который СМИ связывают с Порошенко, нашли скрытые камеры

КИЕВ, 21 дек – РИА Новости. Правоохранители обнаружили в спортклубе "Пятый элемент", который СМИ связывают с экс-президентом Украины Петром Порошенко, линзы видеокамер, вмонтированных в вентиляции в раздевалках клуба, сообщила в субботу пресс-служба госбюро расследований.
В пятницу пресс-секретарь государственного бюро расследований Анжелика Иванова сообщила, что украинские правоохранители в рамках двух уголовных дел проводят обыски в спортклубе "Пятый элемент". По ее словам, обыски проходят в рамках досудебного расследования в уголовном деле по сделке купли-продажи завода "Кузница на Рыбальском", в котором фигурирует Порошенко, а также по делу о возможном исчезновении носителей, содержащих секретную информацию, из ситуационной комнаты администрации президента.
"По результатам санкционированных обысков в спортивном клубе "Пятый элемент" были обнаружены линзы видеокамер, вмонтированных в элементы вентиляции и сигнализации, которые находились в раздевалках спортклуба", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации". Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.
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Ранее директор госбюро расследований Роман Труба сообщил, что ведомство расследует 15 уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко. Бывший президент ранее давал показания в госбюро по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском", уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой", а также о превышении служебных полномочий. При этом на допрос по делу возможного исчезновения носителей секретной информации из администрации президента Порошенко не явился.
В мае занимавший тогда пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил об исчезновении серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты. Позже пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко опроверг данную информацию. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело из-за исчезновения мониторов и серверов из ситуационной комнаты администрации президента.
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