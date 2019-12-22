Шнуров высмеял участника шоу "Голос", оскорбившего Гагарину

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Наставник на шоу "Голос" Сергей Шнуров пошутил над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.
Курчанин исполнял песню группы "Руки вверх!" "Лишь о тебе мечтая" в образе гопника и насыпал на стол певицы семечки. После окончания номера Гагарина высказала свое недовольство.
Экс-участник "Голоса" опубликовал в своем инстаграме шуточный ролик, в котором Шнуров рассказал, что он "должен был сделать, чтобы остаться на шоу".
"Ты понимаешь, почему тебя не оставили? Я же тебе говорил, сыпь ей на голову. На голову!" – заявил Шнуров.
Ранее музыкант обрушился с критикой на свою коллегу Полину Гагарину в эфире программы на Первом канале. Шнуров начал на повышенных тонах осуждать певицу за выбор песни для ее 17-летней подопечной Аланы Чочиевой.