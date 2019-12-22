Шнуров высмеял участника шоу "Голос", оскорбившего Гагарину

Курчанин исполнял песню группы "Руки вверх!" "Лишь о тебе мечтая" в образе гопника и насыпал на стол певицы семечки. После окончания номера Гагарина высказала свое недовольство.

Публикация от 🤘🏿К Р А С И В Ы Й 🙏🏿 (@a_kurchanin) 21 Дек 2019 в 2:38 PST

"Ты понимаешь, почему тебя не оставили? Я же тебе говорил, сыпь ей на голову. На голову!" – заявил Шнуров.