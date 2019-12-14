Шнуров обрушился на Гагарину с критикой в эфире шоу "Голос"

"Вот, Полин, почему Алана исполняет такую песню, которая предполагает какой-то жизненный опыт: сильная женщина плачет у окна. Почему выбор такой песни? Объясни мне! Пожалуйста!" — сказал он.

"Я поспорю с вами. Алане досталась самая сложная песня из всех этих трех (участников. — Прим. ред.). Эту песню пели выдающиеся вокалисты: и Алла Пугачева, и Григорий Лепс, и Полина пела эту песню, и все пели ее совершенно по-разному. Алана спела ее по-своему, и это тот редкий случай, когда моя песня понравилась мне в вашем исполнении", — парировал он, вызвав бурю аплодисментов в студии.