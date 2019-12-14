Шнуров обрушился на Гагарину с критикой в эфире шоу "Голос"

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Наставник на шоу "Голос" Сергей Шнуров набросился с критикой на свою коллегу Полину Гагарину в эфире программы на Первом канале.
После выступления подопечных Гагариной в выпуске от 13 декабря Шнуров начал на повышенных тонах критиковать выбор песни для 17-летней Аланы Чочиевой.
"Вот, Полин, почему Алана исполняет такую песню, которая предполагает какой-то жизненный опыт: сильная женщина плачет у окна. Почему выбор такой песни? Объясни мне! Пожалуйста!" — сказал он.
На это наставница успела ответить лишь "потому что", после чего Шнуров продолжил возмущаться и обратился уже к Константину Меладзе с предположением, что Гагарина выбрала эту композицию в угоду ему. Однако Меладзе не согласился.
"Я поспорю с вами. Алане досталась самая сложная песня из всех этих трех (участников. — Прим. ред.). Эту песню пели выдающиеся вокалисты: и Алла Пугачева, и Григорий Лепс, и Полина пела эту песню, и все пели ее совершенно по-разному. Алана спела ее по-своему, и это тот редкий случай, когда моя песня понравилась мне в вашем исполнении", — парировал он, вызвав бурю аплодисментов в студии.
После этого Шнуров начал критиковать другого подопечного Гагариной Эндрю Гранжа, заявив, что тот его "не убедил".
Наставница заговорила только после того, как ей предоставил слово ведущий Дмитрий Нагиев. Гагарина поддержала Чочиеву, отметив, что она сделала все именно так, как оно и должно было быть и она не выступает с табличкой "мне 17 лет", однако даже во время этой речи Шнуров несколько раз пытался перебить коллегу.
В итоге Чочиева прошла в следующий этап конкурса. Еще одну подопечную Гагариной Лилию Вельтман спас Валерий Сюткин, в проекте она продолжит участие в его команде.