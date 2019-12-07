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Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу "Голос"
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РИА Новости

Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу "Голос"

10:58 07.12.2019 (обновлено: 14:20 07.12.2019)
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
Курчанин исполнял песню группы "Руки вверх!" "Лишь о тебе мечтая" в образе гопника. Однако певица не оценила поведение подопечного Сергея Шнурова.
После окончания номера Гагарина высказала свое недовольство. Она отметила, что помнит Курчанина по слепым прослушиваниям.

"Ты бы никогда не подошел к такой красивой девочке и не выбросил бы семечки мне буквально в лицо, это было в миллиметре <...> Это хамское поведение," — сказала певица.

Она подчеркнула, что прощает артиста, так как знает, кто научил его такому.
После Гагарина предложила Шнурову убрать семечки с ее стола. Лидер группы "Ленинград" согласился ей помочь.
Позже Курчанин извинился перед Гагариной, а Шнуров заявил, что он не учил артиста такому.
Это не первый инцидент на шоу "Голос". Ранее в Сети обратили внимание на то, что участник конкурса Даниил Королев пожал руки всем наставникам, кроме Валерия Сюткина. Сам Королев объяснил, что переволновался, а Сюткин призвал не цепляться к исполнителю.
Музыкальное шоу "Голос" — российская версия международного вокального проекта The Voice, который идет во многих странах.
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Обсудить 38
КультураШоу-бизнесШоу "Голос"Полина ГагаринаРоссия
Популярные комментарии
Красивая девочка это, простите, кто?
7 декабря, 11:09
dejavu_2001
1022620029
развелось этих шоу...этих "талантов" бы на работу отправить. Только вот они не хотят - быть бездельниками в шоу-бизнесе проще, чем пользу стране и людям приносить
7 декабря, 11:50
НСНаталья Светлова
133531113
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