Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу "Голос"

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу " Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу " Голос " насыпал на стол Полины Гагариной семечки.

Курчанин исполнял песню группы "Руки вверх!" "Лишь о тебе мечтая" в образе гопника. Однако певица не оценила поведение подопечного Сергея Шнурова

После окончания номера Гагарина высказала свое недовольство. Она отметила, что помнит Курчанина по слепым прослушиваниям.

"Ты бы никогда не подошел к такой красивой девочке и не выбросил бы семечки мне буквально в лицо, это было в миллиметре <...> Это хамское поведение," — сказала певица.

Она подчеркнула, что прощает артиста, так как знает, кто научил его такому.

После Гагарина предложила Шнурову убрать семечки с ее стола. Лидер группы "Ленинград" согласился ей помочь.

Позже Курчанин извинился перед Гагариной, а Шнуров заявил, что он не учил артиста такому.

Это не первый инцидент на шоу "Голос". Ранее в Сети обратили внимание на то, что участник конкурса Даниил Королев пожал руки всем наставникам, кроме Валерия Сюткина. Сам Королев объяснил, что переволновался, а Сюткин призвал не цепляться к исполнителю.