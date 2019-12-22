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Туризм
2019-12-22T20:22+0300
https://ria.ru/20191222/1562664120.html
Выяснилось, за сколько часов до вылета туристы приезжают в аэропорт
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РИА Новости

Выяснилось, за сколько часов до вылета туристы приезжают в аэропорт

20:22 22.12.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВ зале ожидания терминала F аэропорта "Шереметьево"
В зале ожидания терминала F аэропорта Шереметьево
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Путешественники, опрошенные турсервисом, рассказали, за какое время до вылета они обычно приезжают в аэропорт, сообщает Aviasales.
Специалисты компании провели исследование среди 84 тысяч пользователей и выяснили, что четверть из них (25 процентов) приезжают в хаб не ранее, чем за час до вылета. Из них шесть процентов прибывают в воздушную гавань лишь за полчаса. Эти пассажиры рассчитывают, что не будут стоять в очереди на сдачу багажа, быстро пройдут паспортный контроль и сразу после этого зайдут в салон самолета. Впрочем, часть респондентов признались, что причиной позднего прибытия бывают пробки на дорогах и неумение планировать заранее свое время.
Большая часть опрошенных (45 процентов) сказали, что стоят у стойки регистрации уже за два часа до вылета. Затем, неспешно проходят все контроли и идут в кафе отмечать начало отпуска либо располагаются в зале ожидания вылета, смотрят фильмы или читают книги.
Треть (30 процентов) путешественников приезжают в аэропорт раньше, чем за два часа, чтобы "спокойно разобраться, где что находится и успеть постоять в очередях". Также такие пассажиры любят бродить по магазинам Duty Free, сидеть в ресторане и планировать предстоящую поездку, а еще знакомиться с другими туристами.
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