Выяснилось, за сколько часов до вылета туристы приезжают в аэропорт

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Путешественники, опрошенные турсервисом, рассказали, за какое время до вылета они обычно приезжают в аэропорт, сообщает Aviasales.

Специалисты компании провели исследование среди 84 тысяч пользователей и выяснили, что четверть из них (25 процентов) приезжают в хаб не ранее, чем за час до вылета. Из них шесть процентов прибывают в воздушную гавань лишь за полчаса. Эти пассажиры рассчитывают, что не будут стоять в очереди на сдачу багажа, быстро пройдут паспортный контроль и сразу после этого зайдут в салон самолета. Впрочем, часть респондентов признались, что причиной позднего прибытия бывают пробки на дорогах и неумение планировать заранее свое время.

Большая часть опрошенных (45 процентов) сказали, что стоят у стойки регистрации уже за два часа до вылета. Затем, неспешно проходят все контроли и идут в кафе отмечать начало отпуска либо располагаются в зале ожидания вылета, смотрят фильмы или читают книги.