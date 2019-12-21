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Гончарук рассказал, как соглашение по газу отразится на украинцах
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РИА Новости

Гончарук рассказал, как соглашение по газу отразится на украинцах

22:45 21.12.2019 (обновлено: 22:46 21.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПремьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Архивное фото
КИЕВ, 21 дек – РИА Новости. Подписание пятилетнего соглашения на транзит российского газа через территорию Украины позволит не поднимать цену на газ и снизить стоимость коммунальных услуг, заявил украинский премьер Алексей Гончарук.
Россия и Украина подписали в пятницу протокол по газовому сотрудничеству, в рамках которого "Газпром" и "Нафтогаз" заключат соглашение о продолжении транзита газа и урегулированию взаимных претензий.
"Что это означает для украинского бизнеса и украинцев? Это означает, что этой зимой цена на газ расти не будет. Это дает нам возможность, правительству, снизить цифру платежки за коммунальные услуги и за отопление", - заявил Гончарук в видеообращении на своей странице в Facebook в субботу.
Также он отметил, что тариф за прокачку будет устанавливаться по европейским правилам. "Это означает, что независимый регулятор посчитает, сколько нужно платить украинскому оператору для того, чтобы предоставить такую услугу", - отметил премьер.
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Алексей ГончарукСитуация на УкраинеНафтогаз УкраиныГазпромРоссияУкраинаЭкономика
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