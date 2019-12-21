Выбор РИА Новости: главные свадьбы 2019 года

Режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак едут в свадебной машине в Москве

Режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак едут в свадебной машине в Москве

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Уходящий год стал важной вехой в жизни многих звезд: российские и мировые знаменитости активно вступали в брак. В 2019 году свадьбы сыграли телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов, актриса Паулина Андреева и режиссер Федор Бондарчук, Дарья Жукова и греческий миллиардер Ставрос Ниархос.

Немало звездный семей появилось и среди зарубежных звезд - поженились звезда "Игры престолов" Софи Тернер и музыкант Джо Джонас, фронтмен The Muse Мэттью Беллами и модель Элль Эванс, американский актер Дуэйн "Скала" Джонсон и певица Лорен Хашиан.

Женился в уходящем году испанский теннисист Рафаэль Надаль, вышла замуж принцесса Монако Шарлотта Казираги.

Многие звездные пары старались сохранить знаменательное событие в тайне, поклонники узнавали о свадьбах своих кумиров уже постфактум, из социальных сетей.

Пока смерть не разлучит

Самой запоминающейся свадьбой, эпатировавшей российскую публику, стало бракосочетание телеведущей Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова. В сентябре Собчак и Богомолов расписались в Грибоедовском ЗАГСе столицы, при этом на бракосочетание они прибыли на катафалке с надписью с надписью "Пока смерть не разлучит нас". После этого Собчак и Богомолов обвенчались в храме Большого Вознесения.

На праздновании тоже не обошлось без эпатажа - невеста предстала перед гостями в чулках и корсете. На видеозаписи, которую выложила в Instagram Матильда Шнурова, видно, как Собчак в черном плаще стоит на коленях на сцене в окружении молодых людей в головных уборах католических монахинь и накидках. Затем танцоры подходят к Собчак и скидывают плащи с себя и самой невесты, которая оказывается в корсете, чулках и красной подвязке и начинает танцевать.

Свадьбы в российском кино и шоубизнесе

Осенью состоялось и бракосочетание режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой, оно прошло в Санкт-Петербурге. При этом пара не стремилась привлечь к себе повышенное внимание, и, как рассказал продюсер Александр Роднянский, попросила гостей не выкладывать в соцсети фотографии с торжества.

Уже спустя несколько дней Андреева выложила в Instagram фото, на котором она запечатлена в свадебном платье в Юсуповском дворце.

В четвертый раз вступил в брак российский продюсер Александр Цекало, в этот раз его избранницей стала актриса Дарина Эрвин казахского происхождения. 57-летний шоумен старше своей новой супруги на 30 лет. Свадьба, которую пара старалась не афишировать, состоялась в Беверли-Хиллз, на ней присутствовали только близкие друзья и родственники.

Обрел свое семейное счастье в уходящем году и российский шоумен Дмитрий Хрусталев. Избранницей 40-летнего Хрусталева, который женился впервые, стала певица Мария Гончарук, участница музыкального конкурса "Хочу в ВИА ГРУ". Пара не афишировала предстоящее событие, а сама церемония была скромной. Расписавшись, молодожены отправились в свадебное путешествие.

В третий раз женился в уходящем году режиссер Резо Гигинеишвили, его избранницей стала Надежда Оболенцева. Пара расписалась в Кутузовском ЗАГСе Москвы, а спустя пару дней отметила это событие с друзьями на веранде одного из столичных ресторанов.

Ранее Гигинеишвили был женат на певице Анастасии Кочетковой, а позже - на актрисе Надежде Михалковой, от предыдущих браков у него трое детей. Для Оболенцевой это также третий брак.

Сыграли свадьбу в уходящем году украинские музыканты Алексей Потапенко (Потап) и Настя Каменских, хорошо известные российской публике. Пара не стала делать тайны из этого события, хотя ранее не афишировала своих отношений.

Как написала певица в своем Instagram , она никогда не хотела выставлять чувства напоказ, однако сейчас готова поделиться с поклонниками важным событием. Также Каменских поблагодарила мужа за то, что он долгое время оберегал их отношения "от лишних глаз, слов, постов". Потап же в день свадьбы представил клип, в котором признался в любви невесте.

Узаконили отношения и ведущая программы "Орел и Решка. Перезагрузка", блогер Настя Ивлеева и певец Элджей. О событии Ивлеева сообщила в своем Instagram , опубликовав снимок с певцом с лаконичной подписью "Муж". В медовый месяц молодожены отправились в путешествие на яхте в Италии.

Режиссер Тимур Бекмамбетов в апреле женился в третий раз - его избранницей стала помощница главы Татарстана Наталия Фишман. Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь Фишман Мария Горожанинова, пара расписалась в центре семьи "Казан" в столице Татарстана. Собеседница агентства не стала уточнять, как молодожены отмечают это событие и в отпуске ли сейчас Фишман, отметив, что это очень личная тема.

Режиссер выложил в своем Instagram фото со свадьбы, на одном из снимков запечатлены руки новобрачных с необычными обручальными кольцами, словно сплетенными из проволоки.

Второй раз в ту же реку

Оригинальнее всех в этом году среди знаменитостей, вступивших в брак в уходящем году, выступил главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак: он повторно женился на своей бывшей супруге Анне. Причем информация о разводе пары всплыла только в тот момент, когда Семак сделал предложение возлюбленной на борту самолета. О помолвке с, как выяснилось, бывшим супругом Анна сообщила в своем Instagram

"Совсем другие мы" приняли осознанное решение пожениться во второй раз, снова выбрав друг друга, чтобы учиться делиться искренностью, вместе расти, вместе радоваться", – написала Анна.

Свадьба прошла в Италии в присутствии многочисленных детей пары.

Замуж за миллиардера

Дарья Жукова, основательница музея современного искусства "Гараж", бывшая жена Романа Абрамовича, в уходящем году вышла замуж второй раз , узаконив отношения с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом. Свадьба состоялась в Париже, в узком кругу близких друзей и родственников.

Для Ниархоса это первый брак: ранее он был помолвлен с моделью Джессикой Харт, но до свадьбы дело так и не дошло.

Свадьба принцессы

Принцесса Монако Шарлотта Казираги, внучка знаменитой Грейс Келли, 1 июня вышла замуж за кинопродюсера из России Дмитрия Рассама. Гражданская церемония прошла в Княжеском дворце Монако, где когда-то сыграли свадьбу Грейс Келли и принц Ренье II. Как церемония, так и празднование события были довольно скромными.

В конце того же месяца пара обвенчалась, церемония прошла на юге Франции. У обоих супругов есть по ребенку от предыдущих отношений, также пара воспитывает общего сына.

© AP Photo / Thibault Camus Шарлотта Казираги и Дмитрий Рассам © AP Photo / Thibault Camus Шарлотта Казираги и Дмитрий Рассам

Звездные свадьбы Запада

Американский актер Дуэйн "Скала" Джонсон в августе узаконил отношения со своей избранницей, певицей Лорен Хашиан. Звездная пара начала встречаться еще в 2007 году, у Джонсона и Хашиан подрастают две дочери - Жасмин и Тиана. О событии актер сам сообщил в своем Instagram , опубликовав фотографии со свадебной церемонии на Гавайях с подписью "Мы согласны".

© AP Photo / Invision / Jordan Strauss Певица Лорен Хашиан и актер Дуэйн Джонсон © AP Photo / Invision / Jordan Strauss Певица Лорен Хашиан и актер Дуэйн Джонсон

Звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер связала себя узами брака с музыкантом Джо Джонасом. 1 мая состоялась скромная церемония в небольшой часовне в Лас-Вегасе, и поздравить звездную пару смогли только самые близкие друзья и родные. Позже Тернер и Джонас решили повторить свадебную церемонию во Франции. В июне в своем Instagram Софи рассказала о торжестве, которое прошло в старинном поместье в Провансе, и выложила фотографию с празднества.

© AP Photo / Altaf Qadri Софи Тернер и Джо Джонас © AP Photo / Altaf Qadri Софи Тернер и Джо Джонас

В уходящем году вышла замуж и голливудская актриса Дженнифер Лоуренс, получившая популярность благодаря таким картинам, как "Голодные игры", "Мой парень — псих" и "Люди Икс". Избранником актрисы стал директор картинной галереи Кук Марони.

Как сообщало издание People, торжество состоялось в особняке 1894 года, расположенном в американском городе Ньюпорт (штат Род-Айленд). В свадебной церемонии приняли участие около 150 человек, среди которых актрисы Эмма Стоун, Эшли Олсен, Эми Шумер и певица Адель.

Известный американский актер Крис Пратт в июне женился на писательнице Кэтрин Шварценеггер, старшей дочери Арнольда Шварценеггера. Церемония прошла на ранчо в Калифорнии.

"Вчера был лучший день в нашей жизни! Мы стали мужем и женой перед лицом Бога, нашими семьями и теми, кого мы любим. Это было интимно, трогательно и эмоционально", - поделился актер с друзьями и поклонниками в своем Instagram

© AP Photo / Invision/Jordan Strauss Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт на премьере "Мстителей" © AP Photo / Invision/Jordan Strauss Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт на премьере "Мстителей"

Актриса Зои Кравиц вышла замуж за актера Карла Глусмана. Пара расписалась в мае, но отметила это событие со своими родными и друзьями в июне в Париже. Торжество, как сообщал People, прошло в доме отца актрисы, музыканта Ленни Кравица. Среди прочих поздравить пару с радостным событием приехали коллеги Зои по сериалу "Большая маленькая ложь" - Николь Кидман и Риз Уизерспун.

© AP Photo / Invision/Evan Agostini Зои Кравиц и Карл Глусман © AP Photo / Invision/Evan Agostini Зои Кравиц и Карл Глусман

Фронтмен британской группы The Muse Мэттью Беллами женился на модели Элль Эванс. Свадьба состоялась в августе в Малибу, новоиспеченные супруги поделились фотографиями с торжества в социальных сетях. Беллами опубликовал фотографию с лаконичной подписью "мистер и миссис Беллами". Эванс о предстоящем событии написала за месяц в своем Instagram, сообщив, что официально начинает обратный отсчет до свадьбы.

Супермодель Хайди Клум и музыкант группы Tokio Hotel Том Каулитц поженились еще в феврале, но сделали это в обстановке секретности, поэтому информация об этом появилась у широкой общественности только летом. Для супермодели, которая старше своего избранника на 16 лет, это третий брак, для музыканта - второй. От предыдущих браков у Клум есть четверо детей.

© AP Photo / Invision/Willy Sanjuan Том Каулитц и Хайди Клум © AP Photo / Invision/Willy Sanjuan Том Каулитц и Хайди Клум

Распрощался со статусом холостяка и шотландский актер Джеймс МакЭвой. Осенью он женился на своей возлюбленной Лизе Либерати, сообщала Daily Mail. 40-летний актер поддержал тренд на тайные церемонии в закрытом формате - о церемонии бракосочетания ничего не известно.

По данным СМИ МакЭвой и Либерати познакомились на съемках фильма Найта Шьянамалана "Сплит", где актер исполнял одну из главных ролей, а Лиза работала ассистентом режиссера.

Свадьбы спортсменов

Вторая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль в октябре женился на своей возлюбленной Марии Перельо, с которой, по данным СМИ он встречался с 2005 года. По данным El Pais , свадебная церемония состоялась в одном из поместий Мальорки. Церемонию посетили около 350 гостей, в том числе король Испании Хуан Карлос и его супруга София. Также на свадьбе присутствовали бывшие и нынешние теннисисты Карлос Мойя, Давид Феррер, Фелисиано Лопес и другие гости.

Экс-первая ракетка мира датская теннисистка Каролина Возняцки летом вышла замуж за бывшего баскетболиста американца Дэвида Ли. По данным People.com , свадьба состоялась в Тоскане (Италия). На торжестве присутствовали около 120 гостей. Подружкой невесты была теннисистка Серена Уильямс. Среди гостей свадьбы были баскетболисты Харрисон Барнс и Пау Газоль, теннисистка Ангелика Кербер и другие известные персоны.

Особым стал уходящий год для российского фигуриста Михаила Коляды, серебряного призера олимпийских игр в командных соревнованиях. Избранницей спортсмена стала фигуристка Дарья Беклемищева из Липецка, в последние годы выступавшая в парном катании под флагом Венгрии с разными партнерами.