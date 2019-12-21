Выбор РИА Новости: главные свадьбы 2019 года

Режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак едут в свадебной машине в Москве
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Уходящий год стал важной вехой в жизни многих звезд: российские и мировые знаменитости активно вступали в брак. В 2019 году свадьбы сыграли телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов, актриса Паулина Андреева и режиссер Федор Бондарчук, Дарья Жукова и греческий миллиардер Ставрос Ниархос.
Немало звездный семей появилось и среди зарубежных звезд - поженились звезда "Игры престолов" Софи Тернер и музыкант Джо Джонас, фронтмен The Muse Мэттью Беллами и модель Элль Эванс, американский актер Дуэйн "Скала" Джонсон и певица Лорен Хашиан.
Хайди Клум и Том Каулитц стали мужем и женой в феврале. Супермодель и музыкант из рок-группы Tokio Hotel познакомились в весной 2018 года на съемках "Топ-модели по-немецки", и почти сразу у них завязались романтические отношения.
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Хайди Клум и Том Каулитц стали мужем и женой в феврале. Супермодель и музыкант из рок-группы Tokio Hotel познакомились в весной 2018 года на съемках "Топ-модели по-немецки", и почти сразу у них завязались романтические отношения.
Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева поженились 17 сентября в Юсуповском дворце в Санкт-Петербурге. По словам гостей, церемония была трогательной, красивой и запоминающейся. Пара попросила друзей воздержаться от фотографий и публикаций в соцсетях.
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Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева поженились 17 сентября в Юсуповском дворце в Санкт-Петербурге. По словам гостей, церемония была трогательной, красивой и запоминающейся. Пара попросила друзей воздержаться от фотографий и публикаций в соцсетях.
Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов сыграли свадьбу в пятницу, 13 сентября. На церемонию в Грибоедовский ЗАГС жених и невеста приехали на катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас".
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Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов сыграли свадьбу в пятницу, 13 сентября. На церемонию в Грибоедовский ЗАГС жених и невеста приехали на катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас".
Дочь бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера Кэтрин и голливудский актер Крис Пратт стали мужем и женой 8 июня. Для 39-летнего артиста, известного по фильмам "Стражи Галактики" и "Мир юрского периода" это второй брак.
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Дочь бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера Кэтрин и голливудский актер Крис Пратт стали мужем и женой 8 июня. Для 39-летнего артиста, известного по фильмам "Стражи Галактики" и "Мир юрского периода" это второй брак.
Американский актер и шоумен Дуэйн "Скала" Джонсон женился на певице Лорен Хашиан. Церемония состоялась 18 августа. У пары, которая начала встречаться еще в 2007 году, есть двое детей — дочь Жасмин, родившаяся в 2015 году, и дочь Тиана, появившаяся на свет в 2018-м.
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Американский актер и шоумен Дуэйн "Скала" Джонсон женился на певице Лорен Хашиан. Церемония состоялась 18 августа. У пары, которая начала встречаться еще в 2007 году, есть двое детей — дочь Жасмин, родившаяся в 2015 году, и дочь Тиана, появившаяся на свет в 2018-м.
Супермодель Карли Клосс и родственник американского президента Джошуа Кушнер сыграли в этом году вторую свадьбу. Супруги, которые связали себя узами брака в октябре 2018-го, в июне 2019-го устроили ковбойскую вечеринку, куда пригласили лучших друзей.
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Супермодель Карли Клосс и родственник американского президента Джошуа Кушнер сыграли в этом году вторую свадьбу. Супруги, которые связали себя узами брака в октябре 2018-го, в июне 2019-го устроили ковбойскую вечеринку, куда пригласили лучших друзей.
Музыканты группы "Потап и Настя" Анастасия Каменских и Алексей Потапенко до самой свадьбы не афишировали своих отношений, и лишь в день женитьбы Потап выпустил клип, в котором признался Насте в любви. Она поблагодарила мужа за то, что он оберегал их союз от лишних глаз и слов.
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Музыканты группы "Потап и Настя" Анастасия Каменских и Алексей Потапенко до самой свадьбы не афишировали своих отношений, и лишь в день женитьбы Потап выпустил клип, в котором признался Насте в любви. Она поблагодарила мужа за то, что он оберегал их союз от лишних глаз и слов.
Звезда "Игры престолов" Софи Тернер и солист групп Jonas Brothers и DNCE Джо Джонас дважды устраивали свадебные церемонии. Первый раз молодоженов поздравили только родные и друзья в небольшой часовне в Лас-Вегасе. Второе торжество проходило в старинном поместье в Провансе.
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Звезда "Игры престолов" Софи Тернер и солист групп Jonas Brothers и DNCE Джо Джонас дважды устраивали свадебные церемонии. Первый раз молодоженов поздравили только родные и друзья в небольшой часовне в Лас-Вегасе. Второе торжество проходило в старинном поместье в Провансе.
Внучка Грейс Келли Шарлотта Казираги обвенчалась с продюсером Дмитрием Рассамом. Церемонию планировали провести еще год назад, но отложили из-за беременности невесты. Свадьбу, на которую были приглашены только родные и друзья пары, сыграли во Франции.
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Внучка Грейс Келли Шарлотта Казираги обвенчалась с продюсером Дмитрием Рассамом. Церемонию планировали провести еще год назад, но отложили из-за беременности невесты. Свадьбу, на которую были приглашены только родные и друзья пары, сыграли во Франции.
О тайной свадьбе Юлии Снигирь и Евгения Цыганова стало известно почти случайно, когда актер давал телеинтервью. Юлия и Евгений встречались несколько лет, у них есть общий сын. Кроме того, у Цыганова растут семеро детей от предыдущего брака.
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О тайной свадьбе Юлии Снигирь и Евгения Цыганова стало известно почти случайно, когда актер давал телеинтервью. Юлия и Евгений встречались несколько лет, у них есть общий сын. Кроме того, у Цыганова растут семеро детей от предыдущего брака.
Хайди Клум и Том Каулитц стали мужем и женой в феврале. Супермодель и музыкант из рок-группы Tokio Hotel познакомились в весной 2018 года на съемках "Топ-модели по-немецки", и почти сразу у них завязались романтические отношения.
Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева поженились 17 сентября в Юсуповском дворце в Санкт-Петербурге. По словам гостей, церемония была трогательной, красивой и запоминающейся. Пара попросила друзей воздержаться от фотографий и публикаций в соцсетях.
Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов сыграли свадьбу в пятницу, 13 сентября. На церемонию в Грибоедовский ЗАГС жених и невеста приехали на катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас".
Дочь бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера Кэтрин и голливудский актер Крис Пратт стали мужем и женой 8 июня. Для 39-летнего артиста, известного по фильмам "Стражи Галактики" и "Мир юрского периода" это второй брак.
Американский актер и шоумен Дуэйн "Скала" Джонсон женился на певице Лорен Хашиан. Церемония состоялась 18 августа. У пары, которая начала встречаться еще в 2007 году, есть двое детей — дочь Жасмин, родившаяся в 2015 году, и дочь Тиана, появившаяся на свет в 2018-м.
Супермодель Карли Клосс и родственник американского президента Джошуа Кушнер сыграли в этом году вторую свадьбу. Супруги, которые связали себя узами брака в октябре 2018-го, в июне 2019-го устроили ковбойскую вечеринку, куда пригласили лучших друзей.
Музыканты группы "Потап и Настя" Анастасия Каменских и Алексей Потапенко до самой свадьбы не афишировали своих отношений, и лишь в день женитьбы Потап выпустил клип, в котором признался Насте в любви. Она поблагодарила мужа за то, что он оберегал их союз от лишних глаз и слов.
Звезда "Игры престолов" Софи Тернер и солист групп Jonas Brothers и DNCE Джо Джонас дважды устраивали свадебные церемонии. Первый раз молодоженов поздравили только родные и друзья в небольшой часовне в Лас-Вегасе. Второе торжество проходило в старинном поместье в Провансе.
Внучка Грейс Келли Шарлотта Казираги обвенчалась с продюсером Дмитрием Рассамом. Церемонию планировали провести еще год назад, но отложили из-за беременности невесты. Свадьбу, на которую были приглашены только родные и друзья пары, сыграли во Франции.
О тайной свадьбе Юлии Снигирь и Евгения Цыганова стало известно почти случайно, когда актер давал телеинтервью. Юлия и Евгений встречались несколько лет, у них есть общий сын. Кроме того, у Цыганова растут семеро детей от предыдущего брака.
Самой запоминающейся свадьбой, эпатировавшей российскую публику, стало бракосочетание телеведущей Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова. В сентябре Собчак и Богомолов расписались в Грибоедовском ЗАГСе столицы, при этом на бракосочетание они прибыли на катафалке с надписью с надписью "Пока смерть не разлучит нас". После этого Собчак и Богомолов обвенчались в храме Большого Вознесения.
Надпись "Пока смерть не разлучит нас" на свадебном автомобиле режиссера Константина Богомолова и телеведущей Ксении Собчак на Зубовском бульваре в Москве
На праздновании тоже не обошлось без эпатажа - невеста предстала перед гостями в чулках и корсете. На видеозаписи, которую выложила в Instagram Матильда Шнурова, видно, как Собчак в черном плаще стоит на коленях на сцене в окружении молодых людей в головных уборах католических монахинь и накидках. Затем танцоры подходят к Собчак и скидывают плащи с себя и самой невесты, которая оказывается в корсете, чулках и красной подвязке и начинает танцевать.
Осенью состоялось и бракосочетание режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой, оно прошло в Санкт-Петербурге. При этом пара не стремилась привлечь к себе повышенное внимание, и, как рассказал продюсер Александр Роднянский, попросила гостей не выкладывать в соцсети фотографии с торжества.
Уже спустя несколько дней Андреева выложила в Instagram фото, на котором она запечатлена в свадебном платье в Юсуповском дворце.
В четвертый раз вступил в брак российский продюсер Александр Цекало, в этот раз его избранницей стала актриса Дарина Эрвин казахского происхождения. 57-летний шоумен старше своей новой супруги на 30 лет. Свадьба, которую пара старалась не афишировать, состоялась в Беверли-Хиллз, на ней присутствовали только близкие друзья и родственники.
Обрел свое семейное счастье в уходящем году и российский шоумен Дмитрий Хрусталев. Избранницей 40-летнего Хрусталева, который женился впервые, стала певица Мария Гончарук, участница музыкального конкурса "Хочу в ВИА ГРУ". Пара не афишировала предстоящее событие, а сама церемония была скромной. Расписавшись, молодожены отправились в свадебное путешествие.
Телеведущий Дмитрий Хрусталев и его супруга Мария Гончарук
В третий раз женился в уходящем году режиссер Резо Гигинеишвили, его избранницей стала Надежда Оболенцева. Пара расписалась в Кутузовском ЗАГСе Москвы, а спустя пару дней отметила это событие с друзьями на веранде одного из столичных ресторанов.
Ранее Гигинеишвили был женат на певице Анастасии Кочетковой, а позже - на актрисе Надежде Михалковой, от предыдущих браков у него трое детей. Для Оболенцевой это также третий брак.
Сыграли свадьбу в уходящем году украинские музыканты Алексей Потапенко (Потап) и Настя Каменских, хорошо известные российской публике. Пара не стала делать тайны из этого события, хотя ранее не афишировала своих отношений.
Как написала певица в своем Instagram, она никогда не хотела выставлять чувства напоказ, однако сейчас готова поделиться с поклонниками важным событием. Также Каменских поблагодарила мужа за то, что он долгое время оберегал их отношения "от лишних глаз, слов, постов". Потап же в день свадьбы представил клип, в котором признался в любви невесте.
Узаконили отношения и ведущая программы "Орел и Решка. Перезагрузка", блогер Настя Ивлеева и певец Элджей. О событии Ивлеева сообщила в своем Instagram, опубликовав снимок с певцом с лаконичной подписью "Муж". В медовый месяц молодожены отправились в путешествие на яхте в Италии.
Режиссер Тимур Бекмамбетов в апреле женился в третий раз - его избранницей стала помощница главы Татарстана Наталия Фишман. Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь Фишман Мария Горожанинова, пара расписалась в центре семьи "Казан" в столице Татарстана. Собеседница агентства не стала уточнять, как молодожены отмечают это событие и в отпуске ли сейчас Фишман, отметив, что это очень личная тема.
Режиссер выложил в своем Instagram фото со свадьбы, на одном из снимков запечатлены руки новобрачных с необычными обручальными кольцами, словно сплетенными из проволоки.
Помощник президента Татарстана Наталия Фишман и режиссер Тимур Бекмамбетов
Второй раз в ту же реку
Оригинальнее всех в этом году среди знаменитостей, вступивших в брак в уходящем году, выступил главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак: он повторно женился на своей бывшей супруге Анне. Причем информация о разводе пары всплыла только в тот момент, когда Семак сделал предложение возлюбленной на борту самолета. О помолвке с, как выяснилось, бывшим супругом Анна сообщила в своем Instagram.
Дарья Жукова, основательница музея современного искусства "Гараж", бывшая жена Романа Абрамовича, в уходящем году вышла замуж второй раз, узаконив отношения с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом. Свадьба состоялась в Париже, в узком кругу близких друзей и родственников.
Для Ниархоса это первый брак: ранее он был помолвлен с моделью Джессикой Харт, но до свадьбы дело так и не дошло.
Свадьба принцессы
Принцесса Монако Шарлотта Казираги, внучка знаменитой Грейс Келли, 1 июня вышла замуж за кинопродюсера из России Дмитрия Рассама. Гражданская церемония прошла в Княжеском дворце Монако, где когда-то сыграли свадьбу Грейс Келли и принц Ренье II. Как церемония, так и празднование события были довольно скромными.
В конце того же месяца пара обвенчалась, церемония прошла на юге Франции. У обоих супругов есть по ребенку от предыдущих отношений, также пара воспитывает общего сына.
Американский актер Дуэйн "Скала" Джонсон в августе узаконил отношения со своей избранницей, певицей Лорен Хашиан. Звездная пара начала встречаться еще в 2007 году, у Джонсона и Хашиан подрастают две дочери - Жасмин и Тиана. О событии актер сам сообщил в своем Instagram, опубликовав фотографии со свадебной церемонии на Гавайях с подписью "Мы согласны".
Звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер связала себя узами брака с музыкантом Джо Джонасом. 1 мая состоялась скромная церемония в небольшой часовне в Лас-Вегасе, и поздравить звездную пару смогли только самые близкие друзья и родные. Позже Тернер и Джонас решили повторить свадебную церемонию во Франции. В июне в своем Instagram Софи рассказала о торжестве, которое прошло в старинном поместье в Провансе, и выложила фотографию с празднества.
В уходящем году вышла замуж и голливудская актриса Дженнифер Лоуренс, получившая популярность благодаря таким картинам, как "Голодные игры", "Мой парень — псих" и "Люди Икс". Избранником актрисы стал директор картинной галереи Кук Марони.
Как сообщало издание People, торжество состоялось в особняке 1894 года, расположенном в американском городе Ньюпорт (штат Род-Айленд). В свадебной церемонии приняли участие около 150 человек, среди которых актрисы Эмма Стоун, Эшли Олсен, Эми Шумер и певица Адель.
Известный американский актер Крис Пратт в июне женился на писательнице Кэтрин Шварценеггер, старшей дочери Арнольда Шварценеггера. Церемония прошла на ранчо в Калифорнии.
"Вчера был лучший день в нашей жизни! Мы стали мужем и женой перед лицом Бога, нашими семьями и теми, кого мы любим. Это было интимно, трогательно и эмоционально", - поделился актер с друзьями и поклонниками в своем Instagram.
Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт на премьере "Мстителей"
Актриса Зои Кравиц вышла замуж за актера Карла Глусмана. Пара расписалась в мае, но отметила это событие со своими родными и друзьями в июне в Париже. Торжество, как сообщал People, прошло в доме отца актрисы, музыканта Ленни Кравица. Среди прочих поздравить пару с радостным событием приехали коллеги Зои по сериалу "Большая маленькая ложь" - Николь Кидман и Риз Уизерспун.
Фронтмен британской группы The Muse Мэттью Беллами женился на модели Элль Эванс. Свадьба состоялась в августе в Малибу, новоиспеченные супруги поделились фотографиями с торжества в социальных сетях. Беллами опубликовал фотографию с лаконичной подписью "мистер и миссис Беллами". Эванс о предстоящем событии написала за месяц в своем Instagram, сообщив, что официально начинает обратный отсчет до свадьбы.
Супермодель Хайди Клум и музыкант группы Tokio Hotel Том Каулитц поженились еще в феврале, но сделали это в обстановке секретности, поэтому информация об этом появилась у широкой общественности только летом. Для супермодели, которая старше своего избранника на 16 лет, это третий брак, для музыканта - второй. От предыдущих браков у Клум есть четверо детей.
Распрощался со статусом холостяка и шотландский актер Джеймс МакЭвой. Осенью он женился на своей возлюбленной Лизе Либерати, сообщала Daily Mail. 40-летний актер поддержал тренд на тайные церемонии в закрытом формате - о церемонии бракосочетания ничего не известно.
По данным СМИ МакЭвой и Либерати познакомились на съемках фильма Найта Шьянамалана "Сплит", где актер исполнял одну из главных ролей, а Лиза работала ассистентом режиссера.
Свадьбы спортсменов
Вторая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль в октябре женился на своей возлюбленной Марии Перельо, с которой, по данным СМИ он встречался с 2005 года. По данным El Pais, свадебная церемония состоялась в одном из поместий Мальорки. Церемонию посетили около 350 гостей, в том числе король Испании Хуан Карлос и его супруга София. Также на свадьбе присутствовали бывшие и нынешние теннисисты Карлос Мойя, Давид Феррер, Фелисиано Лопес и другие гости.
Экс-первая ракетка мира датская теннисистка Каролина Возняцки летом вышла замуж за бывшего баскетболиста американца Дэвида Ли. По данным People.com, свадьба состоялась в Тоскане (Италия). На торжестве присутствовали около 120 гостей. Подружкой невесты была теннисистка Серена Уильямс. Среди гостей свадьбы были баскетболисты Харрисон Барнс и Пау Газоль, теннисистка Ангелика Кербер и другие известные персоны.
Особым стал уходящий год для российского фигуриста Михаила Коляды, серебряного призера олимпийских игр в командных соревнованиях. Избранницей спортсмена стала фигуристка Дарья Беклемищева из Липецка, в последние годы выступавшая в парном катании под флагом Венгрии с разными партнерами.
Предстоящее событие Коляда анонсировал в Instagram, сообщим поклонникам, что у него есть невеста. А о том, что бракосочетание состоялось, сообщила уже Дарья, также через Instagram, опубликовав свадебную фотографию.
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