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2019-12-21T12:42+0300
https://ria.ru/20191221/1561992889.html
"Пока смерть не разлучит нас": главные свадьбы 2019 года
https://cdn23.img.ria.ru/images/155041/71/1550417105_0:183:2943:1838_1036x0_80_0_0_bff7c41286bfceb5b6965cac669c4ca8.jpg
РИА Новости

"Пока смерть не разлучит нас": главные свадьбы 2019 года

12:05 21.12.2019 (обновлено: 12:42 21.12.2019)
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Звезды шоу-бизнеса, актеры и спортсмены, для которых в 2019 году прозвучал свадебный марш, — в фотоленте Ria.ru.
© AP Photo / Invision/Willy Sanjuan

Хайди Клум и Том Каулитц стали мужем и женой в феврале. Супермодель и музыкант из рок-группы Tokio Hotel познакомились в весной 2018 года на съемках "Топ-модели по-немецки", и почти сразу у них завязались романтические отношения.

Том Каулитц и Хайди Клум
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Хайди Клум и Том Каулитц стали мужем и женой в феврале. Супермодель и музыкант из рок-группы Tokio Hotel познакомились в весной 2018 года на съемках "Топ-модели по-немецки", и почти сразу у них завязались романтические отношения.

© AP Photo / Invision/Willy Sanjuan
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева поженились 17 сентября в Юсуповском дворце в Санкт-Петербурге. По словам гостей, церемония была трогательной, красивой и запоминающейся. Пара попросила друзей воздержаться от фотографий и публикаций в соцсетях.

Церемония закрытия кинофестиваля Кинотавр
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Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева поженились 17 сентября в Юсуповском дворце в Санкт-Петербурге. По словам гостей, церемония была трогательной, красивой и запоминающейся. Пара попросила друзей воздержаться от фотографий и публикаций в соцсетях.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Дмитрий Буланов / Перейти в фотобанк

Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов сыграли свадьбу в пятницу, 13 сентября. На церемонию в Грибоедовский ЗАГС жених и невеста приехали на катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас".

Режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак едут в свадебной машине в Москве
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Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов сыграли свадьбу в пятницу, 13 сентября. На церемонию в Грибоедовский ЗАГС жених и невеста приехали на катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас".

© РИА Новости / Дмитрий Буланов
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© AP Photo / Invision/Evan Agostini

Звезда сериала "Большая маленькая ложь" Зои Кравиц в мае вышла замуж за актера Карла Глусмана. Молодые устроили торжество для родных и друзей в Париже, в доме отца невесты Лени Кравица.

Зои Кравиц и Карл Глусман
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Звезда сериала "Большая маленькая ложь" Зои Кравиц в мае вышла замуж за актера Карла Глусмана. Молодые устроили торжество для родных и друзей в Париже, в доме отца невесты Лени Кравица.

© AP Photo / Invision/Evan Agostini
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss

Дочь бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера Кэтрин и голливудский актер Крис Пратт стали мужем и женой 8 июня. Для 39-летнего артиста, известного по фильмам "Стражи Галактики" и "Мир юрского периода" это второй брак.

Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт на премьере Мстителей
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Дочь бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера Кэтрин и голливудский актер Крис Пратт стали мужем и женой 8 июня. Для 39-летнего артиста, известного по фильмам "Стражи Галактики" и "Мир юрского периода" это второй брак.

© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
© AFP 2019 / Frederick J. Brown

Американский актер и шоумен Дуэйн "Скала" Джонсон женился на певице Лорен Хашиан. Церемония состоялась 18 августа. У пары, которая начала встречаться еще в 2007 году, есть двое детей — дочь Жасмин, родившаяся в 2015 году, и дочь Тиана, появившаяся на свет в 2018-м.

Дуэйн Джонсон с женой Лорен Хашиан и дочерью на позируют Аллее славы В Голливуде
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Американский актер и шоумен Дуэйн "Скала" Джонсон женился на певице Лорен Хашиан. Церемония состоялась 18 августа. У пары, которая начала встречаться еще в 2007 году, есть двое детей — дочь Жасмин, родившаяся в 2015 году, и дочь Тиана, появившаяся на свет в 2018-м.

© AFP 2019 / Frederick J. Brown
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов женился на лыжнице Елене Соболевой. Свадьба состоялась 10 августа в Екатеринбурге.

Елена Соболева и Сергей Устюгов
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Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов женился на лыжнице Елене Соболевой. Свадьба состоялась 10 августа в Екатеринбурге.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© AFP 2019 / Gabriel Olsen

Солист группы "Мьюз" Мэттью Беллами и модель Элль Эванс поженились минувшим летом. Мистер и миссис Беллами официально оформили отношения через полтора года после помолвки.

Мэтт Беллами и Эль Эванс на вечеринке в честь Хэллоуина в Лос-Анджелесе
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Солист группы "Мьюз" Мэттью Беллами и модель Элль Эванс поженились минувшим летом. Мистер и миссис Беллами официально оформили отношения через полтора года после помолвки.

© AFP 2019 / Gabriel Olsen
© AFP 2019 / Jamie McCarthy

Супермодель Карли Клосс и родственник американского президента Джошуа Кушнер сыграли в этом году вторую свадьбу. Супруги, которые связали себя узами брака в октябре 2018-го, в июне 2019-го устроили ковбойскую вечеринку, куда пригласили лучших друзей.

Джошуа Кушнер и Карли Клосс
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Супермодель Карли Клосс и родственник американского президента Джошуа Кушнер сыграли в этом году вторую свадьбу. Супруги, которые связали себя узами брака в октябре 2018-го, в июне 2019-го устроили ковбойскую вечеринку, куда пригласили лучших друзей.

© AFP 2019 / Jamie McCarthy
© РИА Новости / Вадим Жернов / Перейти в фотобанк

Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак повторно женился на своей супруге Анне. Свадьбу сыграли на острове Комо в Италии. На церемонии присутствовали восемь детей пары.

Игрок футбольного клуба Зенит Сергей Семак с супругой Анной
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Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак повторно женился на своей супруге Анне. Свадьбу сыграли на острове Комо в Италии. На церемонии присутствовали восемь детей пары.

© РИА Новости / Вадим Жернов
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Музыканты группы "Потап и Настя" Анастасия Каменских и Алексей Потапенко до самой свадьбы не афишировали своих отношений, и лишь в день женитьбы Потап выпустил клип, в котором признался Насте в любви. Она поблагодарила мужа за то, что он оберегал их союз от лишних глаз и слов.

Участники группы Потап и Настя Анастасия Каменских и Алексей Потапенко
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Музыканты группы "Потап и Настя" Анастасия Каменских и Алексей Потапенко до самой свадьбы не афишировали своих отношений, и лишь в день женитьбы Потап выпустил клип, в котором признался Насте в любви. Она поблагодарила мужа за то, что он оберегал их союз от лишних глаз и слов.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© AFP 2019 / Dimitrios Kambouris

Звезда "Игры престолов" Софи Тернер и солист групп Jonas Brothers и DNCE Джо Джонас дважды устраивали свадебные церемонии. Первый раз молодоженов поздравили только родные и друзья в небольшой часовне в Лас-Вегасе. Второе торжество проходило в старинном поместье в Провансе.

Джо Джонас и Софи Тернер на Met Gala в Нью-Йорке
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Звезда "Игры престолов" Софи Тернер и солист групп Jonas Brothers и DNCE Джо Джонас дважды устраивали свадебные церемонии. Первый раз молодоженов поздравили только родные и друзья в небольшой часовне в Лас-Вегасе. Второе торжество проходило в старинном поместье в Провансе.

© AFP 2019 / Dimitrios Kambouris
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Телеведущий Дмитрий Хрусталев и участница "Хочу V ВИА Гру" Мария Гончарук не устраивали пышных церемоний, они скромно расписались в ЗАГСе и улетели в свадебное путешествие.

Телеведущий Дмитрий Хрусталев и его супруга Мария Гончарук
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Телеведущий Дмитрий Хрусталев и участница "Хочу V ВИА Гру" Мария Гончарук не устраивали пышных церемоний, они скромно расписались в ЗАГСе и улетели в свадебное путешествие.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© AP Photo / Thibault Camus

Внучка Грейс Келли Шарлотта Казираги обвенчалась с продюсером Дмитрием Рассамом. Церемонию планировали провести еще год назад, но отложили из-за беременности невесты. Свадьбу, на которую были приглашены только родные и друзья пары, сыграли во Франции.

Шарлотта Казираги Димитрий Рассам
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Внучка Грейс Келли Шарлотта Казираги обвенчалась с продюсером Дмитрием Рассамом. Церемонию планировали провести еще год назад, но отложили из-за беременности невесты. Свадьбу, на которую были приглашены только родные и друзья пары, сыграли во Франции.

© AP Photo / Thibault Camus
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

О тайной свадьбе Юлии Снигирь и Евгения Цыганова стало известно почти случайно, когда актер давал телеинтервью. Юлия и Евгений встречались несколько лет, у них есть общий сын. Кроме того, у Цыганова растут семеро детей от предыдущего брака.

Актёры Юлия Снигирь и Евгений Цыганов
15 из 15

О тайной свадьбе Юлии Снигирь и Евгения Цыганова стало известно почти случайно, когда актер давал телеинтервью. Юлия и Евгений встречались несколько лет, у них есть общий сын. Кроме того, у Цыганова растут семеро детей от предыдущего брака.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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