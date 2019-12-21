"Пока смерть не разлучит нас": главные свадьбы 2019 года

Хайди Клум и Том Каулитц стали мужем и женой в феврале. Супермодель и музыкант из рок-группы Tokio Hotel познакомились в весной 2018 года на съемках "Топ-модели по-немецки", и почти сразу у них завязались романтические отношения.
Хайди Клум и Том Каулитц стали мужем и женой в феврале. Супермодель и музыкант из рок-группы Tokio Hotel познакомились в весной 2018 года на съемках "Топ-модели по-немецки", и почти сразу у них завязались романтические отношения.
Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева поженились 17 сентября в Юсуповском дворце в Санкт-Петербурге. По словам гостей, церемония была трогательной, красивой и запоминающейся. Пара попросила друзей воздержаться от фотографий и публикаций в соцсетях.
Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева поженились 17 сентября в Юсуповском дворце в Санкт-Петербурге. По словам гостей, церемония была трогательной, красивой и запоминающейся. Пара попросила друзей воздержаться от фотографий и публикаций в соцсетях.
Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов сыграли свадьбу в пятницу, 13 сентября. На церемонию в Грибоедовский ЗАГС жених и невеста приехали на катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас".
Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов сыграли свадьбу в пятницу, 13 сентября. На церемонию в Грибоедовский ЗАГС жених и невеста приехали на катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас".
Звезда сериала "Большая маленькая ложь" Зои Кравиц в мае вышла замуж за актера Карла Глусмана. Молодые устроили торжество для родных и друзей в Париже, в доме отца невесты Лени Кравица.
Звезда сериала "Большая маленькая ложь" Зои Кравиц в мае вышла замуж за актера Карла Глусмана. Молодые устроили торжество для родных и друзей в Париже, в доме отца невесты Лени Кравица.
Дочь бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера Кэтрин и голливудский актер Крис Пратт стали мужем и женой 8 июня. Для 39-летнего артиста, известного по фильмам "Стражи Галактики" и "Мир юрского периода" это второй брак.
Дочь бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера Кэтрин и голливудский актер Крис Пратт стали мужем и женой 8 июня. Для 39-летнего артиста, известного по фильмам "Стражи Галактики" и "Мир юрского периода" это второй брак.
Американский актер и шоумен Дуэйн "Скала" Джонсон женился на певице Лорен Хашиан. Церемония состоялась 18 августа. У пары, которая начала встречаться еще в 2007 году, есть двое детей — дочь Жасмин, родившаяся в 2015 году, и дочь Тиана, появившаяся на свет в 2018-м.
Американский актер и шоумен Дуэйн "Скала" Джонсон женился на певице Лорен Хашиан. Церемония состоялась 18 августа. У пары, которая начала встречаться еще в 2007 году, есть двое детей — дочь Жасмин, родившаяся в 2015 году, и дочь Тиана, появившаяся на свет в 2018-м.
Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов женился на лыжнице Елене Соболевой. Свадьба состоялась 10 августа в Екатеринбурге.
Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов женился на лыжнице Елене Соболевой. Свадьба состоялась 10 августа в Екатеринбурге.
Солист группы "Мьюз" Мэттью Беллами и модель Элль Эванс поженились минувшим летом. Мистер и миссис Беллами официально оформили отношения через полтора года после помолвки.
Солист группы "Мьюз" Мэттью Беллами и модель Элль Эванс поженились минувшим летом. Мистер и миссис Беллами официально оформили отношения через полтора года после помолвки.
Супермодель Карли Клосс и родственник американского президента Джошуа Кушнер сыграли в этом году вторую свадьбу. Супруги, которые связали себя узами брака в октябре 2018-го, в июне 2019-го устроили ковбойскую вечеринку, куда пригласили лучших друзей.
Супермодель Карли Клосс и родственник американского президента Джошуа Кушнер сыграли в этом году вторую свадьбу. Супруги, которые связали себя узами брака в октябре 2018-го, в июне 2019-го устроили ковбойскую вечеринку, куда пригласили лучших друзей.
Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак повторно женился на своей супруге Анне. Свадьбу сыграли на острове Комо в Италии. На церемонии присутствовали восемь детей пары.
Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак повторно женился на своей супруге Анне. Свадьбу сыграли на острове Комо в Италии. На церемонии присутствовали восемь детей пары.
Музыканты группы "Потап и Настя" Анастасия Каменских и Алексей Потапенко до самой свадьбы не афишировали своих отношений, и лишь в день женитьбы Потап выпустил клип, в котором признался Насте в любви. Она поблагодарила мужа за то, что он оберегал их союз от лишних глаз и слов.
Музыканты группы "Потап и Настя" Анастасия Каменских и Алексей Потапенко до самой свадьбы не афишировали своих отношений, и лишь в день женитьбы Потап выпустил клип, в котором признался Насте в любви. Она поблагодарила мужа за то, что он оберегал их союз от лишних глаз и слов.
Звезда "Игры престолов" Софи Тернер и солист групп Jonas Brothers и DNCE Джо Джонас дважды устраивали свадебные церемонии. Первый раз молодоженов поздравили только родные и друзья в небольшой часовне в Лас-Вегасе. Второе торжество проходило в старинном поместье в Провансе.
Звезда "Игры престолов" Софи Тернер и солист групп Jonas Brothers и DNCE Джо Джонас дважды устраивали свадебные церемонии. Первый раз молодоженов поздравили только родные и друзья в небольшой часовне в Лас-Вегасе. Второе торжество проходило в старинном поместье в Провансе.
Телеведущий Дмитрий Хрусталев и участница "Хочу V ВИА Гру" Мария Гончарук не устраивали пышных церемоний, они скромно расписались в ЗАГСе и улетели в свадебное путешествие.
Телеведущий Дмитрий Хрусталев и участница "Хочу V ВИА Гру" Мария Гончарук не устраивали пышных церемоний, они скромно расписались в ЗАГСе и улетели в свадебное путешествие.
Внучка Грейс Келли Шарлотта Казираги обвенчалась с продюсером Дмитрием Рассамом. Церемонию планировали провести еще год назад, но отложили из-за беременности невесты. Свадьбу, на которую были приглашены только родные и друзья пары, сыграли во Франции.
Внучка Грейс Келли Шарлотта Казираги обвенчалась с продюсером Дмитрием Рассамом. Церемонию планировали провести еще год назад, но отложили из-за беременности невесты. Свадьбу, на которую были приглашены только родные и друзья пары, сыграли во Франции.
О тайной свадьбе Юлии Снигирь и Евгения Цыганова стало известно почти случайно, когда актер давал телеинтервью. Юлия и Евгений встречались несколько лет, у них есть общий сын. Кроме того, у Цыганова растут семеро детей от предыдущего брака.
О тайной свадьбе Юлии Снигирь и Евгения Цыганова стало известно почти случайно, когда актер давал телеинтервью. Юлия и Евгений встречались несколько лет, у них есть общий сын. Кроме того, у Цыганова растут семеро детей от предыдущего брака.