"Пока смерть не разлучит нас": главные свадьбы 2019 года

Музыканты группы "Потап и Настя" Анастасия Каменских и Алексей Потапенко до самой свадьбы не афишировали своих отношений, и лишь в день женитьбы Потап выпустил клип, в котором признался Насте в любви. Она поблагодарила мужа за то, что он оберегал их союз от лишних глаз и слов.