Потап и Настя Каменских поженились

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились. Об этом певица сообщила в своем Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились. Об этом певица сообщила в своем Instagram.

По ее словам, она никогда не хотела выставлять чувства напоказ, однако сейчас готова поделиться с поклонниками важным событием. Также певица поблагодарила мужа за то, что он долгое время оберегал их отношения "от лишних глаз, слов, постов".

"Сегодня именно тот самый особенный и счастливый день для каждой влюбленной пары", - написала певица.

"Мы рады поделиться с вами своим счастьем и благодарны за то, что вы разделите его с нами!" — добавила она.