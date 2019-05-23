Потап и Настя Каменских поженились

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились. Об этом певица сообщила в своем Instagram.
По ее словам, она никогда не хотела выставлять чувства напоказ, однако сейчас готова поделиться с поклонниками важным событием. Также певица поблагодарила мужа за то, что он долгое время оберегал их отношения "от лишних глаз, слов, постов".
"Сегодня именно тот самый особенный и счастливый день для каждой влюбленной пары", - написала певица.
"Мы рады поделиться с вами своим счастьем и благодарны за то, что вы разделите его с нами!" — добавила она.
Дуэт "Потап и Настя" образовался в 2006 году. Наибольшую известность ему принесли песни "Не пара", "Чумачечая весна", "У мамы". В 2017 году участники приостановили деятельность группы и начали сольную карьеру.