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2019-12-21T12:48+0300
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Пушков прокомментировал санкции США против "Северного потока — 2"
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РИА Новости

Пушков прокомментировал санкции США против "Северного потока — 2"

12:48 21.12.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. США не будут обращать внимание на неприятие правительством Германии санкций против "Северного потока — 2", считает российский сенатор Алексей Пушков.
Он напомнил, что США требуют от компаний, занятых в проекте строительства газопровода, немедленно прекратить работы.
Канцлер Германии Ангела Меркель, как он отметил, заявила о неприятии этих мер.
"Остается понять, как именно она их "не примет"", — написал сенатор в своем микроблоге в Twitter.
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Он считает, что если это будет только "на словах", то США не станут обращать внимания на подобные возражения.
Пушков отметил, что глава МИД Германии Хайко Маас обсудил с госсекретарем США Майком Помпео "решительное противодействие США строительству "Северного потока —2"". Сенатор считает, что обсуждениями все и закончится. Он подчеркнул, что интересы Германии и позиция властей страны волнуют администрацию президента США Дональда Трампа в последнюю очередь.
Сенатор процитировал слова песни "Parole, Parole" в контексте заявления со стороны Германии о том, что американские санкции являются вмешательством в дела Европы.
"Назвали их вмешательством в дела Европы... отвергают такого рода экстерриториальные санкции... и так далее, и тому подобное. Прямо как в песне "Paroles, paroles, paroles”... Слова, слова, слова...", — написал Пушков.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, который в том числе предполагает ограничительные меры против газопровода "Северного потока — 2".
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Проект "Северный поток —2" предполагает строительство двух ниток газопровода. Он пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Против газопровода выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита газа из России. Литва, Латвия и Польша назвали проект политическим. США также критикуют "Северный поток — 2", так как они продвигают свой СПГ на европейский рынок.
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"Северный поток – 2"Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru
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Санкции США против "Северного потока — 2"Майк ПомпеоСеверный поток — 2Дональд ТрампСовет Федерации РФМИД ГерманииАлексей ПушковАнгела МеркельГерманияРоссияСШАTwitterВ мире
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