Пушков прокомментировал санкции США против "Северного потока — 2"

Он напомнил, что США требуют от компаний, занятых в проекте строительства газопровода, немедленно прекратить работы.

Канцлер Германии Ангела Меркель, как он отметил, заявила о неприятии этих мер.

"Остается понять, как именно она их "не примет"", — написал сенатор в своем микроблоге в Twitter

Он считает, что если это будет только "на словах", то США не станут обращать внимания на подобные возражения.

Сенатор процитировал слова песни "Parole, Parole" в контексте заявления со стороны Германии о том, что американские санкции являются вмешательством в дела Европы.

"Назвали их вмешательством в дела Европы... отвергают такого рода экстерриториальные санкции... и так далее, и тому подобное. Прямо как в песне "Paroles, paroles, paroles”... Слова, слова, слова...", — написал Пушков.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, который в том числе предполагает ограничительные меры против газопровода "Северного потока — 2".

Занимающаяся его прокладкой компания Allseas приостановила работу в ожидании разъяснения о том, как будут применяться санкции.

Проект "Северный поток —2" предполагает строительство двух ниток газопровода. Он пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.