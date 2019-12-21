В ГСЧС Одесской области сменилось руководство после пожара в колледже

"Приказом Госслужбы по ЧС Украины от 19 декабря 2019 № 528 "Об увольнении со службы Федорчака В. В." генерал-майора службы гражданской защиты Виктора Федорчака, начальника Главного управления Госслужбы по ЧС Украины в Одесской области уволен со службы гражданской защиты", - сообщается на сайте.