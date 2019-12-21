В ГСЧС Одесской области сменилось руководство после пожара в колледже

КИЕВ, 21 дек – РИА Новости. Глава Госслужбы по ЧС Украины в Одесской области Виктор Федорчак и его заместитель Михаил Вовк были уволены после пожара в Одесском колледже экономики, права и отельно-ресторанного бизнеса, сообщается в пятницу вечером на сайте Госслужбы по ЧС области.
Ранее премьер Украины Алексей Гончарук во время визита в Одессу заявил, что Федорчак был отстранен и рекомендовал уволить его. Позднее Гончарук написал в Telegram, что рекомендовал Федорчаку написать заявление об увольнении по собственному желанию. Кроме того, был отстранен его заместитель по профилактике Михаил Вовк. Премьер также поручил губернатору отстранить руководителя департамента образования Александра Левчака и "принять по нему соответствующие кадровые решения".
"Приказом Госслужбы по ЧС Украины от 19 декабря 2019 № 528 "Об увольнении со службы Федорчака В. В." генерал-майора службы гражданской защиты Виктора Федорчака, начальника Главного управления Госслужбы по ЧС Украины в Одесской области уволен со службы гражданской защиты", - сообщается на сайте.
Аналогичное сообщение опубликовано и о Вовке.
Новым главой Госслужбы по ЧС области назначен Вадим Шулюк, ранее занимавший должность первого заместителя начальника Госслужбы по ЧС в области.
В одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 4 ноября произошел пожар, в результате которого погибли 16 человек, 30 пострадали. Полиция завела уголовное дело. Предварительно, пожар произошел из-за неисправной электропроводки.
14 декабря, 12:58Против одесского управления ГСЧС завели дело после пожара в колледже