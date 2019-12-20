Россия и Украина могут подписать новый контракт по газу до Нового года

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Подписание пятилетнего контракта на транзит российского газа через Украину ожидается до нового года, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Козак.
Ранее представитель "Газпрома" сообщил, что Москва и Киев подписали протокол договоренностей о продолжении транзита и урегулировании взаимных требований.
Как рассказал Козак, это будет новый контракт. При этом он не уточнил предполагаемые объемы транзита.
"Объемы — необходимые, достаточные для удовлетворения потребностей европейских потребителей", — отметил вице-премьер.
Козак также сообщил, что Москва и Киев урегулировали взаимные претензии по газу.
"Больше судебных исков, судебных споров, взаимных претензий не будет", — добавил он.
Выгодные условия
Комментируя достигнутое соглашение, помощник украинского президента Андрей Ермак заявил изданию "Громадское", что киевская делегация "возвращается домой с хорошими новостями". По его словам, Украина будет иметь выгодный контракт на транзит.
Ермак также сообщил, что "Газпром" выплатит украинской стороне три миллиарда долларов в рамках решения арбитража в Стокгольме. В Киеве допускали компенсацию в виде газа, однако стороны договорились о выплате деньгами.
В свою очередь, украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил РИА Новости, что Москва и Киев урегулировали все противоречия в газовой сфере. По его словам, новые переговоры для подписания контракта уже не нужны.
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