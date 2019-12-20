Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-21T07:14+0300
https://ria.ru/20191220/1562667181.html
Россия и Украина могут подписать новый контракт по газу до Нового года
https://cdn24.img.ria.ru/images/156107/38/1561073898_0:315:2984:1994_1036x0_80_0_0_3492c7054959ae282ed9055d72e161b4.jpg
РИА Новости

Россия и Украина могут подписать новый контракт по газу до Нового года

22:45 20.12.2019 (обновлено: 07:14 21.12.2019)
118594
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГазораспределительная станция
Газораспределительная станция
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Газораспределительная станция. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Подписание пятилетнего контракта на транзит российского газа через Украину ожидается до нового года, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Козак.
Ранее представитель "Газпрома" сообщил, что Москва и Киев подписали протокол договоренностей о продолжении транзита и урегулировании взаимных требований.
Как рассказал Козак, это будет новый контракт. При этом он не уточнил предполагаемые объемы транзита.
Сотрудник газокомпрессорной станции в Украине
19 декабря, 08:00
Украина может устроить Европе форс-мажор. Но Европе есть чем ответить
"Объемы — необходимые, достаточные для удовлетворения потребностей европейских потребителей", — отметил вице-премьер.
Козак также сообщил, что Москва и Киев урегулировали взаимные претензии по газу.
"Больше судебных исков, судебных споров, взаимных претензий не будет", — добавил он.

Выгодные условия

Комментируя достигнутое соглашение, помощник украинского президента Андрей Ермак заявил изданию "Громадское", что киевская делегация "возвращается домой с хорошими новостями". По его словам, Украина будет иметь выгодный контракт на транзит.
Ермак также сообщил, что "Газпром" выплатит украинской стороне три миллиарда долларов в рамках решения арбитража в Стокгольме. В Киеве допускали компенсацию в виде газа, однако стороны договорились о выплате деньгами.
В свою очередь, украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил РИА Новости, что Москва и Киев урегулировали все противоречия в газовой сфере. По его словам, новые переговоры для подписания контракта уже не нужны.
Рабочий на газовой станции рядом с городом Боярка на Украине
21 ноября, 08:00
Выяснилось, кто проиграл в украинско-российском газовом споре
17980455215581455
Обсудить 302
Ситуация на УкраинеГазпромДмитрий КозакРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Вот Путин, Миллер, Новак и Козак пусть и платят своим имуществом и имуществом своих детей! При Сталине за такие уступки их всех бы расстреляли.
21 декабря, 00:20
Max Giz
1035612022
ВВП как всегда наврал, как со пенсионной реформой опять слив в пользу "бедных"
20 декабря, 23:03
ЛЛЛех Лехыч
4376143469
Рекомендуем
Предупреждение о соблюдении скоростного режима на одном из участков Третьего транспортного кольца в Москве
В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
Allseas приостановила работу над строительством "Северного потока — 2"
Строительство газопровода Северный поток-2
Американские санкции против "Северного потока — 2" вступили в силу
Презентация автомобиля Tesla Cybertruck
Американские пользователи оценили "русский Tesla Cybertruck"
У здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба
Отец предполагаемого стрелка у здания ФСБ прокомментировал инцидент
Сотрудники полиции в Челябинской области
В Челябинске нашли пропавшего школьника
Рагда Ханиева. Выхода нет — Четвертьфинал — Голос — Сезон 8
"Это провал": номер участницы шоу "Голос" разозлил зрителей
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, министр энергетики России Александр Новак и глава Минэнерго Украины Алексей Оржель в Берлине
Источник сообщил о возможной выплате "Газпромом" Украине $3 миллиардов
Сотрудники ДПС на Лубянской площади недалеко от здания ФСБ в Москве, рядом с которым произошла стрельба
Умер второй раненый при стрельбе у здания ФСБ на Лубянке
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Bild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 "объявила войну"
Девочки-подростки
"Было скучно". Девушки жестоко убили подругу ради развлечения
Смартфон
Ученые рассказали об опасности ночного режима на смартфоне
Стоп-кадр видео сбрасывания внедорожника Mercedes Gelandewagen с вертолета
Владелец Gelandewagen объяснил, зачем сбросил машину с вертолета
Монах
"Вот где счастье". Что "русский Нострадамус" напророчил на 2020 год
Графин и рюмки
В России вырастут минимальные розничные цены на водку и коньяк
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:06"Газпром" и "Нафтогаз" подпишут соглашение об урегулировании претензий
13:02"Северный поток — 2" должен быть достроен, заявил депутат бундестага
12:59В Совфеде ждут защиты задействованных в "Северном потоке — 2" компаний
12:48Пушков прокомментировал санкции США против "Северного потока — 2"
12:44Эксперт оценил договоренности России и Украины по газу
12:41Росстат подсчитал стоимость новогоднего стола в России
12:36В СФ назвали санкции США против Nord Stream 2 "силовым бандитизмом"
12:35В Гонконге с июня задержали 80 учителей за противоправную деятельность
12:32В "Нафтогазе" назвали санкции США против Nord Stream 2 лучшим подарком
12:32В Нью-Йорке прошел сеанс "Звездных войн" для самых преданных фанатов
12:20Посадка самолета с загоревшимся двигателем в Японии попала на видео
12:19На Украине назвали причину пожара в одесском колледже
12:05В Новой Москве один человек погиб в ДТП
12:01Правительство Германии отвергло санкции против "Северного потока — 2"
11:56Источник раскрыл новые подробности договора с Украиной по газу
11:49Террористы совершили три атаки на энергообъекты в Сирии
11:34В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев
11:31Медведев поздравил балерину Грачеву с юбилеем
11:25В Германии раскритиковали санкции США против "Северного потока — 2"
11:22Правительство утвердило изменения в закон о воинской службе
Лента новостейМолния