Россия и Украина могут подписать новый контракт по газу до Нового года

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Подписание пятилетнего контракта на транзит российского газа через Подписание пятилетнего контракта на транзит российского газа через Украину ожидается до нового года, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Козак

Ранее представитель "Газпрома" сообщил , что Москва и Киев подписали протокол договоренностей о продолжении транзита и урегулировании взаимных требований.

Как рассказал Козак, это будет новый контракт. При этом он не уточнил предполагаемые объемы транзита.

"Объемы — необходимые, достаточные для удовлетворения потребностей европейских потребителей", — отметил вице-премьер.

Козак также сообщил, что Москва и Киев урегулировали взаимные претензии по газу.

"Больше судебных исков, судебных споров, взаимных претензий не будет", — добавил он.

Выгодные условия

Комментируя достигнутое соглашение, помощник украинского президента Андрей Ермак заявил изданию "Громадское", что киевская делегация "возвращается домой с хорошими новостями". По его словам, Украина будет иметь выгодный контракт на транзит.

Ермак также сообщил, что "Газпром" выплатит украинской стороне три миллиарда долларов в рамках решения арбитража в Стокгольме. В Киеве допускали компенсацию в виде газа, однако стороны договорились о выплате деньгами.