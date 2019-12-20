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2019-12-20T23:05+0300
https://ria.ru/20191220/1562665872.html
Москва и Киев договорились по транзиту газа
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РИА Новости

Москва и Киев договорились по транзиту газа

21:30 20.12.2019 (обновлено: 23:05 20.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудник газокомпрессорной станции в Украине
Сотрудник газокомпрессорной станции в Украине
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Москва и Киев согласовали условия продолжения поставок газа через Украину, сообщил журналистам представитель "Газпрома".

"Российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований", — сказал он.

При этом деталей новых газовых договоренностей в компании не раскрыли.
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Транзит газа

Действующий контракт на транзит голубого топлива через Украину истекал в конце этого года. Москва и Киев обсуждали возможность продления соглашения на двусторонних встречах и переговорах в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии.
Накануне состоялась встреча в Германии, по итогам которой вице-президент Еврокомисии Марош Шефчович заявил о достижении сторонами "принципиальных договоренностей". Переговоры продлились уже сегодня в Минске.
Российская сторона неоднократно предлагала пакетное решение транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками голубого топлива на Украину.
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20 декабря, 21:42
vvalozar
864425082
А Газпрому деваться некуда было, на нем куча долгов по решениям евросудов и видимо обоснованных.
20 декабря, 21:43
elbrus70
446242133
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