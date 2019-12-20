Москва и Киев договорились по транзиту газа

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Москва и Киев согласовали условия продолжения поставок газа через Украину, сообщил журналистам представитель "Газпрома".

"Российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований", — сказал он.

При этом деталей новых газовых договоренностей в компании не раскрыли.

Транзит газа

Действующий контракт на транзит голубого топлива через Украину истекал в конце этого года. Москва и Киев обсуждали возможность продления соглашения на двусторонних встречах и переговорах в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии.

Накануне состоялась встреча в Германии, по итогам которой вице-президент Еврокомисии Марош Шефчович заявил о достижении сторонами "принципиальных договоренностей". Переговоры продлились уже сегодня в Минске.