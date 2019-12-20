В НАСА отказались от стыковки космического корабля Starliner с МКС

ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Новейший космический корабль компании Boeing CST-100 Новейший космический корабль компании Boeing CST-100 Starliner отправился в пятницу в первый испытательный полет на Международную космическую станцию ( МКС ), однако цели не достиг из-за неожиданного отклонения от заданного курса. Теперь корабль пытаются вывести на орбиту для возвращения домой.

Starliner стартовал с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в пятницу в 06:36 по местному времени (14:36 мск) на борту ракеты-носителя Atlas V. Первый этап полета – запуск, прошел гладко. НАСА , которое вело прямую трансляцию, сообщило об успешном отделении корабля и начале его самостоятельного полета. Вскоре после этого начали поступать противоречивые сообщения о некоем "аномальном выходе на орбиту". Затем НАСА сообщило, что аппарат находится на стабильной орбите, а специалисты обеспечили питание корабля от Солнца. Вскоре после этого НАСА прервало трансляцию запуска.

Часы и спутники подвели

По предварительным данным руководства НАСА, выходу Starliner на заданную орбиту помешала неожиданная и досадная ошибка в системе расчета полетного времени. Из-за нее корабль сжег больше топлива, чем предполагалось. Установить это и предупредить проблему вовремя не удалось. В нештатной ситуации, по предварительным данным, виновата автоматика.

"Похоже, была ошибка в системе расчета времени полета, в результате чего аппарат полагал, что он находится на этапе времени, в котором он в действительности не был", - сказал на брифинге после старта руководитель НАСА Джим Брайденстайн

Он подчеркнул, что вся информация пока является предварительной, предстоит выяснить, что привело к этой ошибке. В компании Boeing, которая создала Starliner по контракту с НАСА за 4,2 миллиарда долларов, отметили, что пока не знают, почему внутренние часы корабля дали ему неверную информацию. В итоге, как пояснил Брайденстайн, Starliner сжег больше топлива, чем должен был, так и не достигнув необходимого для полета на МКС положения на орбите. В Boeing признали, что ошибка часов корабля стала неожиданностью и вызвала разочарование, но обещали разобраться с этим.

Второй составляющей возникшей проблемы стал перебой связи с кораблем.

"К моменту, когда мы получили сигналы, чтобы осуществить командование кораблем и провести включение двигателей для входа на орбиту, было уже слишком поздно", - рассказал о случившемся Брайденстайн. Он сообщил, что, по предварительным данным, командование кораблем прошло с задержкой из-за того, что корабль в этот момент находился между коммуникационными спутниками НАСА Tracking and Data Relay Satellite System.

Свидания с МКС не будет, готовимся к посадке

Несмотря на то что тест, очевидно, прошел не так, как планировалось, и уже не будет объявлен успешным, в НАСА подчеркивают, что полет Starliner будет полезен для достижения цели возобновления пилотируемых полетов.

"Сегодня многое было верно, по этой причине мы и проводим испытания. Может быть, если бы у нас были люди в кабине, они были бы, во-первых, в безопасности, а очень может быть, мы бы сейчас летели по орбите на МКС", - сказал руководитель НАСА.

В настоящее время НАСА приняло решение не пытаться вывести корабль на орбиту, которая приведет его к МКС. "Думаю, сейчас мы можем сказать, что (стыковки с МКС) не будет. Не стоит делать этого, учитывая объем топлива, который мы сожгли", - сказал Брайденстайн, отвечая на вопрос о том, исключена ли попытка стыковки корабля с космической станцией.

В ведомстве сообщили, что специалисты работают над выводом Starliner на орбиту, которая позволит ему в течение 48 часов вернуться на Землю. Предполагается, что корабль совершит посадку на полигоне Уайт Сэндс в Нью-Мексико в воскресенье, но сроки его возвращения могут перенести.

Boeing рассказали, что, хотя корабль не будет производить стыковку с МКС, оставшийся запас топлива (около 75% от изначального объема) позволит провести тесты, предусмотренные для этого испытательного полета. По информации компании, космический аппарат находится в хорошем техническом состоянии.

Своевременные места на "Союзе"

В 2011 году по завершении работы многоразовой пилотируемой транспортной системы Space Shuttle США лишились возможности самостоятельных пилотируемых полетов. Американских астронавтов на МКС доставляют российские корабли "Союз". С 2014 года замену Space Shuttle разрабатывают коммерческие компании Boeing и SpaceX, но ввод в эксплуатацию созданных ими кораблей Starliner и Crew Dragon многократно задерживался. США рассчитывали снять зависимость от России по доставке астронавтов на МКС еще в 2019 году, но, по последним самым оптимистичным расчетам, это произойдет не раньше второго полугодия 2020 года.

Корабль Crew Dragon, создаваемый SpaceX , впервые побывал на МКС в марте текущего года, но компания до сих пор не испытала систему экстренной эвакуации, необходимую для проведения первого тестового пилотируемого полета. Boeing начала тестировать Starliner с испытания системы эвакуации, провела его удачно в декабре. До сегодняшнего старта Starliner, ожидалось, что испытательные пилотируемые полеты обеих компаний состоятся в первом полугодии 2020 года.

"Думаю, слишком рано говорить об этом", - сказал глава НАСА в ответ на вопрос о том, как повлияет нештатный полет Starliner на график начала пилотируемых полетов. В НАСА подчеркнули, что для принятия каких бы то ни было решений необходимо выяснить причину произошедшего сбоя.

Как сообщили в НАСА, вскоре после инцидента, его представители проинформировали зарубежных партнеров по МКС о произошедшем. Примечательно, что за несколько минут до старта генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил , что российская сторона приняла решение предоставить НАСА два места на кораблях "Союз-МС" для полетов к МКС в 2020 и 2021 годах.