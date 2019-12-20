Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Формирующиеся звезды в галактике Большое Магелланово облако
РИА Наука
2019-12-20T21:14+0300
https://ria.ru/20191220/1562665497.html
В НАСА отказались от стыковки космического корабля Starliner с МКС
https://cdn24.img.ria.ru/images/156264/97/1562649748_0:135:2050:1288_1036x0_80_0_0_10b81df41db33b3fd87adbf553d805d9.jpg
РИА Новости

В НАСА отказались от стыковки космического корабля Starliner с МКС

21:14 20.12.2019
11552
© REUTERS / Steve NesiusНовейший корабль Starliner на ракете-носителе Atlas V во время старта c мыса Канаверал во Флориде, США. 20 декабря 2019
Новейший корабль Starliner на ракете-носителе Atlas V во время старта c мыса Канаверал во Флориде, США. 20 декабря 2019
© REUTERS / Steve Nesius
Новейший корабль Starliner на ракете-носителе Atlas V во время старта c мыса Канаверал во Флориде, США. 20 декабря 2019
ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Новейший космический корабль компании Boeing CST-100 Starliner отправился в пятницу в первый испытательный полет на Международную космическую станцию (МКС), однако цели не достиг из-за неожиданного отклонения от заданного курса. Теперь корабль пытаются вывести на орбиту для возвращения домой.
Starliner стартовал с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в пятницу в 06:36 по местному времени (14:36 мск) на борту ракеты-носителя Atlas V. Первый этап полета – запуск, прошел гладко. НАСА, которое вело прямую трансляцию, сообщило об успешном отделении корабля и начале его самостоятельного полета. Вскоре после этого начали поступать противоречивые сообщения о некоем "аномальном выходе на орбиту". Затем НАСА сообщило, что аппарат находится на стабильной орбите, а специалисты обеспечили питание корабля от Солнца. Вскоре после этого НАСА прервало трансляцию запуска.
Пилотируемый транспортный космический корабль CST 100 Starliner, разрабатываемый компанией Boeing
5 ноября, 10:57
Новый корабль Boeing не безопасен для экипажа, считает российский космонавт

Часы и спутники подвели

По предварительным данным руководства НАСА, выходу Starliner на заданную орбиту помешала неожиданная и досадная ошибка в системе расчета полетного времени. Из-за нее корабль сжег больше топлива, чем предполагалось. Установить это и предупредить проблему вовремя не удалось. В нештатной ситуации, по предварительным данным, виновата автоматика.
"Похоже, была ошибка в системе расчета времени полета, в результате чего аппарат полагал, что он находится на этапе времени, в котором он в действительности не был", - сказал на брифинге после старта руководитель НАСА Джим Брайденстайн.
Он подчеркнул, что вся информация пока является предварительной, предстоит выяснить, что привело к этой ошибке. В компании Boeing, которая создала Starliner по контракту с НАСА за 4,2 миллиарда долларов, отметили, что пока не знают, почему внутренние часы корабля дали ему неверную информацию. В итоге, как пояснил Брайденстайн, Starliner сжег больше топлива, чем должен был, так и не достигнув необходимого для полета на МКС положения на орбите. В Boeing признали, что ошибка часов корабля стала неожиданностью и вызвала разочарование, но обещали разобраться с этим.
Второй составляющей возникшей проблемы стал перебой связи с кораблем.
Космический корабль Boeing CST-100 Starliner
8 ноября, 09:13
Boeing объяснила отказ парашюта на космическом корабле Starliner
"К моменту, когда мы получили сигналы, чтобы осуществить командование кораблем и провести включение двигателей для входа на орбиту, было уже слишком поздно", - рассказал о случившемся Брайденстайн. Он сообщил, что, по предварительным данным, командование кораблем прошло с задержкой из-за того, что корабль в этот момент находился между коммуникационными спутниками НАСА Tracking and Data Relay Satellite System.

Свидания с МКС не будет, готовимся к посадке

Несмотря на то что тест, очевидно, прошел не так, как планировалось, и уже не будет объявлен успешным, в НАСА подчеркивают, что полет Starliner будет полезен для достижения цели возобновления пилотируемых полетов.
"Сегодня многое было верно, по этой причине мы и проводим испытания. Может быть, если бы у нас были люди в кабине, они были бы, во-первых, в безопасности, а очень может быть, мы бы сейчас летели по орбите на МКС", - сказал руководитель НАСА.
В настоящее время НАСА приняло решение не пытаться вывести корабль на орбиту, которая приведет его к МКС. "Думаю, сейчас мы можем сказать, что (стыковки с МКС) не будет. Не стоит делать этого, учитывая объем топлива, который мы сожгли", - сказал Брайденстайн, отвечая на вопрос о том, исключена ли попытка стыковки корабля с космической станцией.
Эскиз космического корабля Crew Dragon
14 ноября, 03:54
SpaceX провела огневое испытание системы эвакуации корабля Crew Dragon
В ведомстве сообщили, что специалисты работают над выводом Starliner на орбиту, которая позволит ему в течение 48 часов вернуться на Землю. Предполагается, что корабль совершит посадку на полигоне Уайт Сэндс в Нью-Мексико в воскресенье, но сроки его возвращения могут перенести.
В Boeing рассказали, что, хотя корабль не будет производить стыковку с МКС, оставшийся запас топлива (около 75% от изначального объема) позволит провести тесты, предусмотренные для этого испытательного полета. По информации компании, космический аппарат находится в хорошем техническом состоянии.

Своевременные места на "Союзе"

В 2011 году по завершении работы многоразовой пилотируемой транспортной системы Space Shuttle США лишились возможности самостоятельных пилотируемых полетов. Американских астронавтов на МКС доставляют российские корабли "Союз". С 2014 года замену Space Shuttle разрабатывают коммерческие компании Boeing и SpaceX, но ввод в эксплуатацию созданных ими кораблей Starliner и Crew Dragon многократно задерживался. США рассчитывали снять зависимость от России по доставке астронавтов на МКС еще в 2019 году, но, по последним самым оптимистичным расчетам, это произойдет не раньше второго полугодия 2020 года.
Корабль Crew Dragon, создаваемый SpaceX, впервые побывал на МКС в марте текущего года, но компания до сих пор не испытала систему экстренной эвакуации, необходимую для проведения первого тестового пилотируемого полета. Boeing начала тестировать Starliner с испытания системы эвакуации, провела его удачно в декабре. До сегодняшнего старта Starliner, ожидалось, что испытательные пилотируемые полеты обеих компаний состоятся в первом полугодии 2020 года.
Транспортировка ракеты-носителя Союз на стартовую площадку Байконура
5 декабря, 11:31Хочу стать космонавтом
Разработчики двигателей предложили пересадить космонавтов на "Союз-6"
"Думаю, слишком рано говорить об этом", - сказал глава НАСА в ответ на вопрос о том, как повлияет нештатный полет Starliner на график начала пилотируемых полетов. В НАСА подчеркнули, что для принятия каких бы то ни было решений необходимо выяснить причину произошедшего сбоя.
Как сообщили в НАСА, вскоре после инцидента, его представители проинформировали зарубежных партнеров по МКС о произошедшем. Примечательно, что за несколько минут до старта генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что российская сторона приняла решение предоставить НАСА два места на кораблях "Союз-МС" для полетов к МКС в 2020 и 2021 годах.
Действующий контракт между НАСА и Роскосмосом предусматривает, что последний американский астронавт Кристофер Кэссиди полетит на МКС на корабле "Союз МС-16" 9 апреля 2020 года и будет находиться на станции до 22 октября. На сайте американских госзакупок отмечалось, что НАСА собирается заключить контракт с Роскосмосом на приобретение двух мест - одного на "Союзе МС-17" и одного на "Союзе МС-18". Это позволит агентству обеспечить пребывание на МКС как минимум одного американского астронавта до сентября 2021 года на случай задержек стартов американских пилотируемых кораблей.
Возьмут ли меня в космонавты?
28 июля 2017, 09:57
Возьмут ли меня в космонавты?Пройдите тест на Ria.ru и узнайте, каковы ваши шансы стать космонавтом.
234711222
Обсудить 10
РИА НаукаДжим БрайденстайнStarlinerКосмосСоюз МСМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXКосмос - РИА НаукаСоюзРоскосмосНАСАSpaceXДмитрий РогозинФлоридаСШАВ мире
Рекомендуем
Предупреждение о соблюдении скоростного режима на одном из участков Третьего транспортного кольца в Москве
В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости
Презентация автомобиля Tesla Cybertruck
Американские пользователи оценили "русский Tesla Cybertruck"
У здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба
Отец предполагаемого стрелка у здания ФСБ прокомментировал инцидент
Сотрудники полиции в Челябинской области
В Челябинске нашли пропавшего школьника
Строительство газопровода Северный поток-2
Американские санкции против "Северного потока — 2" вступили в силу
Газораспределительная станция
Россия и Украина могут подписать новый контракт по газу до Нового года
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
Allseas приостановила работу над строительством "Северного потока — 2"
Три планеты системы Kepler 51 в сравнении с планетами Солнечной системы
Телескоп "Хаббл" обнаружил сверхлегкие планеты
Рагда Ханиева. Выхода нет — Четвертьфинал — Голос — Сезон 8
"Это провал": номер участницы шоу "Голос" разозлил зрителей
Девочки-подростки
"Было скучно". Девушки жестоко убили подругу ради развлечения
Сотрудники ДПС на Лубянской площади недалеко от здания ФСБ в Москве, рядом с которым произошла стрельба
Умер второй раненый при стрельбе у здания ФСБ на Лубянке
Смартфон
Ученые рассказали об опасности ночного режима на смартфоне
Врачи во время операции
У москвича в горле выросли волосы
Стоп-кадр видео сбрасывания внедорожника Mercedes Gelandewagen с вертолета
Владелец Gelandewagen объяснил, зачем сбросил машину с вертолета
Монах
"Вот где счастье". Что "русский Нострадамус" напророчил на 2020 год
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:06"Газпром" и "Нафтогаз" подпишут соглашение об урегулировании претензий
13:02"Северный поток — 2" должен быть достроен, заявил депутат бундестага
12:59В Совфеде ждут защиты задействованных в "Северном потоке — 2" компаний
12:48Пушков прокомментировал санкции США против "Северного потока — 2"
12:44Эксперт оценил договоренности России и Украины по газу
12:41Росстат подсчитал стоимость новогоднего стола в России
12:36В СФ назвали санкции США против Nord Stream 2 "силовым бандитизмом"
12:35В Гонконге с июня задержали 80 учителей за противоправную деятельность
12:32В "Нафтогазе" назвали санкции США против Nord Stream 2 лучшим подарком
12:32В Нью-Йорке прошел сеанс "Звездных войн" для самых преданных фанатов
12:20Посадка самолета с загоревшимся двигателем в Японии попала на видео
12:19На Украине назвали причину пожара в одесском колледже
12:05В Новой Москве один человек погиб в ДТП
12:01Правительство Германии отвергло санкции против "Северного потока — 2"
11:56Источник раскрыл новые подробности договора по с Украиной по газу
11:49Террористы совершили три атаки на энергообъекты в Сирии
11:34В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев
11:31Медведев поздравил балерину Грачеву с юбилеем
11:25В Германии раскритиковали санкции США против "Северного потока — 2"
11:22Правительство утвердило изменения в закон о воинской службе
Лента новостейМолния