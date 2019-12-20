"Роскосмос" выделит астронавтам НАСА два места на кораблях "Союз"

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Роскосмос принял решение предоставить НАСА два места на кораблях "Союз-МС" для полетов к МКС в 2020 и 2021 годах, сообщил РИА Новости в пятницу гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Мы приняли принципиальное решение предоставить НАСА места на наших кораблях для полетов на МКС. Пока они запросили два места на конец 2020 года – весну 2021 года", - сказал Рогозин.
Действующий контракт между НАСА и Роскосмосом предусматривает, что последний американский астронавт Кристофер Кэссиди полетит на МКС на корабле "Союз МС-16" 9 апреля 2020 года и будет находиться на станции до 22 октября. На сайте американских госзакупок отмечалось, что НАСА собирается заключить контракт с Роскосмосом на приобретение двух мест - одного на "Союзе МС-17" и одного на "Союзе МС-18". Это позволит агентству обеспечить пребывание на МКС как минимум одного американского астронавта до сентября 2021 года на случай задержек стартов американских пилотируемых кораблей.
В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз". В США для отправки астронавтов на станцию разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX, Starliner - компанией Boeing.
В марте Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС. Запуск на станцию первого Starliner без экипажа состоится 20 декабря. Ожидается, что оба корабля совершат испытательные полеты с экипажами в первой половине 2020 года, после чего будут сертифицированы НАСА для штатных миссий на МКС.