"Роскосмос" выделит астронавтам НАСА два места на кораблях "Союз"

"Мы приняли принципиальное решение предоставить НАСА места на наших кораблях для полетов на МКС. Пока они запросили два места на конец 2020 года – весну 2021 года", - сказал Рогозин.

Действующий контракт между НАСА и Роскосмосом предусматривает, что последний американский астронавт Кристофер Кэссиди полетит на МКС на корабле "Союз МС-16" 9 апреля 2020 года и будет находиться на станции до 22 октября. На сайте американских госзакупок отмечалось, что НАСА собирается заключить контракт с Роскосмосом на приобретение двух мест - одного на "Союзе МС-17" и одного на "Союзе МС-18". Это позволит агентству обеспечить пребывание на МКС как минимум одного американского астронавта до сентября 2021 года на случай задержек стартов американских пилотируемых кораблей.