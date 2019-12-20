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РИА Наука
2019-12-20T18:47+0300
https://ria.ru/20191220/1562659468.html
В НАСА заявили, что Starliner не будет стыковаться с МКС
https://cdn25.img.ria.ru/images/156264/97/1562649750_0:58:3057:1778_1036x0_80_0_0_5d8573aac1359da153ab136730f0a18b.jpg
РИА Новости

В НАСА заявили, что Starliner не будет стыковаться с МКС

18:20 20.12.2019 (обновлено: 18:47 20.12.2019)
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© REUTERS / Steve NesiusНовейший корабль Starliner на ракете-носителе Atlas V во время старта c мыса Канаверал во Флориде, США. 20 декабря 2019
Новейший корабль Starliner на ракете-носителе Atlas V во время старта c мыса Канаверал во Флориде, США. 20 декабря 2019
© REUTERS / Steve Nesius
Новейший корабль Starliner на ракете-носителе Atlas V во время старта c мыса Канаверал во Флориде, США. 20 декабря 2019
ВАШИНГТОН, 20 дек – РИА Новости. НАСА пытается вывести корабль Starliner на орбиту, которая позволит ему вернуться на Землю, стыковка с МКС не планируется, сообщил на пресс-конференции представитель ведомства.
"Мы пытаемся вернуть корабль на орбиту, которая приведет нас домой в течение 48 часов", - сказал на брифинге представитель ведомства. Посадка корабля должна произойти в районе полигона Уайт Сендс (White Sands Missile Range) в штате Нью-Мексико, как и планировалось в случае успеха испытательного полета.
"Думаю, сейчас мы можем сказать, что (стыковки с МКС) не будет. Не стоит делать этого, учитывая объем топлива, который мы сожгли", - сказал глава НАСА Джим Брайденстайн, отвечая на вопрос о том, исключена ли попытка стыковки корабля с космической станцией.
По его словам, возвращение корабля позволит испытать систему посадки многоразового корабля, на котором в будущем будут осуществляться пилотируемые полеты, а также получить важные сведения о полете. В НАСА сообщили, что летательный аппарат находится в хорошей форме, и, несмотря на то, что он не достигнет МКС, как планировалось, ряд обозначенных для испытательного полета задач удастся выполнить.
Starliner стартовал в 06.36 в пятницу (14.36 мск), через 15 минут после старта произошло штатное отделение корабля от несущей его ракеты. По предварительным данным, сбой при его выходе на расчетную орбиту произошел из-за нештатной работы системы расчета полетного времени на борту корабля.
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РИА НаукаStarlinerКосмосЗемляМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаНАСА
Популярные комментарии
Но всё равно НАСА самые крутые и даже дети толпами будут ходить в футболочках с этой модной надписью
20 декабря, 18:31
Артём .
540118
Где те технологии, с помощью которых они якобы на Луне были?! На МКС попасть не могут. Стратосферные шары привязывали вместо двигателей?
20 декабря, 18:44
ggestat
1500002
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