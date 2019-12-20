В НАСА заявили, что Starliner не будет стыковаться с МКС

"Мы пытаемся вернуть корабль на орбиту, которая приведет нас домой в течение 48 часов", - сказал на брифинге представитель ведомства. Посадка корабля должна произойти в районе полигона Уайт Сендс (White Sands Missile Range) в штате Нью-Мексико, как и планировалось в случае успеха испытательного полета.
"Думаю, сейчас мы можем сказать, что (стыковки с МКС) не будет. Не стоит делать этого, учитывая объем топлива, который мы сожгли", - сказал глава НАСА Джим Брайденстайн, отвечая на вопрос о том, исключена ли попытка стыковки корабля с космической станцией.
По его словам, возвращение корабля позволит испытать систему посадки многоразового корабля, на котором в будущем будут осуществляться пилотируемые полеты, а также получить важные сведения о полете. В НАСА сообщили, что летательный аппарат находится в хорошей форме, и, несмотря на то, что он не достигнет МКС, как планировалось, ряд обозначенных для испытательного полета задач удастся выполнить.
Starliner стартовал в 06.36 в пятницу (14.36 мск), через 15 минут после старта произошло штатное отделение корабля от несущей его ракеты. По предварительным данным, сбой при его выходе на расчетную орбиту произошел из-за нештатной работы системы расчета полетного времени на борту корабля.