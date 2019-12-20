В НАСА заявили, что Starliner не будет стыковаться с МКС

По его словам, возвращение корабля позволит испытать систему посадки многоразового корабля, на котором в будущем будут осуществляться пилотируемые полеты, а также получить важные сведения о полете. В НАСА сообщили, что летательный аппарат находится в хорошей форме, и, несмотря на то, что он не достигнет МКС, как планировалось, ряд обозначенных для испытательного полета задач удастся выполнить.