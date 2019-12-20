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РИА Наука
2019-12-20T15:00+0300
https://ria.ru/20191220/1562646174.html
Корабль Starliner стартовал во Флориде в испытательный полет на МКС
https://cdn25.img.ria.ru/images/156264/64/1562646488_0:0:3208:1806_1036x0_80_0_0_a3765636e982c5c9ddd3f39c7e682035.jpg
РИА Новости

Корабль Starliner стартовал во Флориде в испытательный полет на МКС

14:49 20.12.2019 (обновлено: 15:00 20.12.2019)
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© AFP 2019 / Joel Kowsky/ NASAКосмический корабль Starliner на стартовой площадке перед орбитальным испытательным полетом 19 декабря 2019 года на станции ВВС Кейп-Канаверал во Флориде
Космический корабль Starliner на стартовой площадке перед орбитальным испытательным полетом 19 декабря 2019 года на станции ВВС Кейп-Канаверал во Флориде
© AFP 2019 / Joel Kowsky/ NASA
Космический корабль Starliner на стартовой площадке перед орбитальным испытательным полетом 19 декабря 2019 года на станции ВВС Кейп-Канаверал во Флориде
ВАШИНГТОН, 20 дек – РИА Новости. Новейший корабль Starliner стартовал во Флориде на ракете-носителе Atlas V в свой первый испытательный полет на Международную космическую станцию, НАСА ведет прямую трансляцию запуска.
Принадлежащая компании United Launch Alliance (ULA) ракета-носитель Atlas V стартовала с космодрома на мысе Канаверал в 06.36 по местному времени (14.36 мск). Корабль CST-100 Starliner, построенный компанией Boeing по контракту с НАСА для возобновления США самостоятельных пилотируемых полетов, выполняет свой первый испытательный полет без экипажа. На борту корабля находится антропоморфный манекен Роузи, оснащенная 15 датчиками, и около 270 килограммов груза для МКС.
Стыковка Starliner с МКС должна состояться 21 декабря, возвращение корабля на Землю ожидается 28 декабря.
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1382012
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РИА НаукаStarlinerМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаНАСАФлоридаСША
Популярные комментарии
Поскольку он без экипажа, я с чистой совестью могу не желать успеха этому полету!
20 декабря, 14:54
Von Stirliz
210016
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