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Культура
2019-12-20T20:47+0300
https://ria.ru/20191220/1562664829.html
Балерина Захарова и скрипач Репин представят совместный проект
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РИА Новости

Балерина Захарова и скрипач Репин представят совместный проект

20:47 20.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНовая программа балерины Большого театра С. Захаровой
Новая программа балерины Большого театра С. Захаровой
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости, Наталия Курова. Уникальный, не имеющий аналогов в музыкальном и балетном искусстве совместный проекта прима-балерины Большого театра Светланы Захаровой и выдающегося скрипача Вадима Репина – "Па-де-де на пальцах и для пальцев", который уже покорил весь мир, впервые будет представлен в российской столице.
В пятницу в Большом театре прошла репетиция для журналистов, а официальная московская премьера состоится 28 декабря на сцене Концертного зала им. Чайковского, передает корреспондент РИА Новости.
На сцене выступил камерный оркестр Musica Viva, которым руководил Репин и Захарова вместе со своими партнерами, премьерами Большого театра Михаилом Лобухиным, Денисом Савиным, Вячеславом Лопатиным, Якопо Тисси и Денисом Родькиным.
"Впервые мы представили эту программу несколько лет назад в Швейцарии. И с той первой премьеры и до сегодняшнего дня многое в проекте поменялось – и балетные номера, и музыкальные произведения. А то, что мы впервые покажем в Москве – это, как нам кажется, один из самых любимых вариантов, к которому мы пришли", - сказала перед репетицией Захарова.
По словам балерины, инициаторами такого необычного проекта были не они с Репиным, а организаторы фестиваля в Швейцарии, которые несколько лет подряд просили их сделать что-то вместе.
"Но долго не получалось – не было времени, возможностей, да и у каждого было свое направление, и не мы не знали, как это может быть вместе. А потом решили попробовать. И теперь это наш любимый проект", - отметила Захарова.
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По ее словам, проект камерный, с участием камерного оркестра. В программе - современные и классические произведения, знаменитые и менее известные.
"Собственно говоря, скрипка всегда была рядом со мной - практически нет ни одного классического балетного спектакля, где бы не солировала скрипка. Но когда мы вдвоем с Вадимом на сцене, и когда он играет для меня, это совершенно особое ощущение, это что-то невероятное. Когда мы вдвоем на сцене, между нами происходит какая-то своя особенная энергетика. В нашем проекте может меняться все: музыка, балетные номера, партнеры, но без меня с Вадимом он существовать не может", - призналась Захарова.
По мнению Репина, "скрипка – это именно тот инструмент, звучание которого наилучшим образом может подчеркнуть уникальность Светланы с ее непревзойденной пластикой, грациозностью, удивительной тонкостью".
"Мы реагируем сиюминутно на какие-то посылы, которые приходят во время исполнения, и это становится безумно интересно. За то время, что существует эта программа, она эволюционировала – рождаются новые идеи, которые в данный момент нас увлекли, рождаются новые номера, звучат новые мелодии… Мы выбирали произведения, которые Светлана очень любит, а она находила хореографов, которые могли бы это интересно воплотить", - признался Репин.
По словам музыканта, для московской программы старались отобрать что-то яркое, разноплановое, где музыка и танец были бы в неразрывном единстве.
"Для того чтобы этот проект состоялся, для нас для обоих должно быть интересно участвовать в нем. Я счастлив, что мы смогли найти ту форму выражения наших чувств, которая воплотилась в совместном творчестве", - подчеркнул Репин.
В самом пронзительном номере программы, "Умирающем лебеде" Сен-Санса в хореографии Михаила Фокина, на сцене остаются только двое - Светлана Захарова и Вадим Репин.
В программе прозвучат произведения Паганини, Глазунова, Сен -Санса, Моретти, Генделя, Сарасате, Массне, Баццини. Хореографами выступили Мауро Бигонцетти, Михаил Фокин, Йохан Кобборг, Асами Маки.
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