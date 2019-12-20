Рекомендации ФОМС: как не платить за лечение по ОМС

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Случаи нарушения прав пациентов в медицинских учреждениях, в подавляющем большинстве случаев становятся возможными из-за незнания гражданами своих прав в системе обязательного медицинского страхования, считают в Случаи нарушения прав пациентов в медицинских учреждениях, в подавляющем большинстве случаев становятся возможными из-за незнания гражданами своих прав в системе обязательного медицинского страхования, считают в ФОМС

"Это подтверждают результаты социологического исследования, проведенного по инициативе ФОМС совместно с Всероссийским Союзом страховщиков. Так, например, каждый десятый россиянин не считает нарушением своих прав, если медицинская организация предлагает приобрести за счет средств пациента лекарственные препараты и изделия медицинского назначения в период пребывания в стационаре. При этом 16,3% не уверены, должны ли данные лекарственные препараты быть предоставлены бесплатно или за них надо заплатить", - говорится в сообщении.

Как отметили в фонде, подробное описание видов, условий и порядков оказания бесплатной медпомощи содержаится в Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам РФ медицинской помощи, ежегодно утверждаемой правительством РФ. В этом документе указаны подробные нормативы: какое лечение того или иного заболевания оплачивает государство и при каких условиях, указаны предельные сроки ожидания медицинской помощи.

Что положено бесплатно

В ФОМС напомнили, что бесплатно каждому гражданину, застрахованному по ОМС, положена первичная медико-санитарная помощь, то есть поликлиническая (в том числе, первичная доврачебная, первичная врачебная и первичная специализированная), специализированная медицинская помощь, то есть лечение в больнице (включая высокотехнологичную помощь), а также скорая медицинская помощь.

При наличии медицинских показаний лечащий врач бесплатно выдает пациенту направления на диагностические исследования (инструментальные и лабораторные) и на лечение.

Если пациент лечится в больнице, бесплатно по полису ОМС осуществляется при необходимости транспортировка в другую медицинскую организацию для консультации или для перевода на лечение. Не может взиматься плата и за ознакомление с медицинской документацией и получение ее копии.

Также медорганизация при невозможности оказать застрахованному помощь надлежащим образом обязана направить его в рамках территориальной программы ОМС в другую организацию, работающую в системе ОМС, на бесплатной основе.

"Нужно знать что, если нарушаются сроки оказания медпомощи, а вам предлагают за деньги, например, ускорить сроки обследования или сократить ожидание – это прямое нарушение ваших прав и повод сообщить об этом. При получении медицинской помощи в амбулаторных условиях, то есть в поликлинике, лекарственные препараты, назначаемые вам лечащим врачом, не оплачиваются за счет средств ОМС. Лекарственные препараты, назначенные лечащим врачом в период нахождения в стационаре, бесплатны и оплачиваются из средств ОМС", - подчеркнули в ФОМС.

Куда обращаться за помощью

Если у пациента возникли сомнения в правомерности оплаты за медицинскую помощь (или любые другие вопросы, связанные с порядком получения бесплатной медпомощи) необходимо обратиться к страховым представителям - сотрудникам страховых медицинских организаций, название и контакты которых указаны на полисе ОМС или на сайте в интернете.

"Если оснований для оплаты нет, то страховой представитель поможет разобраться в ситуации, переговорит с главным врачом или заведующим отделением, и вопрос будет решен", – поясняет член рабочей группы по развитию ОМС Всероссийского союза страховщиков Михаил Пушков.

В тех же случаях, когда пациент, находясь в стационаре, уже заплатил за медпомощь или по направлению лечащего врача что-то купил в аптеке, эксперт советует сохранять чек/договор на предоставление платных услуг. Но нужно помнить, что все виды диагностических и лечебных процедур, осуществленные по инициативе пациента при отсутствии медицинских показаний, он оплачивает сам из личных средств.

"Застрахованный может обратиться в страховую организацию с заявлением о возмещении затраченных средств. К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие факт получения медицинской услуги (выписка из истории болезни, направление на обследование и тому подобное) и факт ее оплаты (чек и копию чека, квитанцию об оплате). На основе представленных документов будет проведена экспертиза оказанной медицинской помощи. Если, например, препараты, которые приобретались пациентом за свой счет, входят в гарантированный перечень и стандарт оказания медицинской помощи при заболевании пациента и были назначены врачом в период стационарного лечения, то медицинской организации будет предъявлена претензия о возмещении пациенту затраченных денежных средств и предложение урегулировать конфликт в досудебном порядке через возмещение пациенту неправомерно израсходованных средств. Страховая медицинская организация окажет необходимое сопровождение в восстановлении нарушенного права", – поясняет Пушков.

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