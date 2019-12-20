Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-20T19:16+0300
https://ria.ru/20191220/1562661506.html
ВЦИОМ сообщил о росте одобрения работы Путина в ходе пресс-конференции
https://cdn24.img.ria.ru/images/156259/42/1562594238_0:73:3023:1773_1036x0_80_0_0_6a3a1b9c6eedc9f4b26b98545ebb054a.jpg
РИА Новости

ВЦИОМ сообщил о росте одобрения работы Путина в ходе пресс-конференции

19:14 20.12.2019 (обновлено: 19:16 20.12.2019)
2208
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) зафиксировал у фокус-групп рост одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина во время большой пресс-конференции, говорится в данных социологов.
Фокус-группы ВЦИОМ были проведены 19 декабря в рамках большой пресс-конференции Владимира Путина. Участники групп смотрели прямую трансляцию и фиксировали свою реакцию на действия и высказывания участников мероприятия. Для фиксации реакций использовалось мультимедийное оборудование. После просмотра прямого эфира респонденты отвечали на вопросы формализованной анкеты.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресн
Вчера, 16:48
Путин и журналисты говорили на разных языках
Всего было восемь фокус-групповых дискуссий. Фокус-группы проходили в административных центрах и средних городах субъектов РФ. В исследовании приняли участие 120 респондентов – граждан РФ в возрасте от 18 лет. Отмечается, что данные, полученные по результатам фокус-групповых дискуссий, являются справочными и не репрезентует мнение всего населения РФ.
В число лидирующих тем, в отношении которых зафиксирован больший уровень реакций, в частности, стали вопросы о ситуации в здравоохранении, о демографической ситуации, о работе правоохранительных органов (в том числе дело журналиста Ивана Голунова), о несправедливости решения WADA, о борьба с алкоголизмом, о ситуации на Украине, а также о необходимости спокойного обсуждения законопроекта о домашнем насилии.
Президент и 1895 журналистов: большая пресс-конференция Путина
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Нынешняя большая пресс-конференция российского президента — 15-я по счету.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
1 из 12

Нынешняя большая пресс-конференция российского президента — 15-я по счету.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

В целом за предыдущие годы Путин посвятил общению со СМИ в таком формате около 47 часов.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
2 из 12

В целом за предыдущие годы Путин посвятил общению со СМИ в таком формате около 47 часов.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

На сей раз мероприятие побило рекорд по числу аккредитованных журналистов.

Журналисты перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
3 из 12

На сей раз мероприятие побило рекорд по числу аккредитованных журналистов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

На пресс-конференцию зарегистрировались 1895 представителей СМИ — почти на две сотни больше, чем год назад.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
4 из 12

На пресс-конференцию зарегистрировались 1895 представителей СМИ — почти на две сотни больше, чем год назад.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Большая пресс-конференция — это, по сути, подведение итогов года.

Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
5 из 12

Большая пресс-конференция — это, по сути, подведение итогов года.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Один из проверенных способов привлечь внимание президента — развернуть огромный плакат.

Журналисты на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне
6 из 12

Один из проверенных способов привлечь внимание президента — развернуть огромный плакат.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Однако в этом году Кремль попросил журналистов не переусердствовать и не использовать большие плакаты, которые мешают операторам.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
7 из 12

Однако в этом году Кремль попросил журналистов не переусердствовать и не использовать большие плакаты, которые мешают операторам.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин

Журналисты на ежегодной большой пресс-конференции Владимира Путина.

Журналисты на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
8 из 12

Журналисты на ежегодной большой пресс-конференции Владимира Путина.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Практику проведения больших пресс-конференций Путин ввел в 2001 году во время первого президентского срока.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
9 из 12

Практику проведения больших пресс-конференций Путин ввел в 2001 году во время первого президентского срока.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Самая короткая беседа была в 2001 году, она длилась полтора часа.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
10 из 12

Самая короткая беседа была в 2001 году, она длилась полтора часа.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Рекордной по продолжительности остается пресс-конференция 2008 года, когда за четыре часа 40 минут глава государства ответил на 106 вопросов.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне
11 из 12

Рекордной по продолжительности остается пресс-конференция 2008 года, когда за четыре часа 40 минут глава государства ответил на 106 вопросов.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Владимир Путин на большой пресс-конференции в Центре международной торговли.

Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
12 из 12

Владимир Путин на большой пресс-конференции в Центре международной торговли.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 12

Нынешняя большая пресс-конференция российского президента — 15-я по счету.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
2 из 12

В целом за предыдущие годы Путин посвятил общению со СМИ в таком формате около 47 часов.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
3 из 12

На сей раз мероприятие побило рекорд по числу аккредитованных журналистов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 12

На пресс-конференцию зарегистрировались 1895 представителей СМИ — почти на две сотни больше, чем год назад.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
5 из 12

Большая пресс-конференция — это, по сути, подведение итогов года.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
6 из 12

Один из проверенных способов привлечь внимание президента — развернуть огромный плакат.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
7 из 12

Однако в этом году Кремль попросил журналистов не переусердствовать и не использовать большие плакаты, которые мешают операторам.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
8 из 12

Журналисты на ежегодной большой пресс-конференции Владимира Путина.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
9 из 12

Практику проведения больших пресс-конференций Путин ввел в 2001 году во время первого президентского срока.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
10 из 12

Самая короткая беседа была в 2001 году, она длилась полтора часа.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 12

Рекордной по продолжительности остается пресс-конференция 2008 года, когда за четыре часа 40 минут глава государства ответил на 106 вопросов.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
12 из 12

Владимир Путин на большой пресс-конференции в Центре международной торговли.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
"Показатель одобрения деятельности президента 19 декабря вырос и составил 64% в сравнении со значениями прошлой недели. А на прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 71% респондентов", - говорится в сообщении.
Кроме того, ВЦИОМ опубликовал данные опроса о доверии институтам власти на прошлой неделе, 9-15 декабря. Согласно данным, деятельность президента одобряют 62,5% опрошенных (не одобряют 28,6%), премьер-министра - 36,4% (не одобряют 49%), правительства - 40,4% (против 47,2%). Рейтинг доверия Владимиру Путину составил 69,3%, Дмитрию Медведеву - 37,5%, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому - 37,8%, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову - 33,2%, лидеру партии "Справедливая Россия" Сергею Миронову - 26,3%.
Сотрудники телеканала Грозный смотрят трансляцию пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
12:48Большая пресс-конференция Владимира Путина
На Украине проверят канал "Наш" из-за показа пресс-конференции Путина
Как показал опрос социологов, решение важных государственных вопросов россияне доверили бы президенту Владимиру Путину (30,6%), министру обороны РФ Сергею Шойгу (13,1%), главе МИД РФ Сергею Лаврову (11,2%) и премьеру Дмитрию Медведеву (7,1%).
Отвечая на вопрос о том, за какую бы партию проголосовали, если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в Госдуму, россияне назвали "Единую Россию" (31,4%), КПРФ (15,6%), ЛДПР (13%), "Справедливую Россию" (6%), а 10,7% опрошенных поддержали бы непарламентские партии.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 9 по 15 декабря среди граждан старше 18 лет. Отмечается, что ежедневно опрашивается 1600 респондентов. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной случайной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11 200 человек), 1%.
Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Вчера, 20:38Большая пресс-конференция Владимира Путина
"Спою, если надо". Что творилось за кулисами пресс-конференции Путина
268006106
Обсудить 6
Большая пресс-конференция Владимира ПутинаБольшая пресс-конференция Владимира ПутинаВЦИОМСергей ЛавровГеннадий ЗюгановВладимир ПутинВладимир ЖириновскийРоссия
Популярные комментарии
Надо было замахнуться на 78%, типа получается вся страна одобряет. повальная нищета, пол страны нищие, медицины практически нет, безработица несусветная - ВЦИОМ перестарался конкретно..............
20 декабря, 20:01
Василий Чапаев
3810011
ложь завёрнутая в цифровую шелуху всё равно остаётся ложью,как ни крути.
20 декабря, 19:53
Анатолий Попов
3700010
Рекомендуем
Кадр из фильма Герой
Названы самые популярные российские актеры 2019 года
Сотрудники ДПС на Лубянской площади недалеко от здания ФСБ в Москве, рядом с которым произошла стрельба
Умер второй силовик, раненый на Лубянке
Сотрудники силовых структур недалеко от здания ФСБ на Лубянской площади в Москве
СК раскрыл личность мужчины, стрелявшего у здания ФСБ в Москве
Американского эксперта выгнали из студии России 1 за убогий юмор
Американского эксперта выгнали из студии "России 1" за "убогий юмор"
Предупреждение о соблюдении скоростного режима на одном из участков Третьего транспортного кольца в Москве
В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости
Автомобили на пункте оплаты проезда на участке автомобильной дороги М-11 Москва - Санкт-Петербург
Медведев оценил идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что провел телефонные переговоры с Си Цзиньпином
Здание нефтегазовой компании Нафтогаз Украины в Киеве
"Нафтогаз" согласен подписать контракт без привязки к долгу "Газпрома"
У здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба
Отец предполагаемого стрелка у здания ФСБ прокомментировал инцидент
Здание МИД Польши в Варшаве
В Польше проанализируют слова Путина о Второй мировой войне
Президент РФ Владимир Путин на неформальной встрече лидеров государств Содружества Независимых Государств
Путин представил документы о соглашениях стран с Германией до войны
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, министр энергетики России Александр Новак и глава Минэнерго Украины Алексей Оржель в Берлине
Источник сообщил о возможной выплате "Газпромом" Украине $3 миллиардов
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко не исключила возможность обсуждения изменений Конституции
Здание Министерства иностранных дел России
В МИД заявили об отсутствии у России желания присоединяться к G7
Флаги стран-участников БРИКС
Саммит БРИКС пройдет в июле 2020 года в Петербурге
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:30Разъяренный Санта Клаус разгромил студию на съемках популярного ТВ-шоу
20:26В Венесуэле девять человек погибли при крушении самолета
20:25Экс-премьер Эстонии выступил против давления на Sputnik в стране
20:12Адвокат Винника назвала решение о его экстрадиции смертным приговором
20:10Отец стрелявшего у здания ФСБ мужчины рассказал о сыне
20:07ВЕЭС утвердил новый состав коллегии Евразийской экономической комиссии
20:06Эксперт считает, что СНВ нужно продлить как можно скорее
19:59Во Франции хирурга заподозрили в насилии над 349 детьми
19:52Экс-депутат Рады оценила шансы на восстановление украинской экономики
19:44В РПЦ прокомментировали слова патриарха о русском языке в богослужении
19:43Экс-директора по инвестициям "Восточного" отправили под домашний арест
19:35Билли Айлиш исполнила песню, которую написала в семь лет
19:30Богданов обсудил с послом Сирии ситуацию на Ближнем Востоке
19:30Партия Порошенко заявила об обысках в своем офисе
19:29Симоньян отреагировала на документ Демпартии по борьбе со Sputnik и RT
19:24В Тулуне три человека погибли при проведении земляных работ
19:21ЕР не поддержит идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости
19:14ВЦИОМ сообщил о росте одобрения работы Путина в ходе пресс-конференции
19:08В Минске началась незаконная акция против интеграции с Россией
18:57Пентагон рассказал о планах оставить американских военных в Сирии
Лента новостейМолния