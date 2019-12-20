ВЦИОМ сообщил о росте одобрения работы Путина в ходе пресс-конференции

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Всероссийский центр изучения общественного мнения ( Всероссийский центр изучения общественного мнения ( ВЦИОМ ) зафиксировал у фокус-групп рост одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина во время большой пресс-конференции , говорится в данных социологов.

Фокус-группы ВЦИОМ были проведены 19 декабря в рамках большой пресс-конференции Владимира Путина. Участники групп смотрели прямую трансляцию и фиксировали свою реакцию на действия и высказывания участников мероприятия. Для фиксации реакций использовалось мультимедийное оборудование. После просмотра прямого эфира респонденты отвечали на вопросы формализованной анкеты.

Всего было восемь фокус-групповых дискуссий. Фокус-группы проходили в административных центрах и средних городах субъектов РФ. В исследовании приняли участие 120 респондентов – граждан РФ в возрасте от 18 лет. Отмечается, что данные, полученные по результатам фокус-групповых дискуссий, являются справочными и не репрезентует мнение всего населения РФ.

В число лидирующих тем, в отношении которых зафиксирован больший уровень реакций, в частности, стали вопросы о ситуации в здравоохранении, о демографической ситуации, о работе правоохранительных органов (в том числе дело журналиста Ивана Голунова), о несправедливости решения WADA, о борьба с алкоголизмом, о ситуации на Украине, а также о необходимости спокойного обсуждения законопроекта о домашнем насилии.

"Показатель одобрения деятельности президента 19 декабря вырос и составил 64% в сравнении со значениями прошлой недели. А на прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 71% респондентов", - говорится в сообщении.

Как показал опрос социологов, решение важных государственных вопросов россияне доверили бы президенту Владимиру Путину (30,6%), министру обороны РФ Сергею Шойгу (13,1%), главе МИД РФ Сергею Лаврову (11,2%) и премьеру Дмитрию Медведеву (7,1%).

Отвечая на вопрос о том, за какую бы партию проголосовали, если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в Госдуму, россияне назвали "Единую Россию" (31,4%), КПРФ (15,6%), ЛДПР (13%), "Справедливую Россию" (6%), а 10,7% опрошенных поддержали бы непарламентские партии.