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2019-12-20T17:14+0300
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Акимов рассказал о проработке вопроса повышения штрафов за скорость
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РИА Новости

Акимов рассказал о проработке вопроса повышения штрафов за скорость

17:12 20.12.2019 (обновлено: 17:14 20.12.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Максим Акимов
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Правкомиссия по безопасности дорожного движения прорабатывает вопрос повышения штрафов за превышение скорости, рассказал журналистам вице-премьер Максим Акимов после заседания комиссии.
"Безусловно, мы прорабатываем вопросы и о повышении размера штрафа - он у нас не менялся довольно давно - с 2013 года, дифференцировать штраф в зависимости от превышения скорости в еще большем размере и посмотреть на предложения привязать ответственность к частоте нарушений. Грубо говоря, чтобы скоростная оплата 500-рублевого штрафа - 250 рублей - не была пропуском для системного нарушения. Многие воспринимают ее как плата за скоростной проезд. Чтоб такого не было, по мере роста количества нарушений ответственность будет по экспоненте возрастать", - сказал Акимов.
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Однако говорить о том, что штрафы за превышение точно будут повышены, еще рано, считает вице-премьер. На сегодняшний день определены три направления работы: пилотные зоны по снижению нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч, но делать это можно только после того, когда будет наведен порядок с установкой знаков, а также повышение штрафов и дифференциация наказания в зависимости от частоты нарушений в течение определенного периода (назывался 1 год), добавил Акимов.
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Максим АкимовАвтоОбщество
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