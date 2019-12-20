Акимов рассказал о проработке вопроса повышения штрафов за скорость

"Безусловно, мы прорабатываем вопросы и о повышении размера штрафа - он у нас не менялся довольно давно - с 2013 года, дифференцировать штраф в зависимости от превышения скорости в еще большем размере и посмотреть на предложения привязать ответственность к частоте нарушений. Грубо говоря, чтобы скоростная оплата 500-рублевого штрафа - 250 рублей - не была пропуском для системного нарушения. Многие воспринимают ее как плата за скоростной проезд. Чтоб такого не было, по мере роста количества нарушений ответственность будет по экспоненте возрастать", - сказал Акимов.