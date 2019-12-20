Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-20T17:21+0300
https://ria.ru/20191220/1562655497.html
В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости
https://cdn22.img.ria.ru/images/156265/63/1562656346_0:217:3081:1950_1036x0_80_0_0_899f48252f311186936cf2e9321e79ec.jpg
РИА Новости

В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости

17:02 20.12.2019 (обновлено: 17:21 20.12.2019)
290415
© РИА Новости / Максим БлиновПредупреждение о соблюдении скоростного режима на одном из участков Третьего транспортного кольца в Москве
Предупреждение о соблюдении скоростного режима на одном из участков Третьего транспортного кольца в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Нештрафуемый порог превышения скорости понизят с 20 до 10 километров в час, сообщил вице-премьер Максим Акимов по итогам заседания правкомиссии по безопасности дорожного движения.

"Делать мы это точно будем — у нас ни с технической точки зрения, ни с точки зрения правил установки средств фотовидеофиксации нет никаких сомнений, что и точность показаний приборов в автомобиле, и точность работы камер абсолютно точно позволяют с совсем небольшой погрешностью наказывать водителей за превышение скоростного порога".

Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов
Максим Акимов
Он подчеркнул, что необходимо уходить от ситуаций, когда водители "интуитивно" прибавляют к скоростному ограничению 20 километров в час, считая это разрешенным режимом.
По словам Акимова, "ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным", такого большого допустимого нештрафуемого порога превышения скорости нет.
Устройство для контроля скорости автомобилей Кордон.Про
16 октября, 22:25
В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей
Двигаться в этом направлении предлагается аккуратно, в режиме пилотных зон, уточнил вице-премьер.
Одно из предложений заключается в том, что право понижать порог для отдельных скоростных режимов дадут "городам федерального значения, либо миллионникам, либо столицам субъектов Федерации, а может быть, всем городским поселениям".
"Мы посмотрим результаты, подсчеты сегодня были представлены — в год такая мера только по городам позволит спасти более 1,8 тысячи жизней людей. Вот это цена вопроса", — подчеркнул Акимов.
Вице-премьер рассчитывает, что все изменения в законодательство внесут уже в течение следующего года.
Вопрос о штрафе за превышение скорости более чем на десять километров в час обсуждается на уровне правкомиссии. Минтранс в целом поддерживает эту инициативу, поскольку, когда вводился лимит в 20 километров в час, средства фиксации работали менее четко. В свою очередь, в МВД заявляли, что выступают против.
Автомобильное движение на участке трассы Таврида в Крыму
31 августа, 08:00
"Мультики начались — останавливайся!" Главные заповеди дальнобойщиков
3762123331502327
Обсудить 338
Максим АкимовАвтоРоссияОбщество
Популярные комментарии
Только за! Сотни человеческих жизней будут сохраняться ежегодно! Но по-настоящему хорошие, оборудованные дороги надо делать автострадами и вешать знак 110, это очевидно.
20 декабря, 17:12
Руслан Тлеуж
934303196
Подарок под ёлочку положил. Спасибо.
20 декабря, 17:05
vvab6
1441842322
Рекомендуем
Сейсмограф. Архивное фото
В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 7,0
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Bild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 "объявила войну"
У здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба
Отец предполагаемого стрелка у здания ФСБ прокомментировал инцидент
На месте стрельбы на Лубянке
В ФСБ сообщили о ликвидации стрелка на Лубянке
Сотрудники ДПС на Лубянской площади недалеко от здания ФСБ в Москве, рядом с которым произошла стрельба
Умер второй силовик, раненый на Лубянке
Американские доллары
В США отец и дочь врали о выигрышах в лотерею и стали миллионерами
Пассажиры в плацкартном вагоне
Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, министр энергетики России Александр Новак и глава Минэнерго Украины Алексей Оржель в Берлине
Источник сообщил о возможной выплате "Газпромом" Украине $3 миллиардов
Автомобиль полиции
В центре Москвы задержали группу молодых людей с пистолетами
Фреда и Лес Остин
В США супруги прожили вместе 70 лет и умерли с разницей 20 минут
Газодобывающее предприятие на Украине
РФ, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа
В Карелии с вертолета сбросили Mercedes Gelandewagen
В Карелии двое москвичей сбросили c вертолета Mercedes Gelandewagen
Американского эксперта выгнали из студии России 1 за убогий юмор
Американского эксперта выгнали из студии "России 1" за "убогий юмор"
Метеорит в Краеведческом музее в Челябинске
В Челябинске назвали новую возможную причину инцидента с метеоритом
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин пошутил об украинских танках на Кубани
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:30Разъяренный Санта Клаус разгромил студию на съемках популярного ТВ-шоу
20:26В Венесуэле девять человек погибли при крушении самолета
20:25Экс-премьер Эстонии выступил против давления на Sputnik в стране
20:12Адвокат Винника назвала решение о его экстрадиции смертным приговором
20:10Отец стрелявшего у здания ФСБ мужчины рассказал о сыне
20:07ВЕЭС утвердил новый состав коллегии Евразийской экономической комиссии
20:06Эксперт считает, что СНВ нужно продлить как можно скорее
19:59Во Франции хирурга заподозрили в насилии над 349 детьми
19:52Экс-депутат Рады оценила шансы на восстановление украинской экономики
19:44В РПЦ прокомментировали слова патриарха о русском языке в богослужении
19:43Экс-директора по инвестициям "Восточного" отправили под домашний арест
19:35Билли Айлиш исполнила песню, которую написала в семь лет
19:30Богданов обсудил с послом Сирии ситуацию на Ближнем Востоке
19:30Партия Порошенко заявила об обысках в своем офисе
19:29Симоньян отреагировала на документ Демпартии по борьбе со Sputnik и RT
19:24В Тулуне три человека погибли при проведении земляных работ
19:21ЕР не поддержит идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости
19:14ВЦИОМ сообщил о росте одобрения работы Путина в ходе пресс-конференции
19:08В Минске началась незаконная акция против интеграции с Россией
18:57Пентагон рассказал о планах оставить американских военных в Сирии
Лента новостейМолния