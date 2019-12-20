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В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4,0
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РИА Новости

В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4,0

16:09 20.12.2019
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
ДУШАНБЕ,20 дек – РИА Новости, Лидия Исамова. Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в Таджикистане в 16.39 (14.39 мск), сообщили РИА Новости пресс-секретарь комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Умеда Усуфи.
"Эпицентр землетрясения находился 246 километрах юго-восточнее от города Душанбе, на территории Афганистана в горах Гиндукуша, где магнитуда составила 6,0, а в городе Душанбе 4,0", - заявила Усуфи.
По ее словам, в результате землетрясения разрушения на территории Таджикистана не зафиксированы. "Имеют место незначительные трещины во вспомогательных зданиях и сооружениях районов, прилегающих к эпицентру землетрясения", - добавила она.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 7,0 произошло в районе гор Гиндукуш в Афганистане. Подземные толчки были зафиксированы в 19.39 по пекинскому времени (14.39 мск). Информация о разрушениях и пострадавших пока не поступала.
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АфганистанДушанбеТаджикистанВ мире
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