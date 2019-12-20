Путин заверил Назарбаева, что ЕАЭС функционирует лучшим образом

"Я сейчас не буду перечислять все плюсы, которые мы получили от взаимной работы на протяжении нескольких лет. Хочу еще раз поблагодарить нашего почетного председателя Нурсултана Абишевича Назарбаева, который в свое время выступил инициатором создания этого объединения. Нурсултан Абишевич, все функционирует у нас, функционирует самым наилучшим образом", - сказал Путин, открывая заседание Высшего Евразийского экономического совета.

"Как и договаривались, мы встречаемся в очередной раз в преддверии Нового года, поэтому надеюсь, что наша сегодняшняя работа будет конструктивной, предпраздничной и будет отвечать нашему настроению. А оно заключается в том, чтобы двигаться дальше - и как можно основательнее, как можно быстрее - в направлении реализации всех наших планов", - отметил Путин.