В Казахстане и Армении осудили угрозы в адрес Sputnik Эстония

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Союзы журналистов Союзы журналистов Казахстана Армении осудили угрозы уголовного преследования в адрес сотрудников Sputnik Эстония, которые исходят от силовых структур этой страны.

Ранее МИА "Россия сегодня" сообщило, что сотрудники Sputnik Эстония получили от руководств Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине.

"При чем тут санкции? Журналисты работают над фактами. И этот шаг силовиков, я думаю, не без санкции властей сделан. Это не отвечает декларации о свободе слова. При том, что Эстония является членом Организации Объединенных Наций. И, если брать с точки зрения международной позиции, то это ни в какие ворота не идет", - заявил Sputnik Казахстан председатель Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаев.

По мнению Матаева, угрозы, исходящие от силовых структур Эстонии в адрес журналистов Sputnik, нарушают все возможные нормы международного права и ограничивают свободу слова. Он считает, что сегодня во всех странах Прибалтики, в том числе и в Эстонии, идет притеснение русскоязычного населения. Действия силовых структур, направленные на вытеснение русскоязычных журналистов, неприемлемы, они не отвечают международному пакту по правам человека, отметил Матаев.

"Я всегда говорил: пресса, а в Эстонии, я считаю, она свободная, – это всегда оппонент власти. И им, конечно, это не нравится. Права журналистов нужно защищать", - отметил председатель Союза журналистов Казахстана. Он добавил, что у властей Эстонии есть лишь один вариант доказать, что эти самые власти – настоящие: отозвать письма и дать журналистам спокойно осуществлять свою профессиональную деятельность.

Союз журналистов Армении также выразил обеспокоенность угрозой уголовного преследования сотрудников Sputnik Эстония и призывает эстонские власти воздержаться от вольных интерпретаций санкций ЕС и необязательных ограничений сотрудников агентства, передает Sputnik Армения.

"Свобода слова – это высшая ценность, и неуместные ограничения работы иностранных журналистов могут повлиять на свободный поток информации и нарушить стандарты свободы СМИ, принятые в Евросоюзе", - приводит Sputnik заявление Союза.