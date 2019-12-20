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Медиавойны
2019-12-20T15:14+0300
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В Казахстане и Армении осудили угрозы в адрес Sputnik Эстония
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РИА Новости

В Казахстане и Армении осудили угрозы в адрес Sputnik Эстония

15:14 20.12.2019
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© РИА НовостиСтудия информационного агентства Sputnik
Студия информационного агентства Sputnik
© РИА Новости
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Союзы журналистов Казахстана и Армении осудили угрозы уголовного преследования в адрес сотрудников Sputnik Эстония, которые исходят от силовых структур этой страны.
Ранее МИА "Россия сегодня" сообщило, что сотрудники Sputnik Эстония получили от руководств Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине.
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"При чем тут санкции? Журналисты работают над фактами. И этот шаг силовиков, я думаю, не без санкции властей сделан. Это не отвечает декларации о свободе слова. При том, что Эстония является членом Организации Объединенных Наций. И, если брать с точки зрения международной позиции, то это ни в какие ворота не идет", - заявил Sputnik Казахстан председатель Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаев.
По мнению Матаева, угрозы, исходящие от силовых структур Эстонии в адрес журналистов Sputnik, нарушают все возможные нормы международного права и ограничивают свободу слова. Он считает, что сегодня во всех странах Прибалтики, в том числе и в Эстонии, идет притеснение русскоязычного населения. Действия силовых структур, направленные на вытеснение русскоязычных журналистов, неприемлемы, они не отвечают международному пакту по правам человека, отметил Матаев.
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"Я всегда говорил: пресса, а в Эстонии, я считаю, она свободная, – это всегда оппонент власти. И им, конечно, это не нравится. Права журналистов нужно защищать", - отметил председатель Союза журналистов Казахстана. Он добавил, что у властей Эстонии есть лишь один вариант доказать, что эти самые власти – настоящие: отозвать письма и дать журналистам спокойно осуществлять свою профессиональную деятельность.
Союз журналистов Армении также выразил обеспокоенность угрозой уголовного преследования сотрудников Sputnik Эстония и призывает эстонские власти воздержаться от вольных интерпретаций санкций ЕС и необязательных ограничений сотрудников агентства, передает Sputnik Армения.
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"Свобода слова – это высшая ценность, и неуместные ограничения работы иностранных журналистов могут повлиять на свободный поток информации и нарушить стандарты свободы СМИ, принятые в Евросоюзе", - приводит Sputnik заявление Союза.
Авторы петиции считают неприемлемыми любые попытки подвергнуть журналистов уголовной ответственности. В связи с этим Союз журналистов Армении призывает власти Эстонии пересмотреть свое решение о применении ограничивающих и дискриминационных средств к иностранным журналистам, работающим в Эстонии, добавляет Sputnik.
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МедиавойныУгрозы в адрес журналистов Sputnik ЭстонияSputnik ЭстонияЭстонияРоссияАрменияКазахстанВ мире
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