СФ готов к участию в межпарламентском диалоге в "нормандском формате"

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Совет Федерации готов принять участие в межпарламентском диалоге в "нормандском формате", при необходимости - в его организации, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Президент России Владимир Путин поддержал идею организовать межпарламентский диалог в "нормандском формате" по урегулированию на Украине. В пятницу в Санкт-Петербурге проходит встреча первого вице-премьера - министра финансов РФ Антона Силуанова с лидером украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. К их беседе присоединился Путин. Медведчук воспользовался этой возможностью, чтобы рассказать об идее подключить парламенты Германии, Франции, России и Украины к урегулированию на Украине.
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"Совет Федерации готов принять в этом участие, при необходимости в организации. У нас много компетентных сенаторов, досконально разбирающихся в этой теме, которые могут принять в этом участие", - сказал Клинцевич.
По его словам, такой формат диалога может помочь урегулированию в Донбассе и выстраиванию диалога между конфликтующими сторонами.
Сенатор напомнил, что вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев курирует вопросы взаимодействия с Донбассом и оказания ДНР и ЛНР гуманитарной помощи.
"Я думаю, он мог бы возглавить такой межпарламентский диалог в "нормандском формате" со стороны Совета Федерации", - полагает он.
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