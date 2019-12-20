Слуцкий надеется на разрешение ситуации со Sputnik Эстония

"Будем надеяться, что в рамках, может быть, контактов между руководством наших стран удастся эту ситуацию урегулировать, у нас ещё есть время, поэтому я, если брать мою личную позицию, уповаю скорее на это, нежели на вмешательство международных организаций. Хотя на недопустимость подобных подходов на международных площадках можно и нужно указывать", - сказал Слуцкий на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".