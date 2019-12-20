Слуцкий надеется на разрешение ситуации со Sputnik Эстония

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий надеется, что решить ситуацию с давлением эстонских властей на редакцию Sputnik Эстония удастся на уровне контактов между руководством двух стран.
"Будем надеяться, что в рамках, может быть, контактов между руководством наших стран удастся эту ситуацию урегулировать, у нас ещё есть время, поэтому я, если брать мою личную позицию, уповаю скорее на это, нежели на вмешательство международных организаций. Хотя на недопустимость подобных подходов на международных площадках можно и нужно указывать", - сказал Слуцкий на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он добавил, что российские парламентарии будут говорить о ситуации со Sputnik на международных площадках, в частности в ПАСЕ, "привлекая внимание крупных международных организаций к тому, что подобные вещи недопустимы, под ними нет никакого правового основания, ни протянутого искусственно за какие-то места, ни чего-либо объективного".
Ранее МИА "Россия сегодня" сообщило, что сотрудники Sputnik Estonia получили от руководств Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине.
В конце октября эстонские филиалы международных банковских групп заморозили переводы заработных средств, налоговые платежи и платежи за аренду офиса Sputnik Эстония. Другие банковские структуры Эстонии, в которые обратилось агентство, также отказались проводить данные операции. Арендодатель офиса Sputnik в Таллине известил руководителя редакции об одностороннем расторжении соглашения. До этого в течение четырех лет денежные переводы не вызывали вопросов у местных банков.