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Республика Татарстан
Республика Татарстан
2019-12-20T11:16+0300
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Год 100-летия Татарской АССР торжественно стартовал в Казани
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РИА Новости

Год 100-летия Татарской АССР торжественно стартовал в Казани

11:16 20.12.2019
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© РИА Новости / Роман КручининВид на улицу Баумана в Казани
Вид на улицу Баумана в Казани
© РИА Новости / Роман Кручинин
КАЗАНЬ, 20 дек - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов в четверг дал старт Году 100-летия образования Татарской АССР, сообщает пресс-служба главы республики.
Днём рождения ТАССР считается 25 июня 1920 года, когда власть в Казани была передана временному революционному комитету образованной татарской автономии.
"Сегодняшним торжеством мы открываем Год 100-летия образования ТАССР. Запланировано много международных, всероссийских и республиканских мероприятий. Откроются знаковые объекты социально-культурной сферы. Имя 100-летия ТАССР будет носить одна из станций метро", - цитирует пресс-служба слова Минниханова на торжественной церемонии открытия юбилейного года.
По словам президента Татарстана, 25 июня 1920 года ознаменовало возрождение государственности республики в новых исторических условиях, став отправной точкой ее динамичного развития. Минниханов напомнил, что идейно и политически образование автономной республики было подготовлено работой общественных деятелей, предлагавших несколько проектов административно-территориального переустройства Волго-Уральского региона. Процесс становления новой республики оказался гораздо более сложным, чем предполагали современники. В тот период республика пережила эмиграцию и потерю части национальной интеллигенции, голод и коллективизацию.
Владимир Путин и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи
13 декабря, 20:06Республика Татарстан
Минниханов рассказал Путину о достижениях в экономике
Становление промышленности, развитие сельского хозяйства, расцвет национальной культуры, тяжелые испытания в годы Великой Отечественной войны, послевоенные годы плодотворного развития народного хозяйства, освоение большой нефти, строительство на Каме комплекса нефтехимических производств и Камского автогиганта – все это стало залогом последующих успехов республики, в основе которых созидательный труд многих поколений татарстанцев.
"За 100 лет мы прошли сложный путь. Благодаря трудолюбию нашего народа Татарстан добился больших успехов. Сегодня республика входит в число ведущих регионов страны. Нам повезло родиться, жить и быть полезными своему народу на родной земле, овеянной духом великих свершений наших предков. Сегодня Татарстан – территория, устремленная в будущее, где комфортно жить и трудиться, предмет нашей гордости и уверенности в завтрашнем дне", - подчеркнул Минниханов, поблагодарив всех жителей республики за вклад в ее развитие.
В заключение Минниханов вручил выдающимся согражданам специально учреждённую государственную награду Республики Татарстан – медаль "100 лет образования ТАССР". Первым ее обладателем стал первый президент Татарстана, государственный советник республики Минтимер Шаймиев.
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Республика ТатарстанМинтимер ШаймиевРустам МиннихановКазань
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