Год 100-летия Татарской АССР торжественно стартовал в Казани

КАЗАНЬ, 20 дек - РИА Новости. Президент Татарстана Президент Татарстана Рустам Минниханов в четверг дал старт Году 100-летия образования Татарской АССР, сообщает пресс-служба главы республики.

Днём рождения ТАССР считается 25 июня 1920 года, когда власть в Казани была передана временному революционному комитету образованной татарской автономии.

"Сегодняшним торжеством мы открываем Год 100-летия образования ТАССР. Запланировано много международных, всероссийских и республиканских мероприятий. Откроются знаковые объекты социально-культурной сферы. Имя 100-летия ТАССР будет носить одна из станций метро", - цитирует пресс-служба слова Минниханова на торжественной церемонии открытия юбилейного года.

По словам президента Татарстана, 25 июня 1920 года ознаменовало возрождение государственности республики в новых исторических условиях, став отправной точкой ее динамичного развития. Минниханов напомнил, что идейно и политически образование автономной республики было подготовлено работой общественных деятелей, предлагавших несколько проектов административно-территориального переустройства Волго-Уральского региона. Процесс становления новой республики оказался гораздо более сложным, чем предполагали современники. В тот период республика пережила эмиграцию и потерю части национальной интеллигенции, голод и коллективизацию.

Становление промышленности, развитие сельского хозяйства, расцвет национальной культуры, тяжелые испытания в годы Великой Отечественной войны, послевоенные годы плодотворного развития народного хозяйства, освоение большой нефти, строительство на Каме комплекса нефтехимических производств и Камского автогиганта – все это стало залогом последующих успехов республики, в основе которых созидательный труд многих поколений татарстанцев.

"За 100 лет мы прошли сложный путь. Благодаря трудолюбию нашего народа Татарстан добился больших успехов. Сегодня республика входит в число ведущих регионов страны. Нам повезло родиться, жить и быть полезными своему народу на родной земле, овеянной духом великих свершений наших предков. Сегодня Татарстан – территория, устремленная в будущее, где комфортно жить и трудиться, предмет нашей гордости и уверенности в завтрашнем дне", - подчеркнул Минниханов, поблагодарив всех жителей республики за вклад в ее развитие.