Выбор РИА Новости: самые громкие судебные процессы 2019 года

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Уходящий год в правовой и судебной сфере запомнится нам многим - долгожданное избавление судов от клеток так и сталось проектом, но в старых декорациях разыгрались новые драмы.

Мы наблюдали, как был побит, казалось, недосягаемый рекорд полковника Захарченко . Гадали, как суды поступят с фигурантами дела о беспорядках в Москве. Практически в прямом эфире следили, как в зале Совета Федерации задерживают сенатора, а потом и его многочисленных родственников и приближенных. Продолжали отслеживать эпопею с футболистами-хулиганами Кокориным и Мамаевым. Судьба уголовного дела, возбужденного после того, как наркотики подкинули журналисту Ивану Голунову, остается интригой до сих пор.

Итак, самые громкие судебные разбирательства этого года по версии РИА Новости.

На свободе и в томительном ожидании

В 2019 году закончилась одна из самых громких историй последних двух десятков месяцев. Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, брат последнего Кирилл, а немного позже и их товарищ Александр Протасовицкий осенью покинули стены колоний, чтобы вернуться в нормальный ритм жизни.

Как выяснилось уже после того, как в пользу футболистов было вынесено решение об условно-досрочном освобождении, Кокорин-старший подписал новый контракт с "Зенитом", находясь за забором с колючей проволокой. Мамаев, по всей видимости, также изучал предложения ещё в колонии и решился на соглашение с "Ростовом" в течение пары недель после освобождения.

Надо сказать, что и руководство ИК-4 по Белгородской области, и местный межрайонный прокурор Дмитрий Пакалов сделали всё, чтобы ребята скорее вернулись в футбол: колония представила суду положительные характеристики для УДО, а прокуратура поддержала позицию защиты. Тем не менее, заявить футболистов команды просто не успели, а посему экс-игроки сборной России хоть и числились в обоймах клубов, их появление в официальных матчах отложено до весны 2020-го. Поэтому пока Кокорин и Мамаев ограничены тренировками и участием в товарищеских матчах, зато чаще видятся с семьями и отдыхают от социальных сетей.

Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов не забывает про игроков и советует им "реально себя проявить на поле" и "восстанавливать репутацию за его пределами". У Кокорина и Мамаева будет всего несколько месяцев после зимней паузы, чтобы попытаться перезапустить карьеры и сделать всё возможное, чтобы матчи Евро-2020 не стали для них сугубо болельщицким зрелищем.

Клан Арашуковых под арестом

Уходящий год в части задержаний начался эффектно. Председатель СК Александр Бастрыкин и генпрокурор Юрий Чайка лично пришли на заседание Совета Федерации и попросили сенаторов лишить неприкосновенности одного из своих коллег. При этом они некоторое время сохраняли интригу, не сразу назвав его имя.

Представитель Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков стал не первым сенатором, оказавшимся за решеткой - за последние 10 лет осуждены 12 членов Совета Федерации, однако его арест стал самым зрелищным. По словам спикера Валентины Матвиенко, Арашуков пытался "уйти с заседания", но она "сказала ему, чтобы он вернулся на место". Позднее должности члена Совета Федерации его лишили.

Арашукову вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Затем суд арестовал его отца - бывшего сотрудника одной из структур "Газпрома" Рауля Арашукова, которого следствие считает организатором преступного сообщества, занимавшегося хищением газа на Северном Кавказе. Ущерб по уголовному делу следствие оценивает в 30 миллиардов рублей. Позднее в СИЗО отправились другие родственники и предполагаемые соучастники. Количество фигурантов продолжает разрастаться: буквально на днях стало известно о еще четырех арестах.

Похищение Ай-Петри

Судебный и выставочный сезон начался в Третьяковской галерее с дерзкого похищения картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Похититель просто снял ее со стены, спокойно вышел из здания, сел в машину и уехал. Полиция задержала его уже на следующий день, а картину нашла в подвале среди шин.

Обвиняемый Денис Чуприков заявил, что просто хотел "хайпануть", временно позаимствовать картину, а уже на следующий день собирался вернуть ее на место. Пока он нес полотно с третьего этажа галереи, его никто не остановил и не задал вопросов, в противном случае он отдал бы картину сразу же, говорил уроженец Крыма.

Чуприков полностью признал вину, извинился и возместил стоимость реставрации. Он получил три года лишения свободы, приговор вступил в законную силу. Открытым пока остается только репутационный ущерб Третьяковской галереи, у музея все еще есть возможность подать в суд.

Закрытое правительство

В конце марта бывший глава открытого правительства Михаил Абызов оказался в СИЗО по обвинению в создании организованной преступной группы и мошенничестве - следствие считает, что он с соучастниками похитил 4 миллиарда рублей. За него заступилось большое количество уважаемых и известных людей, также суду был предложен залог в размере 1 миллиарда рублей, но это не помогло ему избежать переезда в "Лефортово". Однако он воспринял это как "новый этап жизни" и сохранил позитивный настрой.

На все заседания Абызова приходила поддерживать его гражданская супруга, на одном из них он даже попытался сделать ей предложение.

Осенью в отношении экс-министра были возбуждены дела об отмывании преступных доходов и о незаконной предпринимательской деятельности. На протяжении всего расследования Абызов свою вину отрицал.

Наркооборот "в погонах"

В начале июня сотрудники полиции в центре Москвы задержали спецкорра "Медузы" Ивана Голунова с пятью свертками с мефедроном. Журналист заявил, что наркотики ему подбросили. Дело получило огромный резонанс, на защиту Голунова встали журналисты, правозащитники, обычные люди. Газеты РБК, "Коммерсант" и "Ведомости" вышли в печать с одинаковой подписью на первой полосе - "Я/Мы. Иван Голунов".

Дело против Голунова быстро развалилось, обвинения против него были сняты. Своих должностей лишились как высокопоставленные столичные полицейские, так и оперативники, "поймавшие" Голунова с наркотиками. Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции заявил, что против них возбуждены уголовные дела.

Недавно МВД сообщило, что создало внутри ведомства структуру для борьбы с правонарушениями со стороны полицейских в сфере оборота наркотиков.

Жаркое московское лето

Лето выдалось в столице неспокойным. Несанкционированные митинги оппозиции в связи с выборами в Мосгордуму привели к массовым задержаниям, десяткам уголовных дел, арестам и реальным срокам, а также миллионным искам к самим политикам от муниципальных предприятий.

Большей части фигурантов была вменена статья о применении к правоохранителям не опасного для здоровья насилия – толкнул, дотронулся до шлема, потянул за бронежилет, распылил перцовый баллончик, бросил стаканчик или пластиковую бутылку. Кого-то следствие освободило, не доведя дело до суда, некоторые смогли избежать лишения свободы благодаря смягчающим обстоятельствам, но ряд подсудимых отправлены в колонию.

Наибольший резонанс вызвали дела актера Павла Устинова и студента Егора Жукова. Устинову за вывихнутое плечо росгвардейца дали 3,5 года колонии, но Мосгорсуд заменил срок на условный. Жуков был арестован за участие в беспорядках, затем преследование по этому делу было прекращено и предъявлено обвинение в публичных призывах к экстремизму за ролики в YouTube. Суд приговорил его к 3 годам условно и запретил два года администрировать сайты.

"Примкнувшими" к этому делу можно назвать блогера Владислава Синицу, получившего 5 лет колонии за твит о детях росгвардейцев, и Константина Котова, осужденного на 4 года за неоднократное нарушение порядка проведения массовых акций: один из несанкционированных митингов стал для него четвертым подряд.

Норвежский курьер

Самое интересное в шпионских уголовных делах происходит за закрытыми дверями. Публике приходится довольствоваться лишь небольшими кусочками информации, которые, однако, даже в таком объеме вызывают сильнейшее любопытство.

За два года в российском следственном изоляторе седовласый норвежец Фруде Берг так и не воспользовался правом жаловаться на условия содержания, питание и российские суды. И хотя мужчина не согласился с вменяемой ему статьей УК РФ о шпионаже, отрицать тяжелое обвинение в сборе сведений, составляющих государственную тайну, также не торопился – лишь отмечал, что его могли использовать "втёмную".

В апреле Мосгорсуд приговорил Берга к 14 годам колонии строгого режима, однако ощутить этот самый строгий режим норвежцу не пришлось. Он направил прошение о помиловании в администрацию президента РФ, после чего некоторое время ему подбирали компаньонов для обмена. Непосредственно в Норвегии достойных кандидатов не нашлось, потому Россия и Литва договорилась обменять Берга и двух литовцев на обвиненных в шпионаже граждан РФ Николая Филипченко и Сергея Моисеенко.

Вдохнув родного северного воздуха, бывший многолетний пограничный комиссар назвал себя лишь курьером, считавшим, что выполняет дружескую услугу, получая секретные данные о Военно-морском флоте России.

По всей видимости, все выводы Берг для себя сделал. Он вернулся домой, в маленький и уютный городок Киркенес, что на северо-востоке Норвегии, откуда заявил, что за эти два сложных года он будет просить денежную компенсацию у разведки своей страны. К России мужчина претензий не имеет.

Чертова дюжина Гайзера

Летом суд в колонию строгого режима на 11 лет был отправлен и оштрафован на 160 миллионов рублей экс-глава Коми Вячеслав Гайзер за хищения и отмывание денег. Прокурор просил для Гайзера 21 года колонии и штрафа в 500 миллионов, но суд оправдал бывшего губернатора по ключевому обвинению - о создании преступного сообщества. Наибольший срок среди остальных 12 фигурантов – у заместителя Гайзера Алексея Чернова (9 лет колонии строгого режима). Впоследствии приговор обжаловали и прокуратура, и сторона защиты, но Мосгорсуд признал его законным.

Эксперты называли уникальным случаем попытку следствия доказать, что чуть ли не все высшее руководство одного из регионов России входило в преступную группировку.

Миллиардер в тюремной робе

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко претендует на лавры какого-нибудь утрированного африканского диктатора из голливудских художественных фильмов. Дело не только в том, что бывший борец с коррупцией хранил миллиарды наличными. Он также большой мастак выступать перед публикой часами, днями, порой кажется, что и неделями. Арестованный в сентябре 2016 года, лишь в июне 2019-го он побывал на собственном обвинительном приговоре, который позже был смягчен на 6 месяцев, однако остался весьма серьезным – 12,5 лет лишения свободы. И хотя его бесконечные речи в прениях сторон были сильны и остроумны, это не уберегло полковника от неминуемого этапа к месту отбытия наказания.

В ноябре Захарченко был доставлен в мордовскую колонию №5, специализирующуюся на перевоспитании бывших сотрудников МВД и прокуратуры. Условия в этой ИК высоко оцениваются правозащитниками и считаются комфортными, однако бывший полковник не сумел застать их в здравии, так как приболел ещё в дороге. Обритый наголо, простуженный и худой, в черной тюремной робе, с чуть севшим голосом, Захарченко произвел уже не такое очаровывающее впечатление на публику, выступая по видеоконференцсвязи на заседании по жалобе на взыскание в доход государства активов на 460 миллионов рублей. До этого, напомним, суд удовлетворил аналогичное заявление Генпрокуратуры на 9 миллиардов. Даже его фирменная тирада в прениях сторон в этот раз была чуть менее убедительной и даже скучной. И жалобу суд отклонил.

Новый полковник

На смену Захарченко, который отправился отбывать наказание в колонию, пришел полковник ФСБ Кирилл Черкалин – и сразу затмил коллегу. Экс-начальника второго отдела управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ наряду с двумя его коллегами следствие весной этого года обвинило в мошенничестве и получении взятки от главы строительной компании. Правоохранители требовали от предпринимателя 850 тысяч долларов и долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью почти на 500 миллионов рублей, угрожая ему при этом появлением проблем с законом. А когда следователи провели обыски у родственников и близких Черкалина, они пришли к выводу, что активы полковника можно оценить в 12 миллиардов рублей.

Как сообщали СМИ, Черкалин называет эти деньги "общаком", данное суждение косвенно подтвердилось при рассмотрении иска Генпрокуратуры об обращении в доход государства найденных активов на 6,5 миллиардов. Полковник через адвокатов признал, что 6,1 миллиарда появились у него из не предусмотренных законом источников, то есть добровольно он них отказался. Деньги, к слову, хранились не только в квартирах Черкалина, но и дома у его родителей и даже в машине.

"Общаком", по всей видимости, полковник пользоваться не брезговал. Среди прочего, на благо государства суд обратил более 40 дорогостоящих наручных часов, не менее 15 фирменных сумок, украшения и драгоценности, которые были подарены экс-сотрудником ФСБ сестре, бывшей супруге и новой сожительнице. Широкую душу и любовь к роскоши Черкалина оценили и правозащитники, которые, посетив его в СИЗО, отметили, что полковнику не чужды чувство стиля и "налёт гламура".