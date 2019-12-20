Межгосударственные отношения России и Азербайджана

Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии подписания ряда межправительственных и межведомственных документов. 1 сентября 2018

Дипломатические отношения между Россией и Азербайджаном установлены 4 апреля 1992 года.

Азербайджан – важный стратегический партнер России . В основе отношений двух стран – принципы равноправия и добрососедства, вековые традиции дружбы и взаимного уважения. Развитие взаимодействия между странами объективно способствует укреплению стабильности и безопасности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе.

Президент России Владимир Путин посетил Баку с рабочим визитом в сентябре.

Лидеры России и Азербайджана также приняли участие в работе Пятого каспийского саммита (12 августа, Актау, Казахстан).

26 апреля 2019 года Владимир Путин и Ильхам Алиев провели встречу "на полях" международного форума "Один пояс – один путь " в Пекине.

3 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил с визитом Россию. В Сочи состоялась встреча с Владимиром Путиным. Ильхам Алиев также принял участие в заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Мехрибан Алиева и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко приняли участие в торжественной церемонии открытия отреставрированного павильона Азербайджана на ВДНХ.

В рамках визита в Россию Алиева также ознакомилась с Центром гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Олимпийском комплексе "Лужники" и посетила Государственную Третьяковскую галерею.

Тесные контакты поддерживаются по правительственной линии.

25 октября премьер-министр Азербайджана Али Асадов посетил Москву для участия в заседании Совета глав правительств СНГ. По завершении заседания состоялась встреча с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым.

Активный диалог поддерживается по линии внешнеполитических ведомств.

2-3 декабря 2019 года состоялся официальный визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Азербайджан. Глава российского МИД был принят президентом Ильхамом Алиевым, а также провел переговоры с министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым.

Наращивается межпарламентское сотрудничество, а также взаимодействие по линии советов безопасности.

В апреле 2019 года делегация Совета Федерации России во главе с председателем Валентиной Матвиенко посетила с официальным визитом в Азербайджан. В рамках визита делегация была принята президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. На встрече азербайджанский лидер вручил Матвиенко орден "Достлуг" ("Дружба").

В апреле и ноябре 2019 года председатель Милли Меджлиса Азербайджана Октай Асадов посетил с рабочими визитами Санкт-Петербург для участия в заседаниях Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

3-4 сентября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев посетил Баку , где провел консультации с секретарем Совета Безопасности Азербайджана Рамилем Усубовым.

Патрушев также был принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В ноябре 2019 года секретарь Совета Безопасности Азербайджана Рамиль Усубов посетил Москву с рабочим визитом для участия в VII встрече секретарей советов безопасности государств-участников СНГ.

Успешно развивается торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Азербайджаном. Азербайджан является основным торговым партнером России среди стран СНГ – не членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

По данным ФТС РФ, в 2018 году товарооборот России с Азербайджаном составил 2,5 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт – 1,7 миллиарда долларов и импорт – 773,3 миллиона долларов.

По итогам января-октября 2019 года взаимный товарооборот составил 2,5 миллиарда долларов , в том числе российский экспорт – 1,8 миллиарда долларов и импорт – 666,3 миллиона долларов.

Российский экспорт представлен продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем; машинами, оборудованием и транспортными средствами; металлами и изделиями из них; продукцией химической промышленности; минеральными продуктами и др.

В структуре импорта – продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье; минеральные продукты; продукция химической промышленности; текстиль и обувь и др.

Объем российских инвестиций в экономику Азербайджана составляют около 4,7 миллиарда долларов . При этом Азербайджан инвестировал в экономику России 1,2 миллиарда долларов.

На азербайджанском рынке действует около 600 совместных компаний, около 200 из них – со стопроцентным российским капиталом.

Рабочим механизмом, регулирующим решение конкретных вопросов двусторонних отношений на государственном уровне, является Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству (МПК), последнее заседание прошло 9 декабря 2019 года в Баку.

В Азербайджане успешно работают многие российские энергетические компании – "Газпром", "Транснефть", "Лукойл". Углубляется кооперация в промышленной сфере. КамАЗ наладил выпуск лицензионных грузовиков и их сервисное обслуживание на Гянджинском автомобильном заводе.

Осуществляется сотрудничество между ОАО "Метровагонмаш" (входит в группу компаний ЗАО "Трансмашхолдинг") и ЗАО "Бакинский метрополитен".

В октябре было подписано новое соглашение , предусматривающее с 2020 до 2022 года производство для Азербайджана 12 железнодорожных составов, состоящих из 60 вагонов.

Развивается диалог в области фармацевтической промышленности. 9 декабря 2019 года в Баку состоялась торжественная церемония запуска фармацевтического завода "Р-Фарм".

На площадке "Р-Фарм" предусмотрен выпуск онкологических, противогрибковых, противорвотных, противовирусных препаратов, в том числе для терапии ВИЧ-инфекции и гепатита, средств для лечения заболеваний нервной, кардиоваскулярной, костно-мышечной и дыхательной систем, антибиотиков, лекарств против диабета, а также рентгеноконтрастных средств и веществ для магнитно-резонансных обследований.

Одним из наиболее перспективных проектов является создание международного транспортного коридора "Север-Юг" , который соединит западноевропейские рынки с азиатскими производителями. Общая протяженность его составит более семи тысяч километров, при этом существенная часть коридора "Север-Юг" пойдет по территориям России и Азербайджана.

Также российские бизнесмены проявляют особый интерес к новому транспортному коридору "Север-Запад". Речь идет о перспективах увеличения грузопотока со стороны российских бизнесменов из Северо-Кавказского, Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов по маршруту Баку – Тбилиси – Карс далее через пролив Мармара через Босфор в направлении европейских стран. Или из Карса – в крупнейший турецкий средиземноморский порт Мерсин с дальнейшей отгрузкой грузов в страны Африки.

Развивается военно-техническое сотрудничество. В 2003 году главами военных ведомств двух стран было подписано межправительственное соглашение о ВТС. Объем продукции военного назначения, закупленной Азербайджаном из России, превышает пять миллиардов долларов. Россия поставляла в Азербайджан танки Т-72, бронетранспортеры БТР-80, многоцелевые вертолеты марок Ка и Ми, средства ПВО и РЭБ и др.

В 2016 году холдинг "Вертолеты России" подписал соглашение с компанией Silk Way Helicopter Services о создании на территории Азербайджана совместного предприятия по обслуживанию и ремонту российских гражданских вертолетов типа Ми-8/17.

9 декабря 2019 года на территории аэропорта "Забрат" состоялась церемония закладки фундамента Сервисного центра . В первые годы функционирования предприятия планируется ремонт четырех-шести вертолетов различных модификаций с последующим наращиванием производственных мощностей до восьми-десяти винтокрылых машин в год.

На регулярной основе осуществляется обмен визитами руководителей оборонных ведомств обеих стран.

29-30 октября 2019 года министр обороны России Сергей Шойгу посетил Азербайджан . В Баку под председательством главы оборонного ведомства России прошло заседание Совета министров обороны государств-участников СНГ. В преддверии заседания министров принял президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В июне 2019 года Азербайджан впервые принял участие в международном военно-техническом форуме "Армия-2019". На полях форума Россия и Азербайджан подписали меморандум о сотрудничестве в военно-промышленной сфере.



22-23 ноября 2019 года в Москве состоялся Десятый юбилейный российско-азербайджанский межрегиональный форум. В работе его пленарного заседания приняли участие председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева. Динамично развиваются межрегиональные связи. В них вовлечено 70 субъектов Российской Федерации , из них 17 имеют рамочные соглашения о сотрудничестве с Азербайджаном. Более трети всего объема торговли с Азербайджаном приходится на Москву и Московскую область.22-23 ноября 2019 года в Москве состоялся Десятый юбилейный российско-азербайджанский межрегиональный форум. В работе его пленарного заседания приняли участие председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

Осуществляется сотрудничество в области культуры и образования. В школах и вузах Азербайджана доступно обучение на русском языке.

Под патронатом президентов России и Азербайджана проводится Бакинский международный гуманитарный форум , в рамках которого обсуждаются актуальные проблемы развития современного общества.