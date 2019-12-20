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Межгосударственные отношения России и Азербайджана
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РИА Новости

Межгосударственные отношения России и Азербайджана

04:01 20.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии подписания ряда межправительственных и межведомственных документов. 1 сентября 2018
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии подписания ряда межправительственных и межведомственных документов. 1 сентября 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Дипломатические отношения между Россией и Азербайджаном установлены 4 апреля 1992 года.
Основополагающим документом договорно-правовой базы двусторонних отношений является Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой (подписан 3 июля 1997 года). Дальнейшее развитие положения Договора получили в Декларации о дружбе и стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой (подписана 3 июля 2008 года).
Азербайджан – важный стратегический партнер России. В основе отношений двух стран – принципы равноправия и добрососедства, вековые традиции дружбы и взаимного уважения. Развитие взаимодействия между странами объективно способствует укреплению стабильности и безопасности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе.
В 2018 году президент Азербайджана Ильхам Алиев посещал России в июне с рабочим визитом и в сентябре – с официальным.
Президент России Владимир Путин посетил Баку с рабочим визитом в сентябре.
Лидеры России и Азербайджана также приняли участие в работе Пятого каспийского саммита (12 августа, Актау, Казахстан).
26 апреля 2019 года Владимир Путин и Ильхам Алиев провели встречу "на полях" международного форума "Один пояс – один путь " в Пекине.
3 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил с визитом Россию. В Сочи состоялась встреча с Владимиром Путиным. Ильхам Алиев также принял участие в заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
20-25 ноября Россию с официальным визитом посетила первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.
В ходе визита она была принята президентом России. Владимир Путин вручил Мехрибан Алиевой Орден Дружбы за заслуги в развитии и укреплении российско-азербайджанских отношений. Состоялись также переговоры с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Мехрибан Алиева и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко приняли участие в торжественной церемонии открытия отреставрированного павильона Азербайджана на ВДНХ.
В рамках визита в Россию Алиева также ознакомилась с Центром гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Олимпийском комплексе "Лужники" и посетила Государственную Третьяковскую галерею.
Тесные контакты поддерживаются по правительственной линии.
25 октября премьер-министр Азербайджана Али Асадов посетил Москву для участия в заседании Совета глав правительств СНГ. По завершении заседания состоялась встреча с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым.
Активный диалог поддерживается по линии внешнеполитических ведомств.
2-3 декабря 2019 года состоялся официальный визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Азербайджан. Глава российского МИД был принят президентом Ильхамом Алиевым, а также провел переговоры с министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым.
Наращивается межпарламентское сотрудничество, а также взаимодействие по линии советов безопасности.
В апреле 2019 года делегация Совета Федерации России во главе с председателем Валентиной Матвиенко посетила с официальным визитом в Азербайджан. В рамках визита делегация была принята президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. На встрече азербайджанский лидер вручил Матвиенко орден "Достлуг" ("Дружба").
В апреле и ноябре 2019 года председатель Милли Меджлиса Азербайджана Октай Асадов посетил с рабочими визитами Санкт-Петербург для участия в заседаниях Межпарламентской Ассамблеи СНГ.
3-4 сентября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев посетил Баку, где провел консультации с секретарем Совета Безопасности Азербайджана Рамилем Усубовым.
Патрушев также был принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
В ноябре 2019 года секретарь Совета Безопасности Азербайджана Рамиль Усубов посетил Москву с рабочим визитом для участия в VII встрече секретарей советов безопасности государств-участников СНГ.
Успешно развивается торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Азербайджаном. Азербайджан является основным торговым партнером России среди стран СНГ – не членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
По данным ФТС РФ, в 2018 году товарооборот России с Азербайджаном составил 2,5 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт – 1,7 миллиарда долларов и импорт – 773,3 миллиона долларов.
По итогам января-октября 2019 года взаимный товарооборот составил 2,5 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт – 1,8 миллиарда долларов и импорт – 666,3 миллиона долларов.
Российский экспорт представлен продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем; машинами, оборудованием и транспортными средствами; металлами и изделиями из них; продукцией химической промышленности; минеральными продуктами и др.
В структуре импорта – продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье; минеральные продукты; продукция химической промышленности; текстиль и обувь и др.
Объем российских инвестиций в экономику Азербайджана составляют около 4,7 миллиарда долларов. При этом Азербайджан инвестировал в экономику России 1,2 миллиарда долларов.
На азербайджанском рынке действует около 600 совместных компаний, около 200 из них – со стопроцентным российским капиталом.
Рабочим механизмом, регулирующим решение конкретных вопросов двусторонних отношений на государственном уровне, является Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству (МПК), последнее заседание прошло 9 декабря 2019 года в Баку.
В Азербайджане успешно работают многие российские энергетические компании – "Газпром", "Транснефть", "Лукойл". Углубляется кооперация в промышленной сфере. КамАЗ наладил выпуск лицензионных грузовиков и их сервисное обслуживание на Гянджинском автомобильном заводе.
В перспективе компания рассматривает возможность расширения собираемого в Азербайджане модельного ряда за счет бортовых тягачей КАМАЗ-65117 и тяжелых самосвалов КАМАЗ-6520.
Осуществляется сотрудничество между ОАО "Метровагонмаш" (входит в группу компаний ЗАО "Трансмашхолдинг") и ЗАО "Бакинский метрополитен".
В 2019 году Бакинский метрополитен приобрел 30 новых вагонов или шесть составов, произведенные ОАО "Метровагонмаш".
В октябре было подписано новое соглашение, предусматривающее с 2020 до 2022 года производство для Азербайджана 12 железнодорожных составов, состоящих из 60 вагонов.
Развивается диалог в области фармацевтической промышленности. 9 декабря 2019 года в Баку состоялась торжественная церемония запуска фармацевтического завода "Р-Фарм".
На площадке "Р-Фарм" предусмотрен выпуск онкологических, противогрибковых, противорвотных, противовирусных препаратов, в том числе для терапии ВИЧ-инфекции и гепатита, средств для лечения заболеваний нервной, кардиоваскулярной, костно-мышечной и дыхательной систем, антибиотиков, лекарств против диабета, а также рентгеноконтрастных средств и веществ для магнитно-резонансных обследований.
Завод стал первым в стране фармацевтическим комплексом, включающим лабораторный, производственный и логистический блоки.
Одним из наиболее перспективных проектов является создание международного транспортного коридора "Север-Юг", который соединит западноевропейские рынки с азиатскими производителями. Общая протяженность его составит более семи тысяч километров, при этом существенная часть коридора "Север-Юг" пойдет по территориям России и Азербайджана.
Также российские бизнесмены проявляют особый интерес к новому транспортному коридору "Север-Запад". Речь идет о перспективах увеличения грузопотока со стороны российских бизнесменов из Северо-Кавказского, Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов по маршруту Баку – Тбилиси – Карс далее через пролив Мармара через Босфор в направлении европейских стран. Или из Карса – в крупнейший турецкий средиземноморский порт Мерсин с дальнейшей отгрузкой грузов в страны Африки.
Развивается военно-техническое сотрудничество. В 2003 году главами военных ведомств двух стран было подписано межправительственное соглашение о ВТС. Объем продукции военного назначения, закупленной Азербайджаном из России, превышает пять миллиардов долларов. Россия поставляла в Азербайджан танки Т-72, бронетранспортеры БТР-80, многоцелевые вертолеты марок Ка и Ми, средства ПВО и РЭБ и др.
В 2016 году холдинг "Вертолеты России" подписал соглашение с компанией Silk Way Helicopter Services о создании на территории Азербайджана совместного предприятия по обслуживанию и ремонту российских гражданских вертолетов типа Ми-8/17.
9 декабря 2019 года на территории аэропорта "Забрат" состоялась церемония закладки фундамента Сервисного центра. В первые годы функционирования предприятия планируется ремонт четырех-шести вертолетов различных модификаций с последующим наращиванием производственных мощностей до восьми-десяти винтокрылых машин в год.
На регулярной основе осуществляется обмен визитами руководителей оборонных ведомств обеих стран.
29-30 октября 2019 года министр обороны России Сергей Шойгу посетил Азербайджан. В Баку под председательством главы оборонного ведомства России прошло заседание Совета министров обороны государств-участников СНГ. В преддверии заседания министров принял президент Азербайджана Ильхам Алиев.
В июне 2019 года Азербайджан впервые принял участие в международном военно-техническом форуме "Армия-2019". На полях форума Россия и Азербайджан подписали меморандум о сотрудничестве в военно-промышленной сфере.
Динамично развиваются межрегиональные связи. В них вовлечено 70 субъектов Российской Федерации, из них 17 имеют рамочные соглашения о сотрудничестве с Азербайджаном. Более трети всего объема торговли с Азербайджаном приходится на Москву и Московскую область.
22-23 ноября 2019 года в Москве состоялся Десятый юбилейный российско-азербайджанский межрегиональный форум. В работе его пленарного заседания приняли участие председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.
Осуществляется сотрудничество в области культуры и образования. В школах и вузах Азербайджана доступно обучение на русском языке.
С 2010 года в Баку работает филиал Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, а с 2015 года – филиал Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова.
Под патронатом президентов России и Азербайджана проводится Бакинский международный гуманитарный форум, в рамках которого обсуждаются актуальные проблемы развития современного общества.
Ежегодно в Азербайджане проходит большое количество мероприятий в области культуры: драматические, оперные, балетные спектакли, эстрадные концерты с участием ведущих российских артистов и др. В 2019 году успешно прошли Дни культуры России в Азербайджане. На 2020 год намечено проведение Дней культуры Азербайджана в России.
Азербайджан становится привлекательным местом для российских туристов. По итогам 2018 года страну посетило более 800 тысяч туристов из России. За январь-сентябрь 2019 года страну посетило 577 тысяч российских туристов.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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