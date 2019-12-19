Глава Приамурья поручил отработать вопрос об изъятии с прилавков снюса

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 дек - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил министерству экономического развития и министерству юстиции проработать вопрос об изъятии снюса из магазинов, за основу он призвал взять опыт Башкирии, сообщает правительство региона.
Снюс (некурительный бездымный табак с никотином) был запрещен в России в 2016 году. За его продажу предусмотрен административный штраф. Позже на рынке начали появляться его аналоги - бестабачные пакетики с никотином.
В последние месяцы в российской прессе неоднократно появлялись сообщения об отравлении детей никотином. Так, например, в середине ноября в городе Стерлитамак 11-летний школьник отравился жевательными пакетиками, содержащими никотин. После инцидента глава Башкирии Радий Хабиров дал владельцам магазинов 24 часа на то, чтобы убрать никотиновую смесь с прилавков.
"В Башкирии запретили продажу снюса и точечно отработали с магазинами. Надо изучить башкирский опыт, взять его за основу и в ближайшее время с минюстом и минэкономом отработать вопрос об изъятии этого товаров с прилавков магазинов", - приводятся в сообщении слова Орлова.
Поручение глава региона дал в четверг на очередном заседании антинаркотической комиссии области.
Как отметила на заседании главный врач областного наркологического диспансера Лидия Рыбальченко, в школах региона проходят профилактические лекции о вреде снюса. Также, по ее словам, наркологическая служба констатирует массовое обращение родителей, которые подозревают, что их дети употребляют снюс.
Ранее депутаты Госдумы от КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя внесли законопроект, предложив установить прямой запрет на распространение аналогов насвая и снюса. Также в Госдуму был внесен проект от фракции КПРФ о почти пятикратном увеличении штрафов за торговлю аналогами насвая и снюса. Депутат Госдумы от "Единой России" Марат Бариев внес в нижнюю палату парламента предложение запретить торговлю сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин или его производные.
Минпромторг России предлагает ограничить доступ несовершеннолетних к продукции, содержащей никотин. С такой инициативой ведомство намерено выступить при подготовке поправок к законопроекту о регулировании оборота и потребления электронных курительных изделий, который был внесен в Госдуму группой сенаторов, принят в первом чтении 11 декабря и поддержан правительством.
18 декабря, 15:43На Ставрополье с 1 января могут запретить снюсы и насваи