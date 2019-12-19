Блокадница прокомментировала обсуждение возможности сдачи Ленинграда

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек – РИА Новости. Руководитель городской организации "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова считает, что у тех, кто обсуждает возможность сдачи Руководитель городской организации "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова считает, что у тех, кто обсуждает возможность сдачи Ленинграда в годы Великой Отечественной войны , "не все в порядке с головой".

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции в четверг признался, что ему хочется назвать придурками тех, кто рассуждает о возможности сдать Ленинград во время Великой Отечественной войны. По словам президента, в случае сдачи Ленинграда тех, кто так говорит, сегодня бы не было. Путин также назвал верхом цинизма решение Европарламента о приравнивании Советского Союза к фашистской Германии.

"Я полностью согласна с президентом. Мы тоже считаем, что у таких людей не все в порядке с головой. Те, кто во время войны мог допустить такую возможность, стали бы первыми кандидатами в крематорий", - рассказала Тихомирова РИА Новости.

Она добавила, что в последнее время подобные рассуждения звучат достаточно часто, и от них, по оценке блокадницы, "волосы становятся дыбом". "Во время войны ни у кого и в мыслях не было, чтобы сдать Ленинград", - отметила Тихомирова.