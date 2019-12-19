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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T15:48+0300
https://ria.ru/20191219/1562597408.html
Блокадница прокомментировала обсуждение возможности сдачи Ленинграда
https://cdn21.img.ria.ru/images/151960/97/1519609789_0:143:3133:1905_1036x0_80_0_0_8c456fbd8779387e81df44598629a98d.jpg
РИА Новости

Блокадница прокомментировала обсуждение возможности сдачи Ленинграда

15:48 19.12.2019
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкЖители блокадного Ленинграда
Жители блокадного Ленинграда
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Жители блокадного Ленинграда. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек – РИА Новости. Руководитель городской организации "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова считает, что у тех, кто обсуждает возможность сдачи Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, "не все в порядке с головой".
Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции в четверг признался, что ему хочется назвать придурками тех, кто рассуждает о возможности сдать Ленинград во время Великой Отечественной войны. По словам президента, в случае сдачи Ленинграда тех, кто так говорит, сегодня бы не было. Путин также назвал верхом цинизма решение Европарламента о приравнивании Советского Союза к фашистской Германии.
Блокадный Ленинград
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"Я полностью согласна с президентом. Мы тоже считаем, что у таких людей не все в порядке с головой. Те, кто во время войны мог допустить такую возможность, стали бы первыми кандидатами в крематорий", - рассказала Тихомирова РИА Новости.
Она добавила, что в последнее время подобные рассуждения звучат достаточно часто, и от них, по оценке блокадницы, "волосы становятся дыбом". "Во время войны ни у кого и в мыслях не было, чтобы сдать Ленинград", - отметила Тихомирова.
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Большая пресс-конференция Владимира ПутинаЛенинградВеликая Отечественная война (1941-1945)Владимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
Ленинград от гитлеровцев отстояли, а ельцинистам-собчакам сдали в 90-м году. Стал бандитским Петербургом.
19 декабря, 15:53
vvab6
1010018
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