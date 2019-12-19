Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: "Ливадийский форум за 100 часов до старта" в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 31 мая 2019

ЕРЕВАН, 19 дек – РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал хамством действия эстонских властей против Sputnik Estonia

Сотрудники Sputnik Estonia ранее получили от руководств департамента полиции и погранохраны страны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией – Международным информационным агентством "Россия сегодня". В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд, призвав не допустить ареста журналистов.

"С юридической точки зрения действия эстонских властей в отношении Sputnik Estonia являются откровенным нарушением и действующего эстонского законодательства, и международных обязательств Эстонии, а с политической точки зрения – это откровенное хамство. Это попытка показать, кто в доме хозяин, при том понимании, что эстонцы, разумеется, никогда бы не решились на подобные неправовые действия, если бы им не дали на это отмашку настоящие хозяева в их западном доме", - сказал Косачев в интервью Sputnik Армения.

По его мнению, без согласования с союзниками Эстонии по НАТО, прежде всего с США, эта ситуация не получила бы такого позорного развития. Сенатор отметил, что НАТОвцы, и, возможно, представители ЕС будут пытаться прикрывать действия эстонских властей исходя из принципов евроатлантической солидарности и "собственного понимания, что такое хорошо и что такое плохо в мире СМИ", считая, что "только они вправе определять, кто имеет право на работу в этой сфере".

"Но с другой стороны, на НАТО и ЕС свет клином не сошелся, и я уверен в том, что на эту ситуацию отреагирует ОБСЕ. Обязана отреагировать, в соответствии со своими уставными принципами деятельности", - сказал Косачев. Он выразил уверенность, что ситуация должна получить оценку на обсуждении в Совете Европы, и пообещал, что российские парламентарии будут ставить этот вопрос по линии парламентских структур, в частности в ПАСЕ.

"Мы обязательно будем говорить об этом в тех структурах, где мы работаем вместе с нашими эстонскими парламентскими коллегами, в частности в Совете государств Балтийского моря. Мы это так просто не оставим, совершенно точно. Я бы хотел сейчас, если нас будут смотреть эстонские власти, передать им, что называется, горячий политический привет и сказать, что они вляпались в крайне неприятную ситуацию. Это не угроза, это наша твердая убежденность в том, что надо возвращать работу Sputnik Estonia в правовые рамки", - сказал Косачев.

По его словам, эти рамки должны обеспечиваться властями Эстонии. "Sputnik Estonia за эти правовые рамки никогда не выходил", - отметил российский сенатор.