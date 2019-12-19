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Медиавойны
2019-12-19T16:24+0300
https://ria.ru/20191219/1562594385.html
Косачев назвал хамством действия эстонских властей против Sputnik
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РИА Новости

Косачев назвал хамством действия эстонских властей против Sputnik

15:15 19.12.2019 (обновлено: 16:24 19.12.2019)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: "Ливадийский форум за 100 часов до старта" в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 31 мая 2019
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019
© РИА Новости / Нина Зотина
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ЕРЕВАН, 19 дек – РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал хамством действия эстонских властей против Sputnik Estonia.
Сотрудники Sputnik Estonia ранее получили от руководств департамента полиции и погранохраны страны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией – Международным информационным агентством "Россия сегодня". В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд, призвав не допустить ареста журналистов.
"С юридической точки зрения действия эстонских властей в отношении Sputnik Estonia являются откровенным нарушением и действующего эстонского законодательства, и международных обязательств Эстонии, а с политической точки зрения – это откровенное хамство. Это попытка показать, кто в доме хозяин, при том понимании, что эстонцы, разумеется, никогда бы не решились на подобные неправовые действия, если бы им не дали на это отмашку настоящие хозяева в их западном доме", - сказал Косачев в интервью Sputnik Армения.
По его мнению, без согласования с союзниками Эстонии по НАТО, прежде всего с США, эта ситуация не получила бы такого позорного развития. Сенатор отметил, что НАТОвцы, и, возможно, представители ЕС будут пытаться прикрывать действия эстонских властей исходя из принципов евроатлантической солидарности и "собственного понимания, что такое хорошо и что такое плохо в мире СМИ", считая, что "только они вправе определять, кто имеет право на работу в этой сфере".
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"Но с другой стороны, на НАТО и ЕС свет клином не сошелся, и я уверен в том, что на эту ситуацию отреагирует ОБСЕ. Обязана отреагировать, в соответствии со своими уставными принципами деятельности", - сказал Косачев. Он выразил уверенность, что ситуация должна получить оценку на обсуждении в Совете Европы, и пообещал, что российские парламентарии будут ставить этот вопрос по линии парламентских структур, в частности в ПАСЕ.
"Мы обязательно будем говорить об этом в тех структурах, где мы работаем вместе с нашими эстонскими парламентскими коллегами, в частности в Совете государств Балтийского моря. Мы это так просто не оставим, совершенно точно. Я бы хотел сейчас, если нас будут смотреть эстонские власти, передать им, что называется, горячий политический привет и сказать, что они вляпались в крайне неприятную ситуацию. Это не угроза, это наша твердая убежденность в том, что надо возвращать работу Sputnik Estonia в правовые рамки", - сказал Косачев.
По его словам, эти рамки должны обеспечиваться властями Эстонии. "Sputnik Estonia за эти правовые рамки никогда не выходил", - отметил российский сенатор.
В пресс-службе МИА "Россия сегодня" ранее заявили, что агентство считает действия эстонских властей вопиющим произволом и планирует обратиться в ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ЮНЕСКО и ЕСПЧ с требованием дать оценку этому беспрецедентному за последние годы случаю нарушения свободы слова и принять меры по обеспечению права журналистов на осуществление профессиональной деятельности.
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МедиавойныSputnik ЭстонияУгрозы в адрес журналистов Sputnik EstoniaМИА "Россия сегодня"Керсти КальюлайдМедиавойныСовет Федерации РФКонстантин КосачевМаргарита СимоньянЭстонияВ мире
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