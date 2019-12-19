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СК опроверг информацию об изнасиловании ребенка таксистом в Петербурге
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РИА Новости

СК опроверг информацию об изнасиловании ребенка таксистом в Петербурге

11:50 19.12.2019
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек - РИА Новости. Подозрение в изнасиловании четырехлетней девочки таксистом из Узбекистана не подтвердились, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Петербургу.
"Информация не соответствует действительности. Факт изнасилования, о котором написали в СМИ, не подтвердился", - отметили в ведомстве.
Ранее местные СМИ сообщили, что жительница Петербурга обратилась в полицию с заявлением о том, что накануне вечером водитель такси, который является гражданином Узбекистана, изнасиловал ее четырехлетнюю дочь. По словам женщины, это произошло 17 декабря в его автомобиле Volkswagen Polo.
Автомобиль службы Яндекс Такси
5 декабря, 16:35
СМИ: В Москве таксист изнасиловал спящую клиентку
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Volkswagen PoloСледственный комитет РФУзбекистанРоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
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