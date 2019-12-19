Симоньян обратилась к президенту Эстонии из-за угроз в адрес Sputnik

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT . Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд из-за угроз журналистам Sputnik Estonia

"Уважаемая госпожа президент Керсти Кальюлайд. Я не знаю, в курсе ли Вы действий силовых структур Вашей страны, которые угрожают журналистам, своим гражданам, уголовным преследованием за то, что они делают свою работу. Им был поставлен беспрецедентный ультиматум — уволиться из Sputnik до 1 января или готовиться к тюрьме", — написала Симоньян в Telegram-канале на эстонском и русском языках.

Накануне стало известно, что сотрудники Sputnik Estonia получили от полиции и погранохраны письма, в которых им угрожают уголовным преследованием, если до 1 января они не прекратят трудовые отношения с головной организацией — Международным информационным агентством "Россия сегодня". Поводом для этих действий эстонские власти называют санкции, введенные Евросоюзом в марте 2014 года из-за событий на Украине.

"Мне, честно говоря, сложно представить себе, что в Эстонии в нарушение всех мыслимых прав и свобод готовы отправить в тюрьму тридцать журналистов. Но, к сожалению, меня, как главного редактора "России сегодня", жизнь заставляет воспринимать эту угрозу серьезно — на Украине четыреста дней провел за решеткой за свою профессию наш коллега Кирилл Вышинский", — добавила Симоньян.

Она призвала президента Эстонии не допустить ареста журналистов.

"Я знаю, что отношения между нашими странами заслуживают того, чтобы быть лучше. Мы в курсе Вашей готовности к спокойному диалогу и ценим Вас за это. Нам, как и Вам, очень не хочется, чтобы за Эстонию было стыдно. Давайте вместе не допустим этого", — пишет главный редактор.

В ответ на просьбу прокомментировать угрозы в адрес Sputnik Estonia и их увязку с санкциями, притом что МИА "Россия сегодня" имеет аккредитацию при институтах ЕС, чиновник в европейских структурах, пожелавший остаться неназванным, пообещал изучить ситуацию.

В пресс-службе МИА "Россия сегодня" действия эстонских властей ранее назвали вопиющим произволом и пообещали обратиться в ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ЮНЕСКО и ЕСПЧ с требованием дать оценку этому беспрецедентному случаю нарушения свободы слова и принять меры по обеспечению прав журналистов.

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Ситуация вокруг Sputnik Эстония

Эстония — единственная из стран Балтии, в которой есть полноценная редакция и офис Sputnik. В коллектив входят 35 человек, 33 из них — граждане Эстонии, работающие по трудовым договорам с МИА "Россия сегодня". Ежемесячные налоговые платежи агентства в эстонский бюджет составляют почти 30 тысяч евро.

Как рассказывала ранее Симоньян, Sputnik нигде не сталкивается с такими проблемами, как в Эстонии: его сотрудников вызывали на допросы в Службу безопасности, а местным банкам запретили сотрудничать с агентством. В конце октября эстонские филиалы международных банковских групп заморозили Sputnik Эстония переводы зарплат, налоговые и арендные платежи. А арендодатель в одностороннем порядке расторг договор на аренду офиса.