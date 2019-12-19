Врач призвала церковь не вмешиваться в сферу суррогатного материнства

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Процедуры экстракорпорального оплодотворения и суррогатного материнства проводятся по медицинским показаниям, поэтому церковь не должна вмешиваться в это, заявила врач-репродуктолог, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Ксения Краснопольская.

"Процедура суррогатного материнства проводится по медицинским показаниям, значит церковь здесь совсем ни при чем", - отметила Краснопольская в интервью РИА Новости.

Она уточнила, что обязанность врачей - лечить людей, каждая женщина имеет право на материнство и в этом желании никто не должен ее ограничивать.