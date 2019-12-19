Врач призвала церковь не вмешиваться в сферу суррогатного материнства

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Процедуры экстракорпорального оплодотворения и суррогатного материнства проводятся по медицинским показаниям, поэтому церковь не должна вмешиваться в это, заявила врач-репродуктолог, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Ксения Краснопольская.
Ранее журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев заявил, что РПЦ могла бы изменить позицию по суррогатному материнству через религиозно-светские дискуссии. Он считает важным, чтобы в этой сфере была определена моральная норма с участием РПЦ. В РПЦ в ответ заявили, что продолжение рода – это "богоугодное дело, а не поход в супермаркет", и хотя "рождение ребенка - праведная цель, но и она не может оправдывать любые средства ее достижения". Позже Киселев в эфире телеканала "Спас" отметил, что Библия не запрещает суррогатное материнство и ЭКО, а их запрет в "Основах социальной концепции" РПЦ противоречит заповеди "плодитесь и размножайтесь" и может быть пересмотрен ради деторождения.
"Процедура суррогатного материнства проводится по медицинским показаниям, значит церковь здесь совсем ни при чем", - отметила Краснопольская в интервью РИА Новости.
Она уточнила, что обязанность врачей - лечить людей, каждая женщина имеет право на материнство и в этом желании никто не должен ее ограничивать.