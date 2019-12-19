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Россияне перестали скрывать, что делали ЭКО, рассказала репродуктолог
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РИА Новости

Россияне перестали скрывать, что делали ЭКО, рассказала репродуктолог

10:50 19.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкУЗИ
УЗИ
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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УЗИ. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Процедура экстракорпорального оплодотворения стала рутинной, если раньше многие скрывали, что делали ее, то теперь ситуация кардинально изменилась, заявила врач репродуктолог, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Ксения Краснопольская.
"Очень многие люди делают процедуру, ее перестали бояться, как это было раньше. Надо сказать, что раньше многие скрывали, что делали ЭКО. Сейчас ситуация, конечно, совершенно другая", - рассказала Краснопольская в интервью РИА Новости.
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Она уточнила, что процедура ЭКО стала обычной и рутинной, а количество попыток экстракорпорального оплодотворения увеличивается каждый год.
"Сейчас ЭКО можно сделать за счет средств ОМС, это очень хорошо, так как кто-то не может проводить ее за собственный счет, но хочет иметь ребенка. Несмотря на включение процедуры в программу ОМС в России по сравнению с другими европейскими странами количество попыток ЭКО на миллион населения значительно ниже. В среднем в европейских странах этот показатель составляет 1,5 тысячи, а в России – 839 циклов", - отметила Краснопольская.
По ее словам, всего в мире с помощью процедуры ЭКО уже родилось более 8 миллионов детей.
Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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Ксения КраснопольскаяРоссийская академия наукРоссияОбщество
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