Си Цзиньпин встретится с лидерами Японии и Южной Кореи

Восьмая встреча лидеров Китая, Японии и Южной Кореи с участием премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина пройдет в китайском городе Чэнду 24 декабря.

"Председатель КНР Си Цзиньпин отдельно встретится с руководителями Японии и Южной Кореи", - сообщил Ло Чжаохуэй на брифинге, посвященном предстоящему трехстороннему саммиту.

Как и было ранее объявлено, восьмая встреча руководителей Китая, Японии и Южной Кореи пройдет 24 декабря в городе Чэнду в провинции Сычуань.