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Си Цзиньпин встретится с лидерами Японии и Южной Кореи
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РИА Новости

Си Цзиньпин встретится с лидерами Японии и Южной Кореи

08:31 19.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 19 дек – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин на следующей неделе проведет отдельные двусторонние встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, сообщил в четверг заместитель министра иностранных дел Китая Ло Чжаохуэй.
Восьмая встреча лидеров Китая, Японии и Южной Кореи с  участием премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина пройдет в китайском городе Чэнду 24 декабря.
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"Председатель КНР Си Цзиньпин отдельно встретится с руководителями Японии и Южной Кореи", - сообщил Ло Чжаохуэй на брифинге, посвященном предстоящему трехстороннему саммиту.
Как и было ранее объявлено, восьмая встреча руководителей Китая, Японии и Южной Кореи пройдет 24 декабря в городе Чэнду в провинции Сычуань.
Помимо официальной части, руководители трех стран также примут участие в мероприятиях, посвященных 20-летию установления механизма трехстороннего сотрудничества.
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Ло ЧжаохуэйМун Чжэ ИнСиндзо АбэЛи КэцянСи ЦзиньпинЮжная КореяКитайЯпонияВ мире
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