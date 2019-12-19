Си Цзиньпин встретится с лидерами Японии и Южной Кореи

ПЕКИН, 19 дек – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин на следующей неделе проведет отдельные двусторонние встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, сообщил в четверг заместитель министра иностранных дел Китая Ло Чжаохуэй.
Восьмая встреча лидеров Китая, Японии и Южной Кореи с участием премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина пройдет в китайском городе Чэнду 24 декабря.
"Председатель КНР Си Цзиньпин отдельно встретится с руководителями Японии и Южной Кореи", - сообщил Ло Чжаохуэй на брифинге, посвященном предстоящему трехстороннему саммиту.
Как и было ранее объявлено, восьмая встреча руководителей Китая, Японии и Южной Кореи пройдет 24 декабря в городе Чэнду в провинции Сычуань.
Помимо официальной части, руководители трех стран также примут участие в мероприятиях, посвященных 20-летию установления механизма трехстороннего сотрудничества.