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Россия призвала ОБСЕ отреагировать на угрозы в адрес Sputnik Estonia
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РИА Новости

Россия призвала ОБСЕ отреагировать на угрозы в адрес Sputnik Estonia

19:04 18.12.2019 (обновлено: 19:59 18.12.2019)
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© Фото : OSCE/Mikhail EvstafievФлаги с логотипом ОБСЕ в Вене
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене
© Фото : OSCE/Mikhail Evstafiev
ВЕНА, 18 дек - РИА Новости, Маргарита Костив. Россия призвала представителя ОБСЕ по СМИ Арлема Дезира отреагировать на угрозы в отношении Sputnik Estonia, сообщил в среду РИА Новости заместитель постпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич.
Сотрудники Sputnik Estonia получили от руководств Департамента полиции и погранохраны страны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией – Международным информационным агентством "Россия сегодня". В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине.
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Собеседник агентства подчеркнул, что Москва на регулярной основе требует от офиса представителя ОБСЕ по СМИ публичной реакции на нарушение прав отечественных средств массовой информации, и сюжет со Sputnik Estonia полностью подпадает под эту категорию.
"Этот сюжет с Sputnik Estonia на текущий момент находится в фокусе взаимодействия между нами и офисом представителя ОБСЕ по вопросам СМИ. Мы в контакте с офисом. Мы уже донесли наши озабоченности до офиса Дезира на этот счет. Держим ситуацию на контроле, будем отслеживать его реакцию", - сообщил Буякевич.
Он добавил, что российское постпредство будет использовать наработанные политические механизмы в рамках ОБСЕ для защиты интересов Sputnik Estonia.
"В частности, на СМИД ОБСЕ в Милане в прошлом году было принято политическое решение министров по безопасности журналистов, на которое мы в ОБСЕ также будем ссылаться в вопросах защиты прав Sputnik Estonia", - добавил Буякевич.
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