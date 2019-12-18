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Медиавойны
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В Совфеде прокомментировали ситуацию со Sputnik Estonia
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РИА Новости

В Совфеде прокомментировали ситуацию со Sputnik Estonia

19:03 18.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов
Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Угрозы в адрес сотрудников Sputnik Estonia - беспрецедентное давление на СМИ, журналистам хотят заткнуть рот по политическим мотивам, заявил РИА Новости в среду член комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Олег Морозов, предложив объявить причастных к этому решению эстонских чиновников персонами нон грата.
Сотрудники Sputnik Estonia получили от руководств Департамента полиции и погранохраны страны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией – Международным информационным агентством "Россия сегодня". В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине.
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"Это беспрецедентное давление на СМИ, нарушающее все так называемые европейские ценности в части свободы слова и прав человека на получение информации. Под предлогом санкций просто затыкают рот журналистам", - сказал Морозов.
По его словам, это "своего рода запрет на профессию по политическим мотивам", эстонские власти ведут себя так, пользуясь покровительством "большого заокеанского брата".
"Было бы полезно объявить персонами нон грата эстонских чиновников, причастных к этому решению", - заключил Морозов.
В пресс-службе МИА "Россия сегодня" ранее заявили, что агентство считает действия эстонских властей вопиющим произволом и планирует обратиться в ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ЮНЕСКО и ЕСПЧ с требованием дать оценку этому беспрецедентному за последние годы случаю нарушения свободы слова и принять меры по обеспечению права журналистов на осуществление профессиональной деятельности.
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