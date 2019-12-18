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Соседка рассказала об отце из Химози, в чьем доме нашли арсенал оружия
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РИА Новости

Соседка рассказала об отце из Химози, в чьем доме нашли арсенал оружия

16:52 18.12.2019 (обновлено: 17:12 18.12.2019)
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© РИА Новости / Нина Алексеева / Перейти в фотобанкАндрей Бовт в суде
Андрей Бовт в суде
© РИА Новости / Нина Алексеева
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Соседка многодетной семьи из поселка Химози в Гатчинском районе Ленинградской области, в доме которой нашли арсенал оружия, рассказала РЕН ТВ о главе семейства.
По словам женщины, мужчина ни с кем не разговаривал и никого не приглашал в гости, однако его дети часто подрабатывали у соседей.
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Женщина также рассказала, что семья на некоторое время уехала в Петербург, оставив двух собак соседям. После того как семейство вернулось в поселок, собаки от радости побежали к хозяину, однако мужчина принялся их избивать, добавила соседка.

"Одну убил палкой, а другая до сих пор живет у соседей", — вспоминает женщина.

Ранее Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел после того, как в частном доме многодетной семьи в деревне Химози Гатчинского района обнаружили большое количество нелегального огнестрельного оружия и боеприпасов, а главу семейства задержали по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетней дочерью.
Шестеро детей в возрасте от девяти до 17 лет находятся в Гатчинской районной больнице. По данным властей, ни у одного ребенка нет документов и регистрации.
В среду суд арестовал мужчину на два месяца. Во время заседания он отказался признать свою вину в насилии над ребенком.
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