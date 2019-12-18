Соседка рассказала об отце из Химози, в чьем доме нашли арсенал оружия

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Соседка многодетной семьи из поселка Химози в Соседка многодетной семьи из поселка Химози в Гатчинском районе Ленинградской области, в доме которой нашли арсенал оружия, рассказала РЕН ТВ о главе семейства.

По словам женщины, мужчина ни с кем не разговаривал и никого не приглашал в гости, однако его дети часто подрабатывали у соседей.

Женщина также рассказала, что семья на некоторое время уехала в Петербург, оставив двух собак соседям. После того как семейство вернулось в поселок, собаки от радости побежали к хозяину, однако мужчина принялся их избивать, добавила соседка.

"Одну убил палкой, а другая до сих пор живет у соседей", — вспоминает женщина.

Ранее Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел после того, как в частном доме многодетной семьи в деревне Химози Гатчинского района обнаружили большое количество нелегального огнестрельного оружия и боеприпасов, а главу семейства задержали по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетней дочерью.

Шестеро детей в возрасте от девяти до 17 лет находятся в Гатчинской районной больнице. По данным властей, ни у одного ребенка нет документов и регистрации.