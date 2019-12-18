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Обязательное медицинское страхование
2019-12-18T16:03+0300
https://ria.ru/20191218/1562538359.html
В ФОМС рассказали о программе госгарантий бесплатной медпомощи
https://cdn25.img.ria.ru/images/155006/84/1550068416_0:404:2923:2048_1036x0_80_0_0_537a0a082a484cd14a31cb187da0162b.jpg
РИА Новости

В ФОМС рассказали о программе госгарантий бесплатной медпомощи

16:03 18.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Пациенты записываются на прием к врачу через электронные терминалы в городской поликлинике № 68 в Москве
 Пациенты записываются на прием к врачу через электронные терминалы в городской поликлинике № 68 в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Изменения в программе госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи обсудили участники расширенного заседания Совета директоров Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

"Новой программой предусмотрен приоритет первичной медико-санитарной помощи, что подразумевает увеличение финансового обеспечения этого направления", – сообщила начальник управления организации ОМС Федерального фонда обязательного медицинского страхования Ольга Верховодова.

По ее словам, для повышения доступности первичной медицинской помощи на селе в следующем году изменится порядок финансирования фельшерско-акушерских пунктов (ФАПов), которые ранее содержались за счет общего дохода медицинских организаций, получаемого по подушевому принципу. "Теперь каждый ФАП будет получать гарантированную сумму из средств ОМС",сказала Верховодова.
В пресс-службе ФОМС сообщили, что в 2020 году увеличиваются нормативы объемов и финансового обеспечения проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации взрослого и детского населения. Тариф на профилактические мероприятия увеличен на 74%, на одно комплексное посещение.
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Кроме того, возрастут расходы и на дорогостоящие лабораторные и инструментальные методы исследований в рамках базовой программы ОМС. Впервые в программе госгарантий установлены средние нормативы объема и финансовых затрат по проводимым в амбулаторных условиях отдельным диагностическим и лабораторным исследованиям (компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических исследований, исследований, направленных на выявление злокачественных новообразований - гистологических и молекулярно-генетических исследований).
"В субвенции предусмотрены средства на оплату дорогостоящих лабораторных и инструментальных методов исследований в размере 12,6 миллиардов рублей", –сообщил начальник финансово-экономического управления ФОМС Антон Устюгов.
В 2020 году сокращены предельные сроки ожидания медицинской помощи. При этом особенно жесткие временные нормативы установлены для оказания медпомощи онкологическим больным.
При подозрении на онкологическое заболевание сроки проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований на должны превышать семи рабочих дней со дня их назначения. Ожидание консультаций врачей-специалистов для этой категории пациентов – не более трех рабочих дней. Сроки оказания специализированной (за исключением высокотехнологической) медицинской помощи – семь рабочих дней со дня проведения гистологической верификации опухоли или с момента установления предварительного диагноза.
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Существенно увеличены нормативы финансовых затрат по видам и условиям оказания медицинской помощи. Так, финансирование скорой медицинской помощи увеличится на 1,8 миллиарда рублей и составит 123,4 миллиарда рублей. Расходы на амбулаторно-поликлиническую помощь возрастут на 55,9 миллиарда рублей и составят в 2020 году 761,9 миллиарда рублей. При этом, на 35,8 миллиарда рублей возросло финансирование посещений по профилактическим осмотрам – всего на эти цели выделены – 79,2 миллиарда рублей, затраты на диспансеризацию выросли на 31,7 миллиарда рублей и составят – 65 миллиардов рублей.
По словам Верховодовой, по-прежнему значительную долю занимают обращения в связи с заболеваниями – на это выделены 438,7 миллиарда рублей. На лечение в стационарах также будет потрачено больше средств. Финансирование медпомощи в дневных стационарах вырастает на 16,4 миллиарда рублей и составит 225,7 миллиарда рублей, финансовое обеспечение круглосуточных стационаров составит более одного триллиона рублей.
Увеличены нормативы и на актуальное с точки зрения демографии экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Ежегодный прирост процедур ЭКО составляет 2 тысячи циклов, в 2020 году планируется проведение 72 тысяч циклов в рамках базовой программы ОМС.
В связи с развитием реабилитационного направления по всем профилям оказания медицинской помощи, в 2020 году нормативы объемов по этому направлению увеличены на 25%.
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Комментируя программу госгарантий, председатель ФОМС Наталья Стадченко отметила, что документ утверждает средние нормативы.

"Наша главная задача, чтобы территориальные программы были сбалансированы с учетом особенностей регионов. Где-то в регионах эти нормативы могут быть ниже, где-то выше, колебания в районе 10% допустимы, но должны быть обоснованы", – заявила Стадченко.

В ФОМС отметили, что все нововведения включены в базовую программу ОМС, финансовое обеспечение которой в 2020 году вырастет на 7,6% и составит 2 225,4 миллиарда рублей.
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Обязательное медицинское страхованиеФОМСНаталья СтадченкоОбщество
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