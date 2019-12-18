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Эксперт оценил ужесточение Украиной правил поездок граждан в Россию
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РИА Новости

Эксперт оценил ужесточение Украиной правил поездок граждан в Россию

14:26 18.12.2019
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© РИА Новости / Андрей Иглов / Перейти в фотобанкПриезжие проходят пограничный контроль на пункте пропуска "Армянск" российско-украинской границы
Приезжие проходят пограничный контроль на пункте пропуска Армянск российско-украинской границы
© РИА Новости / Андрей Иглов
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Украина дискриминирует собственных граждан, вводя требование использовать загранпаспорт для въезда в Россию, заявил РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в среду сообщил, что кабмин страны обязал граждан страны пересекать границу с РФ с 1 марта 2020 года только по загранпаспортам. При этом, по его словам, при въезде граждан Украины с территории РФ на территорию Украины государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
"Безусловно, это мера дискриминационная, потому что любое правительство заботится о том, чтобы его граждане могли как можно более свободно пересекать границы других государств. То есть это фактически дискриминация со стороны украинского правительства своих собственных граждан", - отметил Безпалько. По его мнению, это "чисто идеологическая мера".
При этом, в принципе, нововведение может повлиять на отток украинцев из России, полагает эксперт. "Как я понимаю, главный расчет авторы этого законопроекта делали на то, что люди, получив загранпаспорт, направят свои стопы не в Россию, а в Европу – в Польшу, Германию, Чехию. То есть, мне кажется, что это попытка перенаправить поток выезжающих из Украины, а не сократить его. Учитывая, что у руководства Польши и Украины существуют общие интересы, вполне вероятно, что эта мера была "подсказана" украинцам кем-нибудь из заботливых польских кураторов", - сказал он.
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Однако сейчас невозможно сказать, насколько сократится миграционный поток из Украины в Россию, подчеркнул Безпалько. "В некоторые годы на территорию России осуществлялось до 7 миллионов въездов с территории Украины – это, конечно, не значит 7 миллионов человек, поскольку многие въезжали по несколько раз. Но я убежден, что все равно, по-прежнему, значительная часть людей, проживающих на Украине, будет ездить на заработки в Россию, потому что Россия им близка, у них здесь уже есть связи и здесь проще устроиться на работу, чем в Польше или Германии", - пояснил он.
Вследствие введения новых требований рейтинг Зеленского и правительства упадет еще больше, полагает эксперт. По его словам, украинское общество реагирует на действия правительства как раз тем, что пытается уехать. "Часть людей, получив биометрический паспорт, сможет уехать в Польшу, Германию или куда-то еще. В любом случае, эти люди, скорее всего, уедут из Украины. Так что Гончарук и прочие не строят экономику – для того, чтобы восстановить экономику, требуется восстановление производств, завоевание рынков сбыта, создание новых рабочих мест, повышение квалификации и так далее", - заключил он.
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