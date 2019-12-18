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Школьники испытывают сложности с применением знаний, считает Васильева
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РИА Новости

Школьники испытывают сложности с применением знаний, считает Васильева

12:01 18.12.2019 (обновлено: 12:05 18.12.2019)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкУченики школы
Ученики школы
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Ученики школы. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Российские школьники обладают высоким уровнем знаний в предметных областях, но не всегда могут применить их в жизни, заявила министр просвещения Ольга Васильева.
"Наши ребята показывают очень высокие результаты в области предметных знаний. Здесь практически равных нам нет, мы занимаем лидирующее положение по этой позиции на протяжении долгих лет, даже десятилетий. Но есть сложность определенная, которую знаем хорошо... в том, что наши дети не всегда могут и не справляются с применением знаний в повседневной жизни", - сказала Васильева на пресс-конференции, посвященной итогам Всероссийского форума экспертов по функциональной грамотности в МИА "Россия сегодня".
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Она также добавила, что министерство в начале года запустило мониторинг по функциональной грамотности, который включал международный инструментарий, а также собственные отечественные задания. Министр пояснила, что целью мониторинга является формирование у школьников 5-9 классов математической, читательской, естественнонаучной грамотности, креативного и критического мышления.
Как добавила Васильева, эксперты, участвовавшие в проведении этих исследований, отмечали, что школьники перестали работать командой. "Это необходимо вернуть, потому что работа в команде является одним из основных условий успеха именно в текущий период времени", - считает Васильева.
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