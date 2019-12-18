Школьники испытывают сложности с применением знаний, считает Васильева

"Наши ребята показывают очень высокие результаты в области предметных знаний. Здесь практически равных нам нет, мы занимаем лидирующее положение по этой позиции на протяжении долгих лет, даже десятилетий. Но есть сложность определенная, которую знаем хорошо... в том, что наши дети не всегда могут и не справляются с применением знаний в повседневной жизни", - сказала Васильева на пресс-конференции, посвященной итогам Всероссийского форума экспертов по функциональной грамотности в МИА "Россия сегодня".